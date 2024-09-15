«Милый, всегда помню»: Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного

С Нерушенко Бородина встречалась в начале 2000-х Источник: Дарья Паращенко / 93.RU, borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного. В начале 2000-х Бородина встречалась с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Однако музыкант погиб в ДТП на 28-м году жизни.

Жизнь музыканта оборвалась в ночь на 3 сентября 2005-го года на Садовом кольце. Нерушенко, совершая маневр, на полной скорости врезался в грузовик.

Авария произошла в 2005 году Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Как пишут наши коллеги из StarHit.ru, незадолго до аварии музыкант ушел из группы «Динамит» и собирался выпустить собственный альбом. Также ходили слухи, что Нерушенко собирался сделать Бородиной предложение руки и сердца.

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