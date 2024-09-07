«Может выпить почти ведро пива»: кочегар-машинист из Новосибирской области поправился до 214 кг

Сибиряк хочет завести семью Источник: Мужское / Женское, «Первый канал»/rutube











Житель Новосибирской области Дмитрий Эллис поправился до 214 кг. 35-летний сибиряк решил снизить свой вес и пришел в эфир федерального телеканала.

Историю новосибирца рассказали в программе «Мужское и Женское» (16+) 6 сентября. Во время шоу один из ведущих попросил Дмитрия Эллиса встать на весы в студии, чтобы те определили его массу. Устройство не смогло указать вес сибиряка — выяснилось, что прибор рассчитан на людей до 200 килограммов.

Сам мужчина признался, что 4-5 лет назад весил 214 килограммов при росте 184-186 сантиметров. Проблемы с массой тела начались 20 лет назад — на тот момент он был 15-летним подростком.

— Я не знаю, оно как-то само по себе пошло-пошло. Ел очень много, не знаю, — сообщил Дмитрий.

Сибиряк рассказал, что «всеядный», и не отказывает себе в жирной или сладкой еде, но сейчас старается меньше питаться. Он уточнил, что не занимался спортом, а также не проходил диеты.

— Мужчина признался, что съедает на обед целую кастрюлю пельменей, а пива может выпить почти ведро, — добавили в группе программы во «ВКонтакте».

Сейчас Дмитрий Эллис живет один. Он сообщил, что ранее был в браке — когда начались отношения, его вес достигал 140-150 килограммов. По словам Дмитрия Эллиса, в тот период масса его тела продолжала расти.

— Брак пошел, и он выше пошел, — сказал Дмитрий. — У нас не было разговоров, что толстый или что-то еще. Так, просто постепенно начали отдаляться.

Новосибирец работает в котельной кочегаром-машинистом, но тяжелый труд не снизил массу его тела. Избыточный вес, как признается сам сибиряк, мешает работе и приводят к болям в коленях и спине.

Проблемы из-за массы тела также возникли при выборе одежды, сообщил мужчина. Так, он покупает штаны и майки 68 и 90 размеров соответственно. Дмитрий Эллис объяснил, что найти такие вещи достаточно сложно.

— Размер тяжело такой найти очень. Приходится даже не выбирать, а брать то, что есть, что подходит. Зато пузо скрывает, — сказал Дмитрий.

Ведущий программы Александр Гордон заявил, что врачи, которые оказались в студии, согласились помочь сибиряку.

— В любой момент вас может хватить инсульт, но вас пока возраст выручает. Пока. Конечно, наши врачи, они могут оказать помощь. Но дальше начнется реабилитация, строгая диета физические упражнения, — сказал Александр Гордон.

Дмитрий Эллис сообщил, что готов к будущим ограничениям. Он заявил, что хочет добиться минимального веса, а также завести семью и детей.