«В Москве так не принято»: сибирячка из Playboy — о работе, новой груди и жизни после Новосибирска

Виктория переехала из Новосибирска в Москву в 18 лет. Последний раз девушка была в родном городе два с половиной года назад Источник: Бейби Тери за кадром/t.me











Модель из Новосибирска Виктория Кузнецова — одна из самых эпатажных и заметных сегодня в России. Неожиданная трансформация, телешоу, съемки для курпных журналов заставляют говорить о ней СМИ и пользователей в соцсетях. На несколько недель Виктория приехала в родной Новосибирск: к семье, а также за новой грудью. О том, как живет и чем сейчас занимается попавшая на разворот журнала Playboy девушка, она сама рассказала корреспонденту НГС.

Кто такая Babietery? Узнать Виктория Кузнецов (псевдоним — Babietery) родилась в 2001 году в Новосибирске. Девушка с детства занималась спортивным плаванием, а модельную карьеру начала в подростковом возрасте. С 16 лет сибирячка летала в страны Азии, а в 18 решила осесть в Москве. В 19 лет девушка приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц, а в 2024 году она попала в журнал Playboy — ее фото разместили на развороте.

«Москва выигрывает все города»

Девушка отправилась в Москву со своим парнем. Она объяснила, что хотела остаться в столице, когда ее молодой человек уже взял обратный билет Источник: Бейби Тери за кадром/t.me











Виктория Кузнецова переехала из Новосибирска в Москву около пяти лет назад, когда ей было 18. К тому моменту она как модель уже успела поработать в разных странах и решила не возвращаться в родную Сибирь. В разговоре с НГС Виктория объяснила, что модельный бизнес в Москве более высокооплачиваемый. Если в Новосибирске у нее было около трех кастингов в месяц, то в столице — несколько раз в неделю, там просто больше дизайнеров и брендов.

— Москва выигрывает все города России. Я там зарабатывала больше, чем в Китае. А жила я в Китае, Корее и Японии на контрактах. Но когда поехала в столицу, поняла, что за месяц получаю больше, чем на трехмесячных контрактах (за рубежом. — Прим. ред.), — объяснила Виктория.

Виктория призналась, что с 16 лет жила в Новосибирске без родителей. Она рано привыкла к самостоятельности, в том числе из-за долгих поездок заграницу. Но в столицу сибирячка отправилась не одна, а со своим парнем. Правда, вскоре они расстались.

— Когда я летела, то понимала, что вряд ли вернусь обратно, — сказала Виктория. — Мы приезжаем, через две недели у него обратный билет, а я его даже не брала.

По словам сибирячки, к 18 лет она посетила несколько стран Азии. В одной из них она зарабатывала деньги как модель на съемках, так и как гостья в заведениях Источник: Бейби Тери за кадром/t.me











Партнер был старше девушки на 9-10 лет. На тот момент пара встречалась около двух лет, и, по словам Виктории, это были ее первые отношения.

— Я еще не понимала, что мужчина может ухаживать, отдавать какие-то деньги. В Москву покупаю билеты сама, жилье оплачиваю тоже. Я только переехала, нужно было снять квартиру, внести залог. Потеряла через две недели телефон — взяла новый в рассрочку. От него не было даже предложения купить новый сотовый или оплатить квартиру, — вспоминает Виктория. — И вот, сидим с друзьями, я им об этом рассказываю, и они говорят: «Ты приехала в Москву, потеряла телефон, берешь рассрочку, залазишь в кредиты, чтобы снять квартиру… Но у тебя есть парень, который даже не предлагает помощь? В Москве так не принято». И мы расстались.

О своем новом молодом человеке девушка особо не рассказывала, но в сентябре объявила о завершении отношений. Как Виктория объяснила НГС, она рассталась с ним на хорошей ноте.

«Престижно, если будет столик с моделью»

Сейчас сибирячка почти не занимается моделингом, больше времени уделяет собственному блогу, SMM-направлению и спортивным курсам.

— Моделинг дает возможность путешествовать. Но по факту там машина, в которой ты ездишь по кастингам, 10-часовая работа и вечеринки в клубах, чтобы заработать деньги. В Китае и вообще в Азии очень ценят моделей европейской внешности. И в любом клубе будет престижно, если в нем есть столик с моделью. То есть мы как гости: нас нельзя снять или купить. Мы — обычные посетители, которые «случайно» зашли потусить, — объяснила сибирячка.

Девушка продолжала модельную карьеру в Москве еще около двух лет. После пандемии она стала больше времени уделять собственному блогу и спорту, и это принесло результаты Источник: Бейби Тери за кадром/t.me











Задачей моделей в клубах, по словам Виктории, было само нахождение в заведении. За такие услуги «посетительницам» якобы и платили деньги — они могли покинуть бар поздно ночью, а утром вновь встать на съемку.

В модельном бизнесе в Москве Виктория работала первый год-два. Когда часть брендов ушли с рынка, с новыми съемками начались сложности. Тогда сибирячка продолжила развивать личный блог, а к 20-ти годам вновь возобновила занятия спортом.

— В модельном бизнесе есть определенные габариты, параметры, рамки во внешности, — отмечает девушка. — Ты не можешь сделать ногти, какие хочешь, потому что скажут снять. Но меня как-то не всегда этим стесняли. Когда начала с этим сталкиваться, я, в принципе, уже не работала. Мне проще выложить одну рекламу в день, чем за эту же сумму 5−6 часов работать на съемке.

Новая грудь в родном городе

Виктория Кузнецова говорит, что первые мысли об изменениях в ее теле пришли, когда она возобновила занятия спортом Источник: Бейби Тери за кадром/t.me











В августе 2024 года Виктория Кузнецова на несколько недель решила приехать в Новосибирск. Поводом стала операция: девушка отправилась к хирургам, чтобы сделать новую грудь. Она призналась, что впервые задумалась о возможных операционных вмешательствах, когда начала заниматься спортом.

— Она у меня раньше была больше из-за того, что я не занималась спортом, не сушилась. Грудь — это что? Это вода и жир. С каждой сушкой она сжигается еще больше, и даже когда ты снова набираешь вес, она всё равно не становится, как раньше, — объяснила сибирячка.

Виктория заметила, что ее тело меняется благодаря спорту, но не всегда в лучшую сторону: «сушки» сыграли злую шутку с грудью Источник: Бейби Тери за кадром/t.me

Девушка обратила внимание на клинику, которая находится в Новосибирске, — в нее обращались ее знакомые. Раньше ей уже предлагали увеличение груди там, но на принятие решения потребовалось время. Виктория написала специалистам клиники спустя год, еще некоторое время потребовалось на восстановление тела после тренировок.

— Я подумала, что за полгода себя восстановлю, войду в режим, снова накачаюсь, и уже буду делать грудь, чтобы после реабилитации я могла спокойно восстановиться, — рассказала девушка.

Как объясняла девушка в своих соцсетях, операцию по увеличению груди она решила сделать в Новосибирске по нескольким причинам. Цены здесь ниже, чем Москве, при этом качество и профессионализм врачей не уступают столичным. Кроме того, она следила за отзывами о клинике. В беседе с НГС сибирячка уточнила, что боялась сложной реабилитации после операции. Многие говорили о том, что после процедуры несколько месяцев были дома и не могли пошевелить руками или поднять вещи.

— А тут мне хирург заклеивает швы сразу после операции, и на пластыре нет ни одной капли крови, — сказала Виктория. — Сегодня что-то начало чуть-чуть побаливать, но врач говорит, что внутри начинают рассасываться швы, и это нормальная реакция.

После реабилитации сибирячка вернулась к тренировкам в спортзале и делится с подписчиками кадрами своих новых форм Источник: Бейби Тери за кадром/t.me

После реабилитации девушка решила вернуться к тренировкам в спортивном зале. Уже сейчас сибирячка выкладывает в соцсетях фотографии после преображения. Кроме груди, девушка изменила и губы.

— С губами постоянно мучаюсь. Потому что мне их пару раз испортили — я их выкачивала, один раз удаляла, делала новые. Сейчас более-менее выровняли, — сказала Виктория.

Город остался прежним

Виктория вспомнила, что в последний раз приезжала в Новосибирск два с половиной года назад. Она не отметила изменений в городе — на ее взгляд, он остался прежним.

— Как-то незаметно. Те же магазины, дороги. Когда мы ехали домой к родителям, там остановку снесли, а новую так и не поставили, — сказала сибирячка.

По словам девушки, ее семья — родители и младшие братья — приезжает к ней в гости раз в год. Обычно родственники устраивают такие путешествия на майские праздники.

После возвращения в Москву девушка продолжит заниматься блогом, а на зимовку планирует отправиться в теплую страну — в Таиланд. Ей нравится путешествовать в другие страны, изучать менталитет иностранцев. В этом году девушка посетила еще и Черногорию.

— Когда ты приезжаешь в другую страну, там люди по-другому разговаривают, одеваются, у них иные правила. И ты себя чувствуешь в каком-то другом мире, — делится впечатлениями сибирячка.