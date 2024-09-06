Красотка-сибирячка сошлась в схватке с бразильянкой за 10 миллионов рублей

Новосибирская ушуистка Екатерина Шумкина сразилась со спортсменкой из Бразилии, которая тяжелее ее на 23 килограмма ради приза в 10 миллионов рублей. Соревнование — один из этапов спортивного телешоу «Игры без границ», рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Игры без границ» — телешоу, по правилам которого два участника (мужчина и женщина) вместе соревнуются против соперников. При этом, шоу построено таким образом, что от результатов одного зависит, какое количество очков принесет второй. Напарник Екатерины Шумкиной — тяжелоатлет Динар Хайретдинов. Приз для лучшей пары составит 10 миллионов рублей.
— Нешуточные страсти развернутся во время второго испытания. Екатерина Шумкина узнает, что ей предстоит бороться с бразильянкой, которая больше ее на 23 кг, однако откажется так просто сдаться, — рассказали в пресс-службе телеканала.
Рассказывать, чем кончится схватка, телевизионщики не спешат, хотя и знают, чем в итоге закончилась встреча спортсменок.
Очередной выпуск шоу зрители смогут увидеть в воскресенье, в 21:20.
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