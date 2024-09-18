Дэдпул против Бэтмена: новосибирец выставил на продажу большую коллекцию комиксов

Большую часть коллекции составляют комиксы Marvel и DC Источник: Avito











Новосибирец выставил на продажу коллекцию комиксов за 14 750 рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито» 13 сентября.

— Целая полка комиксов и графических романов, обмен не рассматриваю, не доставляю, только самовывоз, — написал продавец.

В коллекции 30 комиксов. Большая часть из них — истории о супергероях Marvel (Супермен, Защитники, Мисс Марвел, Стражи галактики, Дэдпул) и DC (Бэтмен, Аквамен). Также есть графические романы по мультсериалу «Рик и Морти» и по сериалу «Очень странные дела».

Продавец отмечает, что комиксы можно приобрести поштучно. Также возможен торг. Получить комментарий продавца на момент публикации не удалось.