Спектакль окончен: Полина Гагарина выступит в Новосибирске — рассказываем, как попасть на концерт бесплатно

Редакция НГС разыгрывает два билета на концерт Полины Гагариной среди подписчиков своего телеграм-канала . Кстати, одного из самых больших в городе — присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе событий и получать крутые подарки.

Самые популярные песни Полины Гагариной, такие как «Спектакль окончен» и «Драмы больше нет», прозвучат со сцены «Сибирь-Арены» в Новосибирске уже 17 октября. В новом шоу «Навсегда» певица поделится самыми яркими моментами своей жизни и творчества. Организаторы обещают невероятные инсталляции и захватывающий дух живой звук.

Чтобы вы смогли увидеть концерт своими глазами, мы решили разыграть два билета — в одни руки. Условия максимально простые: подписаться на телеграм-канал НГС и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Почему бы не довериться судьбе, правда? Настоятельно рекомендуем пригласить друзей, ведь дополнительно мы разыгрываем: три сертификата на «Гастрокорт», два сертификата в «Читай-город» и два сертификата в «Золотое яблоко».