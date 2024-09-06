«Переела из-за нервов»: певица Слава призналась, что худеет на аналоге «Оземпика» — спросили у врача, что это за лекарство

Певица Слава рассказала, как худеет на аналоге «Оземпика» Источник: Telegram-канал Ваша СЛАВА











Певица Слава поразила публику стройной фигурой — на дне рождения «Русского радио» она появилась в облегающем кожаном платье в пол. НГС выяснил, что именно могло помочь звезде и спросил у врача, опасно ли это.

— Похудела на 8 килограмм. Не сама, колю себе укольчики, — честно призналась Слава журналистам. — Это не «Оземпик», а его русский аналог, он мне очень хорошо помог.

Редакция НГС предупреждает, что любое лекарство можно принимать по назначению врача

Певица поделилась, что у нее слабая сила воли, поэтому она решилась на похудение с помощью препарата. Предварительно Слава проконсультировалась с врачом. Инъекции она ставит уже третий месяца.

— Я сильно поправилась, весила уже 77 килограмм, начала переедать на нервной почве. А мой нормальный вес — 68 килограмм, — откровенничает она.

На фото Слава и певец Акмаль Ходжаниязов Источник: Telegram-канал Ваша СЛАВА











Чем заменяют «Оземпик»

Суда по всему, артистка имеет в виду лекарство «Семавик». По данным сайта forbes.ru, в декабре прошлого года российское правительство выдало лицензию фармацевтический компании «Герофарм» на производство препарата «Семивак». Стоимость упаковки — около 5-6 тысяч рублей, это 3 мл раствора.

— «Семавик» и «Оземпик» — это препараты с одним действующим веществом — семаглютит. Оба имеют одинаковый принцип действия: нормализуют сахар в крови, снижают чувство голода, меняют вкусовые предпочтения: к примеру, жирная пища вызывает отвращение. Также препарат замедляет моторику кишечника и влияет на уровень холестерина в организме, — объясняет врач-эндокринолог Ольга Павлова.

Ольга Павлова, врач эндокринолог, диетолог, нутрициолог, врач превентивной anti-age медицины. Стаж работы 10 лет.

Прежде чем начинать курс любого из препаратов, необходимо пройти обследование, сдать необходимые анализы. Проходить курс следует под контролем врача, обязательно соблюдать диету. Среди побочных эффектов кроме тошноты, рвоты и нарушения работы ЖКТ есть риск появления камней в почках, а также ухудшение состояния лица и тела.

— Это называется «Оземпик фэйс»: лицо стареет из-за дефицита белка в питании на фоне применения препарата, — объясняет Ольга Павлова.

К визуальным побочным эффектам врач относит обвисание тела за счет снижения процента мышц при неадекватном питании из-за применения препарата.

Кроме «Семивака» у «Оземпика» есть еще аналог — «Квинтсента». Все три препарата применяются для лечения сахарного диабета 2 типа.

Депрессия и слабость

Слава предупредила, что препарат сложный и у него есть свои побочные эффекты: слабость и депрессивное состояние.

— Обязательно нужно кушать, ведь препарат отбивает аппетит. Когда кушаешь, то нормально себя чувствуешь, — отмечает Слава.

Певица действительно стала выглядеть стройнее Источник: Telegram-канал Ваша СЛАВА











Певица пошутила, что депрессивное состояние уходит, когда смотришь на себя в зеркало и видишь результат. Слава назвала бодипозитив лицемерием, заявив, что лично для нее — «быть худенькой» — намного комфортнее.