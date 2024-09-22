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Развлечения тест Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Вы вряд ли вспомните каждого пушистого актера

521
3 комментария

Тигра из «Полосатого рейса» опознает каждый — для теста мы отобрали кадры посложнее

Настоящий знаток советского кино без труда вспомнит любого актера, который снимался в каждом из фильмов. И пока вся слава достается артистам, пушистые звезды остаются на вторых ролях. Сегодня мы проверим, как хорошо вы помните животных из фильмов СССР, — сможете дойти до конца без единой ошибки?

ТЕСТПройден 157 раз
1 / 10

  • «Мой любимый клоун» (12+)

  • «Принцесса цирка» (0+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Украли зебру» (6+)

2 / 10

  • «Собачье сердце» (12+)

  • «101 далматинец» (0+)

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

  • «Белый Бим, черное ухо» (6+)

3 / 10

  • «Приключения Электроника» (0+)

  • «Боба и слон» (0+)

  • «Дай лапу, Друг» (12+)

  • «Великий укротитель» (12+)

4 / 10

  • «Мы с Вулканом» (12+)

  • «Ко мне, Мухтар!» (6+)

  • «Посторонним вход разрешен» (6+)

  • «Где ты, Багира?» (0+)

5 / 10

  • «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Кавказская пленница» (6+)

6 / 10

  • «Дрессировщики» (6+)

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Звероловы» (16+)

  • «Каждый охотник желает знать…» (12+)

7 / 10

  • «Ватерлоо» (12+)

  • «Недопёсок Наполеон III» (0+)

  • «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» (12+)

  • «Лома — забытый друг» (12+)

8 / 10

  • «Неуловимые мстители» (6+)

  • «Чапаев» (6+)

  • «Кортик» (6+)

  • «Доктор Живаго» (16+)

9 / 10

  • «Собачье сердце» (12+)

  • «Верный Руслан» (12+)

  • «Дай лапу, Друг!» (12+)

  • «Девочка и крокодил» (0+)

10 / 10

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Семнадцать мгновений весны» (12+)

  • «Веселые ребята» (0+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

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Тест Тесты Кино Фильмы Советское кино СССР Звери Животные Развлечение Сложный тест
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Комментарии
3
Транс'Уха Маша Дегтярева
8 минут
А где тюленина?
DrAlex (с Богаткова)
17 минут
9 из 10. Многие фильмы смотрели в ЧОПе во время отработки прогулов.
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