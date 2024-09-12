НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

сев.

 758мм 51%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74

Бердский депутат попал под домашний арест

Что интересного в стране
Тайный суд над Мысиком
Обзор хороших детсадов
Рост ставок по вкладам до 21%
Разбирают самолёт в поле
Секретные столовки
Новости в Telegram
Развлечения Без магии превращает людей в эльфов: как врач стал организатором настольных игр — история

Без магии превращает людей в эльфов: как врач стал организатором настольных игр — история

Алексею Антонюку удалось превратить хобби в работу и подарить клиентам ощущение сказки

1 128
5 комментариев

Люди из совершенно разных сфер приходят к Алексею, чтобы на пару часов отвлечься от реальности

Алексею Антонюку из Тюмени 27 лет, и он — мастер по ведению настольных ролевых игр (НРИ). Он мечтал стать врачом, но разочаровался в профессии и научился монетизировать свое хобби. Мастер приглашает к себе домой любителей фэнтези и проводит с ними несколько часов, разыгрывая историю с выдуманными персонажами и эпичным сюжетом про борьбу добра со злом.

Игроки Алексея — люди от 20 до 50 лет, некоторые приходят семьями. Он рассказал нашим коллегам из 72.RU, как вообще устроен мир НРИ, почему всё больше людей увлекаются настолками и как игра может раскрыть в человеке его самые темные стороны.

Хотел стать врачом, но разочаровался в медицине

Небольшая комната с несколькими столами, на которых расстелена яркая карта игрового мира. На карте расставлены макеты зданий, деревьев, монстры и фигурки героев — гномов, эльфов, магов и прочих персонажей из книг Толкина. Сюда люди приходят, чтобы поиграть в настольные ролевые игры. А ведет их Алексей Антонюк — хозяин квартиры и мастер для проведения таких игр.

— Моя мама — врач, а отец — музыкант. И я тоже хотел стать доктором, хотя меня отговаривали абсолютно все. Поступил на лечфак, а в будущем хотел доучиться на психотерапевта. Но со временем понял, что у меня мало общего с медицинской работой. Смущало всё: от официоза до огромного количества стресса, — рассказывает Алексей.

Алексей увлечен своей работой, об игре и ее нюансах может рассказывать бесконечно

Поэтому путь врача он не выбрал. Вместо этого решил монетизировать свое главное увлечение — настольные игры. Началось всё, когда пятилетний Алексей увлекся стратегической компьютерной игрой Heroes Of Might and Magic — 3. Игра была сложной для ребенка, но за счет хорошо написанного текста погружала в воображаемый мир.

Так Алексей втянулся в мир фэнтезийных книг и фильмов, песен «Короля и Шута» и комиксов, где он впервые познакомился с настольной ролевой игрой Dungeons and Dragons (DnD), очень популярной среди детей и взрослых по всему миру.

Как в это вообще играть?

Настольные ролевые игры — это формат настольных игр, в которых люди берут себе роль какого-либо персонажа и отыгрывают ее за игровым столом. Существуют разные системы правил и миры, в которых герои оказываются, но самое главное в том, что игроки представляют себя кем-то другим — воином, магом или уличным воришкой. Имя, пол, привычки, расу и биографию персонажу нужно придумать самому.

Представить себя кем-то другим помогают фигурки персонажей. Их же нужно использовать во время сражений

Игрокам — как правило, их четверо за столом, — предстоит сражаться с врагами, разгадывать загадки, придуманные мастером, а иногда вести собственные расследования. Успешность или провальность попыток решает бросок кубика, сообразительность и общительность, а также собственные умения героев, прописанные в игровых правилах.

— Вы находитесь в таверне. В темном углу сидит мрачная фигура в плаще с капюшоном, и вы видите, как ее глаза вспыхивают от огонька трубки, которую она прикуривает в данный момент. Что вы делаете? — так описывает типичное начало игры Алексей.

После этого игроки вольны делать что угодно. Они могут подойти к незнакомцу и завязать разговор, уйти из таверны или завязать пьяную драку — достаточно просто сказать об этом мастеру, а он детально расскажет, как отреагируют окружающие на эти действия. Глупые и необдуманные решения могут привести к травмам или даже гибели персонажа. В таком случае его история и игра закончена.

Погибшие персонажи могут попасть на стену памяти в игровой. Их портреты рисуют сами игроки

— С этого момента начинается самое магическое. Выстраивается цепь случайных маленьких выборов, которые делают историю каждой партии уникальной. Абсолютно одинаковое начало в таверне приводит к такому огромному количеству разных вариантов, что это кошмар какой-то.

Как зарабатывает мастер

Самый главный человек в этой игре — это мастер, который придумывает для игроков сюжет и рассказывает им историю, а также отыгрывает персонажей, которых игроки встречают в ходе своего приключения.

— По сути, я являюсь стенкой, в которую игроки кидают мячик, — объясняет Алексей.

Свою первую игру он провел почти десять лет назад для компании друзей, а готовился к ней несколько месяцев. Через шесть лет, будучи уже опытным мастером, впервые взял за это деньги.

Для большинства действий игроки используют бросок 20-гранного кубика. Чем выше результат, тем больше у команды шансов на успех

— Я позвал первых игроков сам и назвал им чисто символическую сумму, 150 рублей с человека. Они согласились, и я увидел, что так действительно можно заработать. С тех пор стал приглашать людей уже на регулярной основе. У меня за годы накопилось немало интересующихся темой знакомых. В основном потому, что я сам хотел играть и проявлял инициативу.

Поначалу игроков было не очень много. Но со временем количество людей, желающих играть, увеличилось. Сейчас за одну игру мастер берет 600 рублей с человека. Заработанного хватает и на жизнь, и на отдых, и на покупку новых принадлежностей и фигурок.

Пять часов фэнтези-приключений

Как правило, партия длится пять часов. Игроки тратят это время по-разному. Одни, рассказывает Алексей, просто садятся и несколько часов разговаривают друг с другом от лица персонажей. Другие всё никак не могут запомнить правила, но исправно приходят на игры и переспрашивают одно и то же. Третьи будут с пеной у рта спорить с мастером и требовать более сложного и комплексного сюжета.

Игра продолжается, пока участники получают от нее удовольствие. Можно прийти и разыграть одну короткую историю, а можно растянуть приключение на три, пять или десять игр — всё зависит от того, насколько интригующую историю игроки вместе с мастером создадут за столом. О своих намерениях и пожеланиях Алексею можно сказать заранее, и он спланирует сюжет.

Игровое поле может выглядеть так

Или так

Игроки — кто они?

—  Это очень разнообразная аудитория, от студентов до взрослых людей. Иногда приходят даже семьи: родители около 40 лет вместе с детьми-подростками, — делится Алексей.

Играют все: врачи, айтишники, нефтяники, инженеры-строители. Как правило, участники партии уже увлекаются настольными или компьютерными играми или хотя бы смотрели «Властелина колец». Главное, чем должен отличаться игрок, — это живой фантазией и умением вжиться в роль.

Кто-то приходит просто наслаждаться историей, которую ему рассказывает мастер, а кто-то — выплеснуть эмоции, в том числе и негативные. Иногда игроки даже серьезно ругаются за столом, рассказывает мастер. А порой игра может раскрыть в людях самые темные стороны.

— Однажды, когда я еще не вел игры платно, у меня случился совершенно отбитый случай. Я постарался вытеснить из своей памяти все обстоятельства происходящего. Эти игроки решили, скажем так, очень жестоко поступить с лошадью. Мне не хотелось докапываться до глубинных причин, я просто сидел и молчал, не принимая в этом участия. Больше игр с этой компанией я не водил. Бывает, что человек хочет отыграть роль злодея, в этом нет ничего страшного. Но когда эта агрессия, насилие и беззаконие не мотивированы ничем, кроме «я могу», этого я не понимаю, — рассказывает Алексей.

Настольные ролевые игры помогают справиться со стрессом

Люди из совершенно разных сфер приходят к Алексею, чтобы на пару часов отвлечься от реальности.

— На мой взгляд, настольные ролевые игры взывают к этому, очень многими забытому детскому чувству, когда возможно всё, абсолютно всё. Когда ты ребенок и у тебя совершенно органично сочетаются на одной площадке лего-человечек, кукла за 10 рублей, выловленная из автомата, и машинка на радиоуправлении. И у них у всех есть личности, у них у всех трех есть история. Это ощущение полета фантазии, ощущение сказки.

ПО ТЕМЕ
Настольная игра Настольные игры Бизнес
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Лучший друг
12 сентября 2024, 16:31
опять чето знакомый? это типичный пример осеннего обострения и инфантилизма
Гость
12 сентября 2024, 15:37
Я кажется не докурил. Ничего не понял.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Яна,51

Florensi,47

Aleks,40

Елена,49

Жанна,57

Вячеслав,32

Начать знакомиться
Объявления

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление