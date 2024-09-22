Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Настоящий знаток советского кино без труда вспомнит любого актера, который снимался в каждом из фильмов. И пока вся слава достается артистам, пушистые звезды остаются на вторых ролях. Сегодня мы проверим, как хорошо вы помните животных из фильмов СССР, — сможете дойти до конца без единой ошибки?
«Мой любимый клоун» (12+)
«Принцесса цирка» (0+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Украли зебру» (6+)
«Собачье сердце» (12+)
«101 далматинец» (0+)
«Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
«Белый Бим, черное ухо» (6+)
«Приключения Электроника» (0+)
«Боба и слон» (0+)
«Дай лапу, Друг» (12+)
«Великий укротитель» (12+)
«Мы с Вулканом» (12+)
«Ко мне, Мухтар!» (6+)
«Посторонним вход разрешен» (6+)
«Где ты, Багира?» (0+)
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Кавказская пленница» (6+)
«Дрессировщики» (6+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Звероловы» (16+)
«Каждый охотник желает знать…» (12+)
«Ватерлоо» (12+)
«Недопёсок Наполеон III» (0+)
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» (12+)
«Лома — забытый друг» (12+)
«Неуловимые мстители» (6+)
«Чапаев» (6+)
«Кортик» (6+)
«Доктор Живаго» (16+)
«Собачье сердце» (12+)
«Верный Руслан» (12+)
«Дай лапу, Друг!» (12+)
«Девочка и крокодил» (0+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Семнадцать мгновений весны» (12+)
«Веселые ребята» (0+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)