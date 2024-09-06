Спектакль окончен: Полина Гагарина выступит в Новосибирске — рассказываем, как попасть на концерт бесплатно

Редакция НГС разыгрывает два билета на концерт Полины Гагариной среди подписчиков своего телеграм-канала. Кстати, одного из самых больших в городе — присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе событий и получать крутые подарки.
Самые популярные песни Полины Гагариной, такие как «Спектакль окончен» и «Драмы больше нет», прозвучат со сцены «Сибирь-Арены» в Новосибирске уже 17 октября. В новом шоу «Навсегда» певица поделится самыми яркими моментами своей жизни и творчества. Организаторы обещают невероятные инсталляции и захватывающий дух живой звук.
Чтобы вы смогли увидеть концерт своими глазами, мы решили разыграть два билета — в одни руки. Условия максимально простые: подписаться на телеграм-канал НГС и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Почему бы не довериться судьбе, правда? Настоятельно рекомендуем пригласить друзей, ведь дополнительно мы разыгрываем: три сертификата на «Гастрокорт», два сертификата в «Читай-город» и два сертификата в «Золотое яблоко».
26 сентября бот проверит подписку каждого участника и рандомным образом определит победителей — список появится здесь в 16:00. Призы распределятся по порядку. Что это значит? На концерт отправится первый человек из списка счастливчиков, следующие три — смогут пообедать на «Гастрокорте» и так далее.
Условия отличаются лишь для сертификатов в «Золотое яблоко». Их мы разыграем в прямом эфире среди забустивших голоса подписчиков. Шансы победить в этом случае намного выше! Нам это даст возможность публиковать сторис в Telegram, а вам — классный приз. Счастливые обладатели Telegram Premium могут испытать удачу по этой ссылке.
Этим летом редакция НГС подарила читателю iPhone 15 — также за подписку. Посмотрите, как Дмитрий получал заветную коробочку.