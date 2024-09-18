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Развлечения Звезды в шоке «Спасибо, что ты появился в моей жизни»: Бородина опубликовала романтичное видео с Сердюковым — милые кадры

«Спасибо, что ты появился в моей жизни»: Бородина опубликовала романтичное видео с Сердюковым — милые кадры

Звезды познакомились на Алтае

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14 комментариев

Пара долго скрывала свой роман

Бурный роман Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова продолжают обсуждать в сети. Некоторые поклонники считают, что роман постановочный и звезды играют в любовь, но большинство всё же считают, что чувства знаменитостей настоящие.

Недавно телеведущая опубликовала в личных соцсетях романтическое видео с Сердюковым. На кадрах пара мило гуляет по Москве.

— Мне так нравится, что люди на улицах нас останавливают и не только, чтобы сфотографироваться, а чтобы сказать, как они счастливы видеть нас такими. Я всем желаю испытать это чувство, ведь его невозможно спутать ни с чем, — написала Бородина.

В посте телеведущая отметила, что между ними иногда возникают разногласия, но они их быстро решают.

— Спасибо, что ты появился в моей жизни. Мне нравится, что даже если у нас появляются недопонимания, что происходит крайне редко, ты их тут же превращаешь в смех и улыбку на моем лице. Тебе некогда не хочется меня расстраивать, — поделилась телеведущая.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.

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Комментарии
15
Гость
28 минут
опытная рсп. демку крутит умело, чтобы новый папка не сорвался с крючка и крепко засел
Директор Завода (Ржака)
19 минут
по 45 лет людям ....
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