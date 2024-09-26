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Развлечения Жительница России вышла замуж с разницей в 51 год и прославилась в Сети: видео

Жительница России вышла замуж с разницей в 51 год и прославилась в Сети: видео

Рассказываем историю 24-летней блогерши

1 526
31 комментарий

Москвичка вышла замуж за мужчину старше ее на 51 год, завела блог, посвященный их разнице в возрасте, и прославилась в Сети.

— В первую очередь меня покорили его ум, харизма, внешний вид — он очень опрятно выглядел. Что меня покорило больше всего — это его желание что-то сделать для меня с первых минут, — рассказывала блогерша в передаче «ДНК» на НТВ.

Дарья познакомилась с профессором в ТЦ в Москве в 2019 году. Тогда ей было 19, а ему — 70. Девушке тогда показалось, что мужчина не настроен на серьезные отношения. Она уехала к маме в Башкирию, но вскоре вернулась в столицу. Через месяц профессор сделал Дарье предложение. Летом 2020-го влюбленные расписались.

Через год у них родился первый сын, а еще через год — второй. До этого у мужчины не было детей, и пара решила сделать ДНК-тест. Устанавливать отцовство они решили прямо на телевидении. Что из этого вышло — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
32
timurkun
37 минут
А когда она умрет от старости, он сможет претендовать на её наследство?
трям-брям
50 минут
Это что-то ненормальное
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