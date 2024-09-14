Названа дата мировой премьеры «Джокера» (18+) — ждать ли показы в Новосибирске

Прокат стартует осенью Источник: Кинопоиск











В международный прокат с 4 октября выходит фильм «Джокер: Безумие на двоих» (18+). Пока официальной информации о показе ленты в России нет. Редакция НГС узнала, планируется ли прокат фильма в Новосибирске.

Так, в кинотеатре «КиноСити» журналисту сообщили, что лента выйдет на большой экран в нашем городе этой осенью.

— Пока точно неизвестно, когда фильм появится в прокате, однако мы планируем показать фильм в нашем кинотеатре. Сколько будет стоить билет, тоже неизвестно, информация о премьере будет опубликована на нашем сайте, — пояснили журналисту в кассе.

В кинотеатре «Победа» сообщили, что пока неизвестно, выйдет ли фильм на большом экране в их кинотеатре.

На этот раз лента расскажет о том, как обезумевший Джокер попадает в лечебницу «Аркхэм». Там он встречает свою будущую возлюбленную Харли Квинн. Парочка наводит ужас на улицы города и пытается превратить мир вокруг себя в кровавый цирк. В продолжении ленты к роли Джокера вернулся актер Хоакин Феникс, роль его возлюбленной Харли Квинн исполнила Леди Гага.