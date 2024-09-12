НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

5 м/c,

сев.

 760мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74

Новосибирцам с рассеянным склерозом перестали выдавать препарат стоимостью от 30 тысяч

Что интересного в стране
Тайный суд над Мысиком
Обзор хороших детсадов
Рост ставок по вкладам до 21%
Разбирают самолёт в поле
Секретные столовки
Новости в Telegram
Развлечения «Где кольцо?»: девушка экс-зятя Шойгу поймала букет на свадьбе — теперь новосибирская танцовщица ждет предложение

«Где кольцо?»: девушка экс-зятя Шойгу поймала букет на свадьбе — теперь новосибирская танцовщица ждет предложение

Пара объявила о романе в июле

907
11 комментариев

Алексей Столяров не торопится делать предложение новое возлюбленной

Возлюбленная экс-зятя Сергея Шойгу танцовщица из Новосибирска Вера Бондарева поймала букет на свадьбе. Теперь она шутит, что ждет кольцо от блогера Алексея Столярова.

Алексей Столяров, бывший зять Сергея Шойгу, уже несколько месяцев встречается с Верой Бондаревой. Об их романе стало известно в июле этого года. Недавно девушка поймала букет на свадьбе и теперь в социальных сетях спрашивает у возлюбленного, где ее кольцо. Сам блогер делать предложение пока не торопится.

— Многие уже женят нас, Вера вообще в возмущении говорит: «где кольцо?». Мы наслаждаемся друг другом и дико счастливы. Для нас это важный этап в жизни, к которому мы стремимся, — написал Алексей Столяров в своих социальных сетях.

Блогер также добавил, что как только он решит сделать предложение Вере, то их фанаты обязательно об этом узнают.

Ранее НГС писал, что новую возлюбленную Алексей Столяров показал только спустя год после расставания с дочкой министра обороны России Сергея Шойгу Ксенией.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно стало известно, что блогер из Новосибирска Давид Манукян сделал предложение певице Мари Краймбрери. У нее на безымянном пальце заметили кольцо с огромным камнем.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Алексей Столяров Блогер Танцовщица Предложение Букет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Каменский Скуф
12 сентября 2024, 15:21
Пригожин тогда правильно дал характеристику данному персонажу "трясун сладких булочек".
Гость
12 сентября 2024, 15:09
Почему данный товарищ не на СВО?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Florensi,47

Aleks,40

Елена,49

Жанна,57

Вячеслав,32

рок,50

Начать знакомиться
Объявления

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление