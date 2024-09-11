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Развлечения «Без спроса и разрешения авторов»: маленькая сибирячка покорила шоу «Чудо» — что она спела

«Без спроса и разрешения авторов»: маленькая сибирячка покорила шоу «Чудо» — что она спела

8-летняя Меланья Медведко родилась в Новосибирске и год назад вместе со своей семьей переехала в Москву

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7 комментариев

У Меланьи есть две старшие сестры, все девочки заниаются музыкой

8-летняя сибирячка Меланья Медведко покорила своим выступлением зрителей шоу «Чудо» на телеканале НТВ. Девочка исполнила русскую народную песню «Порушка-Параня».

— Меланья, а авторы песен, которые ты поешь, знают об этом? — хитро уточнил ведущий программы Арсений Попов и заключил, — поем без спроса и разрешения авторов.

Меланья рассказала, что родилась в Новосибирске, а год назад вся семья переехала в Москву, после того, как старшая сестра девочки поступила в консерваторию. Помимо вокала она занимается танцами и играет на виолончели.

«Чудо» — семейное развлекательное шоу, в котором дети демонстрируют свои таланты, но не соревнуются с другими участниками.

Ранее НГС писал о том, как 6-летняя сибирячка стала самой красивой девочкой в России.

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Комментарии
7
Гость
11 сентября 2024, 11:12
В этой новости странно всё.
Гость
11 сентября 2024, 11:21
Зачем спрашивать у ребенка то, на что он априори не сможет ответить. Надо было редактору программы этот вопрос задать, или директору.
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