Что нашли в Денисовой пещере на Алтае и опасно ли туда идти

Всемирную известность пещера обрела, когда палеогенетик Сванте Паабо расшифровал ДНК из крошечного фрагмента кости мизинца девочки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Денисова пещера — природный памятник Алтайского края. Она притягивает к себе тысячи ученых, археологов и туристов со всего мира. Широкую известность объект получил после того, как в нем нашли останки вымершего вида людей — денисовцев. Подробнее об этом и о том, что посмотреть в окрестностях пещеры, NGS22.RU рассказал член попечительского совета Общественного фонда по развитию археологического комплекса «Денисова пещера» Олег Акимов.

Место обитания неизвестной ветви человечества

И по сей день в Денисовой пещере ведутся раскопки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Денисова пещера расположена в 40 километрах выше по течению от райцентра Солонешное. Первые упоминания о достопримечательности появились еще в XIX веке: тогда миссионер Вербицкий писал о ней как о не представляющей интереса. А в 1926 году во время путешествия по Алтаю пещеру посетил художник Рерих.

Однако для науки Денисова пещера была открыта лишь в 1977 году, когда Николай Оводов заложил два первых небольших раскопа. Комплексное исследование памятника началось в 80-е годы.

Гены денисовца также находили в Китае, Австралии, на Аляске и Тибете Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За 40 лет исследований в Денисовой пещере нашли археологические артефакты возрастом более 300 тысяч лет. Всемирную известность объект обрел благодаря палеогенетику Сванте Паабо. При раскопках нашли мизинец древнего человека — девочки. Ученый взял крошечный фрагмент кости и расшифровал из него ДНК. За это открытие в 2022 году Паабо удостоили Нобелевской премии.

— Фалангу пальца обнаружили в 2008 году. Спустя два года огласили, что он принадлежит неизвестной ветви человечества. С тех пор пещера считается основным местом обитания денисовца, разумного человека, жившего в одно время с неандертальцами, — рассказывает Олег Акимов.

Раскопки в пещере не прекращаются и по сей день. На основе материалов из Денисовой пещеры была составлена самая полная и продолжительная летопись человеческой истории в Центральной и Северной Азии 300-тысячелетней давности. За это время археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и девочки-метиса, дочери денисовца и неандерталки.

Есть версия, что раньше в пещере жил отшельник-старообрядец Дионисий (или Денис) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Гены денисовца (Homo altaiensis, или человека алтайского) также находили в Китае, Австралии, на Аляске и Тибете. Кроме того, существует поверье, что разумная жизнь родилась на Алтае.

— 50 тысяч лет назад человек разумный уже жил здесь. В это время в центральной части и России, и Европы обитали только неандертальцы, то есть не очень разумные люди.

Ученым не удалось найти гены денисовцев у современных жителей Евразии, в отличие от генов неандертальцев, которых у нас может быть до 4%. Оказалось, что единственный современный народ, имеющий какую-то генетическую связь с денисовцами, проживает в тысячах километров от Алтая — на островах Меланезии, к северо-востоку от Австралии. Например, в геноме малорослых аборигенов племени аэта, коренного населения Филиппинских островов, доля примеси генома денисовского человека достигает 5%.

Следы генов денисовца извлекают из почвы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В январе 2019 года в научном журнале Nature были опубликованы две статьи, посвященные денисовскому человеку. В них говорилось, что на протяжении более 200 тысяч лет пещера служила домом для всех трех видов людей — неандертальцев, кроманьонцев и денисовцев. Они обитали в ней на протяжении всей эпохи палеолита. На данный момент неизвестно ни одного другого места на Земле, которое можно было бы назвать колыбелью трех видов древних людей.

Точно неясно, как пещера получила свое название. Есть версия, что в ней жил отшельник-старообрядец Дионисий (или Денис). А коренные алтайцы называют пещеру Аю-Таш, что означает «Медвежий камень». По легенде, здесь колдовал шаман, способный превращаться в медведя. В гневе он обрушивал на людей камнепад и другие природные бедствия.

«Здесь был весь мир»

В 2008 году в пещере обнаружили фалангу пальца древней девочки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После обнаружения останков денисовца пещера стала местом притяжения для ученых и археологов со всего мира. И до сих пор специалисты продолжают находить всё новые доказательства разумности алтайского человека.

— Здесь был весь мир. И до пандемии иностранных ученых было больше, чем русских. Исследования проводили в основном за границей. И сама пещера включена в предварительный список ЮНЕСКО. Каждый год в ней находят что-то интересное. Например, иголки для шитья и украшения.

Главный туристический интерес к пещере — в истории достопримечательности, считает эксперт. Внутри можно увидеть два ответвления, естественный дымоход, разнообразные сталактиты и сталагмиты.

— Туда едут не просто туристы, желающие поглазеть. А люди, которые понимают, что здесь формировался разумный человек. Его следы, обнаруженные в других странах, датируются более поздними периодами. Это и представляет наибольший интерес.

Внутри пещеры два ответвления, естественный дымоход, разнообразные сталактиты и сталагмиты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Экскурсии по Денисовой пещере пользуются популярностью. Их проводят сотрудники краеведческого музея. А летом этим также занимаются ученые и представители фонда «Денисова пещера».

Осенью 2023 года ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН) создали виртуальный тур по Денисовой пещере. Он стал завершающим этапом первой серии виртуальных путешествий по знаменитым памятникам каменного века Центральной и Северной Азии в рамках проекта «Тропой тысячелетий».

Что посмотреть у Денисовой пещеры?

Осенью 2023 года ученые создали виртуальный тур по Денисовой пещере Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отдых в селе Солонешном набирает всё большую популярность среди туристов. Значимость локации — в близости к Денисовой пещере и водопадам на реке Шинок.

— В кластере находится самый большой водопад Алтайского края — его высота 72 метра. Туристы часто ходят с палатками. Даже зимой, когда водопады красиво замерзают. Надо отметить, что это горная местность, красивые и интересные локации.

Эксперт рекомендует к посещению Бащелакский хребет, реку Ануй и каскад водопадов. Добраться до них можно по трассе Бийск — Белокуриха.

— Этой же дорогой шли староверы, когда уходили в сторону Топольного. Там же на Белуху в Беловодье шел Рерих. Не по Чуйскому тракту, а через Солонешное, Денисову пещеру и Усть-Кан. Дорога более легкая для преодоления, на ней нет перевалов.

Поблизости от Денисовой пещеры есть туристические базы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для тех, кто увлекается историей и археологией, у Денисовой пещеры проводятся разнообразные форумы, конференции и съезды. Правда, нужно быть готовым, что в районе плохо развита инфраструктура: нет асфальтированной дороги и большого количества мест размещения.

— К сожалению, место малоосвоенное. Мало где можно жить, есть сложности со связью. Такое необжитое место, по-прежнему дикое, как и при денисовце.

Саму пещеру можно осмотреть за полчаса. Внутри находятся грот, по размеру напоминающий небольшую комнату, центральный зал и несколько галерей. Вход оборудован деревянным настилом, потолки высокие, что позволяет свободно ходить в полный рост. В пещеру проникает солнечный свет через круглое отверстие в потолке.

Сколько стоит посещение?

Отдых в Солонешном набирает всё большую популярность среди туристов. Значимость локации — в близости к Денисовой пещере и водопадам на реке Шинок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поблизости от Денисовой пещеры работает несколько туристических баз. Например, туркомплекс «Денисова пещера» расположен на реке Ануй, на границе Алтайского края и Республики Алтай. Он часто служит базой для археологов, проводивших раскопки в пещере. В комплексе есть 12 домиков с одноместными и семейными двухместными номерами. Стоимость — от 2000 до 2400 рублей в сутки. В стоимость входит завтрак, обед и ужин на базе.