«Без спроса и разрешения авторов»: маленькая сибирячка покорила шоу «Чудо» — что она спела

У Меланьи есть две старшие сестры, все девочки заниаются музыкой Источник: ntv.ru











8-летняя сибирячка Меланья Медведко покорила своим выступлением зрителей шоу «Чудо» на телеканале НТВ. Девочка исполнила русскую народную песню «Порушка-Параня».

— Меланья, а авторы песен, которые ты поешь, знают об этом? — хитро уточнил ведущий программы Арсений Попов и заключил, — поем без спроса и разрешения авторов.

Меланья рассказала, что родилась в Новосибирске, а год назад вся семья переехала в Москву, после того, как старшая сестра девочки поступила в консерваторию. Помимо вокала она занимается танцами и играет на виолончели.

«Чудо» — семейное развлекательное шоу, в котором дети демонстрируют свои таланты, но не соревнуются с другими участниками.