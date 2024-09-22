Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Настоящий знаток советского кино без труда вспомнит любого актера, который снимался в каждом из фильмов. И пока вся слава достается артистам, пушистые звезды остаются на вторых ролях. Сегодня мы проверим, как хорошо вы помните животных из фильмов СССР, — сможете дойти до конца без единой ошибки?