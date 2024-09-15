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Развлечения «Милый, всегда помню»: Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного

«Милый, всегда помню»: Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного

Экс-ухажер погиб в ДТП

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8 комментариев

С Нерушенко Бородина встречалась в начале 2000-х

Телеведущая Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного. В начале 2000-х Бородина встречалась с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Однако музыкант погиб в ДТП на 28-м году жизни.

Жизнь музыканта оборвалась в ночь на 3 сентября 2005-го года на Садовом кольце. Нерушенко, совершая маневр, на полной скорости врезался в грузовик.

Авария произошла в 2005 году

Как пишут наши коллеги из StarHit.ru, незадолго до аварии музыкант ушел из группы «Динамит» и собирался выпустить собственный альбом. Также ходили слухи, что Нерушенко собирался сделать Бородиной предложение руки и сердца.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Сейчас телеведущая встречается с блогером Николаем Сердюковым. Они познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками. А недавно пара летала на совместный отдых в Дубай.

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Комментарии
8
277245842
15 сентября 2024, 23:52
О походах Бородиной в уборную, тоже будете информировать?
GNUS111
16 сентября 2024, 00:05
Кто эта женщина? Зачем нам о ней знать?
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