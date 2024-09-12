«Где кольцо?»: девушка экс-зятя Шойгу поймала букет на свадьбе — теперь новосибирская танцовщица ждет предложение

Алексей Столяров не торопится делать предложение новое возлюбленной Источник: stoliarovaleksey / Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ)











Возлюбленная экс-зятя Сергея Шойгу танцовщица из Новосибирска Вера Бондарева поймала букет на свадьбе. Теперь она шутит, что ждет кольцо от блогера Алексея Столярова.

Алексей Столяров, бывший зять Сергея Шойгу, уже несколько месяцев встречается с Верой Бондаревой. Об их романе стало известно в июле этого года. Недавно девушка поймала букет на свадьбе и теперь в социальных сетях спрашивает у возлюбленного, где ее кольцо. Сам блогер делать предложение пока не торопится.

— Многие уже женят нас, Вера вообще в возмущении говорит: «где кольцо?». Мы наслаждаемся друг другом и дико счастливы. Для нас это важный этап в жизни, к которому мы стремимся, — написал Алексей Столяров в своих социальных сетях.

Блогер также добавил, что как только он решит сделать предложение Вере, то их фанаты обязательно об этом узнают.

Ранее НГС писал, что новую возлюбленную Алексей Столяров показал только спустя год после расставания с дочкой министра обороны России Сергея Шойгу Ксенией.

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