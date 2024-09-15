«Милый, всегда помню»: Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного

Телеведущая Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного. В начале 2000-х Бородина встречалась с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Однако музыкант погиб в ДТП на 28-м году жизни.
Жизнь музыканта оборвалась в ночь на 3 сентября 2005-го года на Садовом кольце. Нерушенко, совершая маневр, на полной скорости врезался в грузовик.
Как пишут наши коллеги из StarHit.ru, незадолго до аварии музыкант ушел из группы «Динамит» и собирался выпустить собственный альбом. Также ходили слухи, что Нерушенко собирался сделать Бородиной предложение руки и сердца.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
Сейчас телеведущая встречается с блогером Николаем Сердюковым. Они познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками. А недавно пара летала на совместный отдых в Дубай.