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НГС разыгрывает билет на концерт Полины Гагариной

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Развлечения конкурс Спектакль окончен: Полина Гагарина выступит в Новосибирске — рассказываем, как попасть на концерт бесплатно

Спектакль окончен: Полина Гагарина выступит в Новосибирске — рассказываем, как попасть на концерт бесплатно

Спойлер: нужно подписаться на телеграм-канал НГС

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3 комментария

Голос Полины Гагариной редко оставляет кого-то равнодушным

Редакция НГС разыгрывает два билета на концерт Полины Гагариной среди подписчиков своего телеграм-канала. Кстати, одного из самых больших в городе — присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе событий и получать крутые подарки.

Самые популярные песни Полины Гагариной, такие как «Спектакль окончен» и «Драмы больше нет», прозвучат со сцены «Сибирь-Арены» в Новосибирске уже 17 октября. В новом шоу «Навсегда» певица поделится самыми яркими моментами своей жизни и творчества. Организаторы обещают невероятные инсталляции и захватывающий дух живой звук.

Чтобы вы смогли увидеть концерт своими глазами, мы решили разыграть два билета — в одни руки. Условия максимально простые: подписаться на телеграм-канал НГС и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Почему бы не довериться судьбе, правда? Настоятельно рекомендуем пригласить друзей, ведь дополнительно мы разыгрываем: три сертификата на «Гастрокорт», два сертификата в «Читай-город» и два сертификата в «Золотое яблоко».

26 сентября бот проверит подписку каждого участника и рандомным образом определит победителей — список появится здесь в 16:00. Призы распределятся по порядку. Что это значит? На концерт отправится первый человек из списка счастливчиков, следующие три — смогут пообедать на «Гастрокорте» и так далее.

Условия отличаются лишь для сертификатов в «Золотое яблоко». Их мы разыграем в прямом эфире среди забустивших голоса подписчиков. Шансы победить в этом случае намного выше! Нам это даст возможность публиковать сторис в Telegram, а вам — классный приз. Счастливые обладатели Telegram Premium могут испытать удачу по этой ссылке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Этим летом редакция НГС подарила читателю iPhone 15 — также за подписку. Посмотрите, как Дмитрий получал заветную коробочку.

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Комментарии
6
ПРО
6 сентября 2024, 19:15
Ни кто не идёт? Решили просто раздать? А придёться доплачивать!
Гость
6 сентября 2024, 19:02
Даром не надо
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