«Худший рамен в сезоне»: новосибирец попал на шоу «Битва шефов» и выбыл в середине выпуска

Тимофей работает в винном ресторане Источник: «Битва шефов» / телеканал «Пятница»











Новосибирский повар Тимофей Питимиров стал участником шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница». Сибиряк попал в команду Константина Ивлева.

Тимофей работает шеф-поваром винного ресторана в Новосибирске. На отборочный этап шоу участник приготовил рамен из пшеничной лапши и овощей. Его попробовали ведущие Константин Ивлев и Ренат Агзамов.

— У вас худший рамен в этом сезоне «Битвы шефов», — так оценил блюдо кондитер Ренат Агзамов.

Шеф Ивлев отметил, что ему не понравились ростки сои в блюде. Но он все равно взял новосибирца в свою команду.

Такой рамен приготовил новосибирец Источник: «Битва шефов» / телеканал «Пятница»











После отбора участникам команд дали задание приготовить лахмаджун — турецкий стрит-фуд. Это лепешка с фаршем из баранины. На приготовление участникам дали один час.

Во время приготовления Тимофей взял болгарские перцы и баклажаны, чтобы использовать их как подушку для фарша. Еще он решил поэкспериментировать и добавил в блюдо цедру лайма. В результате его лахмаджун не понравился шефу Ивлеву.

— Все нарезается или пробивается в блендере до мельчайших структур. У тебя тут рататуй классический, французский. И по вкусу тоже не вкусно. Пока могу сказать, что это самый отвратительный лахмаджун, потому что нет соли, есть острота. Преснятина на непонятной форме из теста, — так оценил блюдо шеф Константин Ивлев.

Тимофей не согласился с такой оценкой:

— Моей лепешке до рататуя как до Луны. Из общего там был только баклажан.

Участник из Новосибирска покинул команду Константина Ивлева и не прошел в следующий этап конкурса.

— Я не расстроен. Я получил удовольствие. В следующий раз я обязательно пройду дальше, — прокомментировал Тимофей.