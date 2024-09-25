«Сдаваться не привык». Победитель шоу «Последний герой» — о выигрыше, вызовах и провалах на проекте, снятом на Алтае

Дмитрий Конышев выиграл 5 миллионов Источник: пресс-служба ТВ-3











Недавно прошел финал легендарного шоу «Последний герой» (16+). На этот раз сезон снимали на Алтае. Пять миллионов выиграл Дмитрий Конышев. Он рассказал NGS22.RU, как потратит их и что, кроме денег, получил на проекте.

Настрой был только на победу

— Дмитрий, как чувствуете себя, держа в руках пять миллионов? Как планируете потратить выигрыш?

— Прекрасно! И не из-за пяти миллионов, а от осознания самого факта, что я успешно прошел все испытания и оказался победителем. Вот это для меня гораздо ценнее. А что касается выигрыша, то планы у меня приземленные: помочь родителям, заплатить по счетам, и еще хотелось бы куда-то съездить с семьей.

— Почему вы решили вообще пойти на шоу: личный вызов или исключительно деньги?

— Это легендарный проект, который я смотрел с детства, восхищался им. Когда меня пригласили, у меня даже раздумий никаких не было — я сразу согласился. И поверьте: деньги тут совершенно не при чем.

Проект впервые снимали на Алтае Источник: пресс-служба ТВ-3











— Какое испытание было для вас самым сложным?

— Честно говоря, разлука с семьей. Что касается испытаний на съемках, то какие-то давались легче, какие-то тяжелее. Но не могу выделить какое-то одно, которое оказалось самым-самым.

— Как настраивались на финал? Ожидали ли, что продержитесь до конца (и в проекте в целом, и в финале буквально)?

— Настрой был только на победу. Если не хочешь победить, зачем тогда выходить? Мне кажется, что если ты начинаешь думать, что, возможно, ты можешь проиграть — то это и есть поражение. Я таких мыслей старался не допускать, и, к счастью, всё получилось.

— Насколько вам помогал юмор на протяжении проекта? Был ли случай, когда шутить не помогало, или шутки спасают в любой жизненной ситуации?

— С юмором в целом проще идти по жизни, и тут дело совсем не в том, что комик — это моя профессия. Это скорее стиль жизни, и на шоу я ему тоже не изменял.

«Дочка тысячу раз повторяла: „Ты мой герой”“

— Как справлялись с тоской по семье во время проекта? Как вас вообще отпустили? А как встретили, когда вернулись?

— Как я уже сказал, оказаться так надолго без связи с семьей было очень тяжело. Мне всё время хотелось с ними поговорить, узнать, как у них дела. Отпустили они меня достаточно легко, и их вера в меня в конечном итоге и помогла мне победить. Когда я вернулся, дочка тысячу раз повторяла фразу «Ты мой герой». А вы говорите деньги, пять миллионов. Вот она — моя главная победа.

— По какой еде скучали больше всего, если такая была? Что в плане быта вы стали ценить больше, когда вернулись?

— Я очень скучал хоть по каким-то специям, потому что очень устал от пресной гречки. Хотелось съесть тарелку голубцов, даже сухариками я был бы рад! А еще бы сладенького — обожаю шоколадку Picnic.

финалистам нужно было простоять в таком положении как можно дольше Источник: пресс-служба ТВ-3











— С кем из участников найти общий язык оказалось сложнее всего? Или, может быть, вы с кем-то подружились за время съемок?

— На самом деле в той или иной степени удалось подружиться со всеми. Я до сих пор общаюсь с некоторыми ребятами с проекта: с Ваней Пышненко, Давидом Ниамеди, Надей Ангарской. С Колей и Аланом тоже иногда переписываемся.

Дмитрий Конышев стал победителем нового сезона выживалити. Он вырос в Кемерово и карьеру начал с КВН. В 2011-м создал свою команду под названием «Всё серьезно». В прошлом году Дмитрий выиграл шоу «Лига городов» — юмористический проект. На программе Дмитрий попал в команду «Волки».

— Жалеете ли вы о чем-то, что было на проекте? Изменили бы что-нибудь?

— Абсолютно нет. Я всегда стараюсь быть честным в первую очередь перед собой, и я точно знаю, что на «Последнем герое» вы видели меня настоящего: я ни в чем не изменял своим принципам. Возможно, это и помогло мне добиться победы.

— Было ли желание сдаться и уехать домой? Что говорили себе в трудные моменты?

— Ни разу. Я даже не допускал такой мысли. Мне кажется, что если бы допустил, то реально бы уехал домой. Сдаваться я по жизни не привык, на проекте — тем более.

Что главное из опыта выживания вы для себя вынесли?

— Наверное, что ничего невозможного нет. И человек способен приспособиться к любым условиям. Мне кажется, про это и есть шоу.

Выигрыш Дмитрий потратит на отпуск и раздаст долги Источник: пресс-служба ТВ-3











Как прошел финал

Напомним, в финал, помимо Конышева, прошли блогер Николай Сердюков и коллега Конышева — Иван Пышненко.

В заключительной серии проекта финалистам дали задание: построить лестницу, подняться по ней и справиться с головоломкой. Сначала это сделал Иван Пышненко, а вторым пришел Дмитрий Конышев. Николай Сердюков не справился вовсе.

Дальше Конышев и Пышненко стояли на двух колышках, держась за столб. Оба продержались шесть часов, а потом мужчины опустились от опоры. Пышненко упал через несколько минут.