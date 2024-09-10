НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

с-в.

 757мм 76%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91

Как живет самый известный грузчик Новосибирска Рза Рзаев

Крутой бизнес России
Как живёт Рза Рзаев
Обзор хороших детсадов
Бум автокредитов
Уголовное дело из-за бань
Зарядки для электрокаров
Новости в Telegram
Развлечения Самые забавные фото домашних животных: от них вы точно рассмеетесь

Самые забавные фото домашних животных: от них вы точно рассмеетесь

Эти снимки прямо заряжают позитивом

2 415
11 комментариев

Когда что-то дотронулось до ноги под водой

У каждого владельца домашнего питомца половина фотографий в телефоне — это смешные снимки любимца. Таких может набраться сотни — как тут выбрать самую смешную? Благо есть конкурс Comedy Pet Photography Awards, организаторы которого взяли на себя нелегкий труд — отсмотреть все забавные снимки животных и выбрать лучшие.

Знакомьтесь — пес по кличке Нулдс, которого сфотографировала хозяйка Эльке Фогельзанг. Собаку взяли из приюта еще щенком, но серьезнее с годами Нудлс не стал. Особенно забавно он выглядит на фоне таблички «сторожевая собака на дежурстве».

Когда наврал в резюме, но тебя всё равно взяли на работу

Годовалый кот Бэзил очень любит играть со своей хозяйкой во дворе. Во время очередной погони пушистый решил скрыться за доской — правда, не полностью.

Может, кто-нибудь скажет ему, что он не очень хорошо играет в прятки?

Иногда животные ну уж очень похожи на людей. Например, эта веселая троица, которую засняла фотограф Магдалена Стракова.

— Я фотографировала лошадей на пастбище, и эти трое собрались вместе и, казалось, болтали, сплетничая, как хихикающие школьницы, — рассказала Магдалена.

Когда сам рассказал шутку и сам же посмеялся

А в этом кролике каждый сможет узнать себя утром перед рабочим днем. Так сладко зевать могут только настоящие засони!

Признайтесь: зевнули, глядя на фото?

Что делать, если нужно ехать по делам, а за руль сесть нельзя? Конечно же, посадить специально обученную собаку. Такую, как щенок Дани, которого сняла фотограф Карен Хоглунд. С таким водителем точно домчишь с ветерком.

Хорошо собаке-водителю: ей светофор никогда не горит красным

Котенок Эдмунд настолько харизматичный, что без труда сыграет любые эмоции. Посмотрите сами: вот перед вами игривый тигр…

Когда попытался напугать, но забыл, что ты маленький котик

…а вот он — уже пушистая королева драмы.

Дайте ему Оскар!

Эмоции на лице этой собаки по кличке Медведь не такие яркие, но уж очень выразительные. Примерно то же самое видит тарелка с едой в микроволновке.

Ну вот мы и встретились, печеньки…

Но, что бы ни случилось, главное, чтобы рядом оставались верные друзья, готовые предложить лапу помощи.

Наставляю тебя быть глупеньким и дурачиться, брат мой

ПО ТЕМЕ
Животные Смешные фото Забавные фото Собаки Кошки Юмор Смешные картинки Домашние питомцы
Лайк
LIKE14
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Лучший друг
10 сентября 2024, 11:15
боже, какой примитив... подписи хоть бы убрали
кулькулятр
10 сентября 2024, 11:34
Лайк
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

MobiJones,43

AngeL,37

Margarita ,34

Sasha,38

Ната,40

Артём,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление