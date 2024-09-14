«Меньше народа, больше красоты и природы»: в какую сумму обойдется бархатный сезон на Алтае и что там посмотреть

За последние три года поток туристов на Алтай увеличился на 47% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Алтай не успел отойти от летнего наплыва туристов, как наступил бархатный сезон. Леса и горы окрашиваются в яркие краски осени, а температура воздуха еще не опустилась до некомфортных значений. В какой район стоит отправиться, что точно нужно посмотреть, и в какую сумму обойдется путешествие? NGS22.RU узнал обо всем этом у экспертов туриндустрии и на сервисах по бронированию.

Алтай — это два региона: Алтайский край и Республика Алтай. Чаще, когда путешественники говорят, что хотят на Алтай, то имеют в виду республику. Эксперты отмечают, что оба региона подходят для отпуска в бархатный сезон.

Курорты, реки и озера Алтайского края

Чистые реки и крутые склоны ждут тех, кто приедет в Алтайский край Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие туристы, желающие покорить Алтай, попадают в Барнаул — целенаправленно или проездом. Уверены, в обоих случаях они хотят знать, какие места там посетить.

Эксперты сервиса Tutu.ru советуют посмотреть барнаульский ленточный бор. Так называют леса, тянущиеся вдоль рек длинными полосами — лентами.

— Ранней осенью в лесу, на берегу реки Обь, очень красиво, и там часто отдыхают местные жители. Из Барнаула сюда можно добраться на общественном транспорте. Перелет из Москвы в Барнаул занимает примерно четыре часа, — рассказывают эксперты сервиса Tutu.ru.

Большая часть туристов выбирает в Алтайском крае для отдыха предгорье — направление долины реки Катунь, через село Алтайское, озеро Ая и в сторону Белокурихи Источник: «NeSofa» / YouTube











Кроме того, эксперты советуют побывать в горной Белокурихе и съездить на озеро Ая. Первая находится в зеленой долине, где даже осенью редко бывают ветреные дни. Здесь множество санаториев с разными программами для лечения и восстановления организма. На курорте точно понравится всем любителям спокойного и размеренного отдыха.

Ая имеет форму полумесяца, поэтому и получило такое название: «ай» в переводе с алтайского означает «луна». Озеро расположено в горной котловине левого берега Катуни. Оно одно из самых теплых в регионе — высока вероятность, что в начале осени там еще можно будет искупаться.

Осенняя красота Республики Алтай

Горный Алтай богат «местами силы» — локациями, где люди заряжаются энергией, обретают вдохновение и переосмысливают жизнь Источник: «Семейная ферма. Деревенский блог» / YouTube











Бархатный сезон — отличная пора для того, чтобы посетить самые известные и популярные достопримечательности Горного Алтая. С наступлением осени там становится не так многолюдно и можно посмотреть Телецкое озеро, перевал Кату-Ярык, Чуйскую степь, гору Белуху, Гейзерное озеро, Алтайский марс и Каракольскую долину.

Первая достопримечательность — Телецкое озеро. Местные жители называют его, правда, Алтын-Коль, что переводится как «Золотое озеро». Водоем входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А места вокруг часто называют «русской Швейцарией» за чистоту, тишину и потрясающую красоту. С Телецким озером связано много мифов и легенд. О них, а также о том, чем еще знаменит водоем, NGS22.RU писал ранее.

Телецкое озеро — жемчужина Республики Алтай, каждый год туда съезжаются тысячи туристов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Если ехать по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог в мире, в сторону границы с Монголией, то в Кош-Агачском районе покажется Чуйская степь. Со всех сторон она окружена горными хребтами. Если хотите увидеть уникальные пейзажи и, может, даже встретить животных, которые вольготно гуляют по степи, отправляйтесь в Сайлюгемский национальный парк, а там — на экскурсию на УАЗах, — рекомендуют эксперты.

Помимо прочего, на границе с Монголией много лиственницы. С приходом осени она начинает желтеть, и вид с Чуйского тракта становится еще более живописным.

Еще одна красивая дорога Алтая — Чемальский тракт. По ней можно доехать до урочища Че-Чкыш и Ороктойского моста, с которого открывается роскошный вид на смешанный лес и скалы магматической породы. Это место рекомендует посетить частный гид-проводник по Алтаю Андрей Афонин:

— В районе Че-Чкыша растет много берез, осенью они приобретают красивый желтый цвет и выделяются на фоне зеленых сосен. У моста уходит вода и обнажаются скалы — кривые и косые, но очень красивой, гладкой, обкатанной водой формы.

В бархатный сезон Катунь обретает бирюзовый цвет. Гид отмечает, что красоту реки лучше всего наблюдать в месте слияния с Чуей. Эта локация у алтайцев считается священной.

Топ лучших мест для посещения замыкает Красная гора в Усть-Коксинском районе. Название достопримечательности связано с цветом, который она приобретает осенью.

— Там очень много растений: красные корни (копеечник), красная щетка (родиола четырехнадрезная). Разнообразные деревья и кустарники в этот период тоже становятся красными.

В какую сумму обойдется отдых на Алтае в бархатный сезон?

Пик популярности Алтая приходится на середину лета, рассказывает гид-проводник. Несмотря на тенденцию, и в осеннем сезоне масса плюсов — например, снижение цен.

— Осенью меньше народа, больше природы и красоты. Это буйство красок делает сезон гораздо интереснее. Некоторые базы размещения дают скидки, чтобы сохранять объем [туристов], даже когда падает загруженность.

В последние годы отдых на Алтае стал популярен среди москвичей: по данным экспертов, почти половина туристов приезжает из столицы. Для них путь до гор займет около пяти часов на самолете. Билеты Москва — Горно-Алтайск обойдутся примерно в 10 тысяч рублей в одну сторону. К слову, еще в июле средняя цена на билет была около 20 тысяч рублей.

Посмотрите, как меняются цены Источник: Aviasales











Однако затраты на транспорт не ограничиваются покупкой билетов на самолет — самые красивые горные виды расположены в сельской местности. Добраться до них можно несколькими способами: на общественном транспорте или арендованном авто. Первый обойдется примерно в 700 рублей в одну сторону. А каршеринг — от 3,3 до 12 тысяч рублей за сутки.

Проживание на базе отдыха — примерно 6 тысяч рублей. Столько стоит размещение на 7 дней в недорогом номере. Есть варианты и пороскошнее — на дорогом курорте за 6 ночей придется заплатить 690 тысяч рублей. Для сравнения, в разгар летнего сезона проживание на самой дешевой базе отдыха обошлось бы в 15,4 тысячи за неделю.

Кто чаще всего ездит на Алтай?

С каждым годом количество туристов только растет. В 2023 году число путешественников, которые приезжали в Республику Алтай, составило примерно 2,6 млн человек. Еще 2,3 млн человек в тот год посещали Алтайский край.