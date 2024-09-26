Удачная карта и зеленый цвет: простые ритуалы на привлечение денег и удачи

Зеленый цвет и некоторые карты Таро считаются магнитом для денег Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Многим хочется сделать свою жизнь проще, прикладывая для этого как можно меньше усилий. Поэтому некоторые верят, что определенные обряды и ритуалы могут помочь привлечь в жизнь богатство и успех. Для тех, кто тоже иногда ради развлечения или от скуки хочет попробовать что-то подобное, мы сделали подборку из простых обрядов на привлечение финансового благополучия.

«Карта удачи»

Все просто — считается, что если поставить на заставку телефона «денежную» карту Таро, то денег в карманах и на счетах станет больше. К таким картам относится Маг, Сила, Император, Императрица, Король и Королева Пентаклей. Если вы хотите взыскать крупную сумму через суд и сейчас проходите этот процесс, то можно использовать карту Справедливости. Также можно распечатать эти карты и повесить на своем рабочем месте или дома.

Цвет настроения — зеленый

Зеленый считается цветом, привлекающим деньги. Почему так повелось, трудно сказать, но некоторые действительно верят в его влияние. Поэтому эзотерики рекомендуют чаще добавлять зеленый в свой гардероб, особенно в четверг (этот день тоже считается денежным). Не обязательно полностью одеваться только в зеленый, достаточно добавить цвет за счет аксессуаров, обуви или маникюра. Еще по четвергам можно зажигать свечи зеленого цвета перед началом рабочего дня (только не забудьте их потушить перед выходом из дома).

Золотое кольцо

Еще один простой способ. Для этого нужно подготовить красивую шкатулку, желательно из камня или дерева (в идеале — зеленого цвета). В полнолуние взять купюру любого номинала, свернуть в трубочку и вставить ее в золотое кольцо, а потом положить конструкцию в шкатулку. Поставить ее в укромное место до следующего полнолуния, и каждый день класть внутрь монеты (любого достоинства, но чем больше, тем лучше). На следующее полнолуние нужно достать купюру из кольца, положить в свой кошелек и не тратить. Считается, что такая банкнота поможет владельцу притягивать деньги. Другие монеты, которые ежедневно складывали в шкатулку, можно потратить самостоятельно, но лучше отдать нуждающимся.

А вы верите, что обряды помогают привлечь богатство? Да, сам пробовал Нет, пробовал, но ничего не получилось Нет, поэтому таким не занимаюсь Отвечу в комментариях