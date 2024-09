Без магии превращает людей в эльфов: как врач стал организатором настольных игр — история

Хотел стать врачом, но разочаровался в медицине

Поэтому путь врача он не выбрал. Вместо этого решил монетизировать свое главное увлечение — настольные игры. Началось всё, когда пятилетний Алексей увлекся стратегической компьютерной игрой Heroes Of Might and Magic — 3. Игра была сложной для ребенка, но за счет хорошо написанного текста погружала в воображаемый мир.