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Развлечения Дэдпул против Бэтмена: новосибирец выставил на продажу большую коллекцию комиксов

Дэдпул против Бэтмена: новосибирец выставил на продажу большую коллекцию комиксов

Она стоит почти 15 000 рублей

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7 комментариев

Большую часть коллекции составляют комиксы Marvel и DC

Новосибирец выставил на продажу коллекцию комиксов за 14 750 рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито» 13 сентября.

— Целая полка комиксов и графических романов, обмен не рассматриваю, не доставляю, только самовывоз, — написал продавец.

В коллекции 30 комиксов. Большая часть из них — истории о супергероях Marvel (Супермен, Защитники, Мисс Марвел, Стражи галактики, Дэдпул) и DC (Бэтмен, Аквамен). Также есть графические романы по мультсериалу «Рик и Морти» и по сериалу «Очень странные дела».

Продавец отмечает, что комиксы можно приобрести поштучно. Также возможен торг. Получить комментарий продавца на момент публикации не удалось.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу выпуск газеты «Комсомольская правда» 1941 года. Продавец хочет её обменять на квартиру в Москве.

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Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
18 сентября 2024, 10:38
"Получить комментарий продавца на момент публикации не удалось." А когда какой комментарий удавалось получить вам ? И что за комментарий вы хотели ?
Директор Завода (Ржака)
18 сентября 2024, 10:37
Даром не нужен этот бред.
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