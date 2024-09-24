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Развлечения VIP-места за 10 тысяч: в Новосибирске выступит Zivert — предыдущий концерт отменили из-за здоровья певицы

VIP-места за 10 тысяч: в Новосибирске выступит Zivert — предыдущий концерт отменили из-за здоровья певицы

Концерт пройдет в новом ЛДС

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14 комментариев

Певица несколько месяцев активно занималась здоровьем

В Новосибирске в субботу, 28 сентября, в «Сибирь-Арене» выступит Zivert (12+). Этот концерт перенесли с начала года на сентябрь, так как певица взяла полугодовой перерыв. У нее были проблемы со здоровьем.

— А мы тем временем всё лето в подготовке к новому туру и готовим для вас новое, яркое и дико красивое гастрольное шоу. И ждем вас в ваших городах, чтобы всё это поскорее показать вам, — рассказала у себя в телеграм-канале Zivert.

На концерт в «Сибирь-Арене» еще есть билеты во все зоны. Они стоят от 2 тысяч рублей в дальний сектор. Самые дорогие билеты на VIP-места стоят 10 тысяч рублей.

Напомним, что певица в феврале взяла концертную паузу из-за проблем со здоровьем. Юлия Зиверт открылась перед подписчиками и честно рассказала, к чему привел ее перегруженный график. Извинившись, она попросила дать ей время на восстановление.

После заявления Зиверт о временном прекращении карьеры массово заговорили и другие артисты российской эстрады — рассказываем, кто устал от концертов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
14
Mr. President
36 минут
беднота опять завидует - и это супир!)))
Гость
46 минут
Закодировалась наконец?
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