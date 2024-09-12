Без магии превращает людей в эльфов: как врач стал организатором настольных игр — история

Люди из совершенно разных сфер приходят к Алексею, чтобы на пару часов отвлечься от реальности Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Алексею Антонюку из Тюмени 27 лет, и он — мастер по ведению настольных ролевых игр (НРИ). Он мечтал стать врачом, но разочаровался в профессии и научился монетизировать свое хобби. Мастер приглашает к себе домой любителей фэнтези и проводит с ними несколько часов, разыгрывая историю с выдуманными персонажами и эпичным сюжетом про борьбу добра со злом.

Игроки Алексея — люди от 20 до 50 лет, некоторые приходят семьями. Он рассказал нашим коллегам из 72.RU, как вообще устроен мир НРИ, почему всё больше людей увлекаются настолками и как игра может раскрыть в человеке его самые темные стороны.

Хотел стать врачом, но разочаровался в медицине

Небольшая комната с несколькими столами, на которых расстелена яркая карта игрового мира. На карте расставлены макеты зданий, деревьев, монстры и фигурки героев — гномов, эльфов, магов и прочих персонажей из книг Толкина. Сюда люди приходят, чтобы поиграть в настольные ролевые игры. А ведет их Алексей Антонюк — хозяин квартиры и мастер для проведения таких игр.

— Моя мама — врач, а отец — музыкант. И я тоже хотел стать доктором, хотя меня отговаривали абсолютно все. Поступил на лечфак, а в будущем хотел доучиться на психотерапевта. Но со временем понял, что у меня мало общего с медицинской работой. Смущало всё: от официоза до огромного количества стресса, — рассказывает Алексей.

Алексей увлечен своей работой, об игре и ее нюансах может рассказывать бесконечно Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Поэтому путь врача он не выбрал. Вместо этого решил монетизировать свое главное увлечение — настольные игры. Началось всё, когда пятилетний Алексей увлекся стратегической компьютерной игрой Heroes Of Might and Magic — 3. Игра была сложной для ребенка, но за счет хорошо написанного текста погружала в воображаемый мир.

Так Алексей втянулся в мир фэнтезийных книг и фильмов, песен «Короля и Шута» и комиксов, где он впервые познакомился с настольной ролевой игрой Dungeons and Dragons (DnD), очень популярной среди детей и взрослых по всему миру.

Как в это вообще играть?

Настольные ролевые игры — это формат настольных игр, в которых люди берут себе роль какого-либо персонажа и отыгрывают ее за игровым столом. Существуют разные системы правил и миры, в которых герои оказываются, но самое главное в том, что игроки представляют себя кем-то другим — воином, магом или уличным воришкой. Имя, пол, привычки, расу и биографию персонажу нужно придумать самому.

Представить себя кем-то другим помогают фигурки персонажей. Их же нужно использовать во время сражений Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Игрокам — как правило, их четверо за столом, — предстоит сражаться с врагами, разгадывать загадки, придуманные мастером, а иногда вести собственные расследования. Успешность или провальность попыток решает бросок кубика, сообразительность и общительность, а также собственные умения героев, прописанные в игровых правилах.

— Вы находитесь в таверне. В темном углу сидит мрачная фигура в плаще с капюшоном, и вы видите, как ее глаза вспыхивают от огонька трубки, которую она прикуривает в данный момент. Что вы делаете? — так описывает типичное начало игры Алексей.

После этого игроки вольны делать что угодно. Они могут подойти к незнакомцу и завязать разговор, уйти из таверны или завязать пьяную драку — достаточно просто сказать об этом мастеру, а он детально расскажет, как отреагируют окружающие на эти действия. Глупые и необдуманные решения могут привести к травмам или даже гибели персонажа. В таком случае его история и игра закончена.

Погибшие персонажи могут попасть на стену памяти в игровой. Их портреты рисуют сами игроки Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— С этого момента начинается самое магическое. Выстраивается цепь случайных маленьких выборов, которые делают историю каждой партии уникальной. Абсолютно одинаковое начало в таверне приводит к такому огромному количеству разных вариантов, что это кошмар какой-то.

Как зарабатывает мастер

Самый главный человек в этой игре — это мастер, который придумывает для игроков сюжет и рассказывает им историю, а также отыгрывает персонажей, которых игроки встречают в ходе своего приключения.

— По сути, я являюсь стенкой, в которую игроки кидают мячик, — объясняет Алексей.

Свою первую игру он провел почти десять лет назад для компании друзей, а готовился к ней несколько месяцев. Через шесть лет, будучи уже опытным мастером, впервые взял за это деньги.

Для большинства действий игроки используют бросок 20-гранного кубика. Чем выше результат, тем больше у команды шансов на успех Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Я позвал первых игроков сам и назвал им чисто символическую сумму, 150 рублей с человека. Они согласились, и я увидел, что так действительно можно заработать. С тех пор стал приглашать людей уже на регулярной основе. У меня за годы накопилось немало интересующихся темой знакомых. В основном потому, что я сам хотел играть и проявлял инициативу.

Поначалу игроков было не очень много. Но со временем количество людей, желающих играть, увеличилось. Сейчас за одну игру мастер берет 600 рублей с человека. Заработанного хватает и на жизнь, и на отдых, и на покупку новых принадлежностей и фигурок.

Пять часов фэнтези-приключений

Как правило, партия длится пять часов. Игроки тратят это время по-разному. Одни, рассказывает Алексей, просто садятся и несколько часов разговаривают друг с другом от лица персонажей. Другие всё никак не могут запомнить правила, но исправно приходят на игры и переспрашивают одно и то же. Третьи будут с пеной у рта спорить с мастером и требовать более сложного и комплексного сюжета.

Игра продолжается, пока участники получают от нее удовольствие. Можно прийти и разыграть одну короткую историю, а можно растянуть приключение на три, пять или десять игр — всё зависит от того, насколько интригующую историю игроки вместе с мастером создадут за столом. О своих намерениях и пожеланиях Алексею можно сказать заранее, и он спланирует сюжет.

Игровое поле может выглядеть так Источник: Ирина Шарова / 72.RU Или так Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Игроки — кто они?

— Это очень разнообразная аудитория, от студентов до взрослых людей. Иногда приходят даже семьи: родители около 40 лет вместе с детьми-подростками, — делится Алексей.

Играют все: врачи, айтишники, нефтяники, инженеры-строители. Как правило, участники партии уже увлекаются настольными или компьютерными играми или хотя бы смотрели «Властелина колец». Главное, чем должен отличаться игрок, — это живой фантазией и умением вжиться в роль.

Кто-то приходит просто наслаждаться историей, которую ему рассказывает мастер, а кто-то — выплеснуть эмоции, в том числе и негативные. Иногда игроки даже серьезно ругаются за столом, рассказывает мастер. А порой игра может раскрыть в людях самые темные стороны.

— Однажды, когда я еще не вел игры платно, у меня случился совершенно отбитый случай. Я постарался вытеснить из своей памяти все обстоятельства происходящего. Эти игроки решили, скажем так, очень жестоко поступить с лошадью. Мне не хотелось докапываться до глубинных причин, я просто сидел и молчал, не принимая в этом участия. Больше игр с этой компанией я не водил. Бывает, что человек хочет отыграть роль злодея, в этом нет ничего страшного. Но когда эта агрессия, насилие и беззаконие не мотивированы ничем, кроме «я могу», этого я не понимаю, — рассказывает Алексей.

Настольные ролевые игры помогают справиться со стрессом Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Люди из совершенно разных сфер приходят к Алексею, чтобы на пару часов отвлечься от реальности.