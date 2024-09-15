«Хотите услышать негатив, выходите на сцену»: стилист Александр Рогов разобрал образы сибирячек

Встреча прошла в центре Новосибирска Источник: читательница НГС Дарья











Московский стилист Александр Рогов 14 сентября провел мастер-класс для новосибирских девушек. Мероприятие прошло в центре города у магазина косметики «Лэтуаль». Читательница НГС Дарья посетила урок, нашей редакции девушка рассказала, что интересного она узнала.

Как отметила сибирячка, о предстоящем мастер-классе она узнала случайно. На встречу со звездным стилистом пришли сотни зрительниц.

— Сначала он рассказывал о том, как он попал в профессию. По его словам, он специально нигде не учился, а опыта набрался за счет насмотренности глянцевых журналов. Также он рассказывал про съемки «Модного приговора» (6+). Сказал, что за день снимают по четыре программы и он даже не успевает запоминать героинь, — рассказала девушка.

Источник: читательница НГС Дарья

После этого Рогов приглашал на сцену девушек и разбирал их образы, также давал мастер-классы по имиджу и стилю.

— Полтора часа были посвящены разбору образов зрительниц. Рогов сразу сказал: «Если хотите и не боитесь услышать негатив, то выходите на сцену». Несмотря на заявление, многие девушки вышли к нему. Но никакого негатива по сути и не было, — пояснила Дарья.

После этого Александр Рогов сфотографировался со всеми желающими.