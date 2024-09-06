Старший Шепс решил уйти из экстрасенсов и стал уголовником. Драматичная история одного из братьев

Арсений Шепс также получил свою минуту славы. Но какую? Источник: Proрадости / Vk.com

Имена братьев-экстрасенсов Александра и Олега Шепсов знают многие. Но в их семье определенную популярность успел завоевать еще один брат — Арсений. Правда, его репутацию нельзя назвать безупречной. Что же известно о третьем представителе «магической» семьи? Читайте в материале наших самарских коллег из 63.RU.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец…»

Арсений Шепс — старший из братьев. Он родился 2 марта 1982 года в Куйбышеве. Его отец Олег — инженер, а мать Людмила — врач. В 1986 году у Арсения появился появился младший брат Александр, а в 1998 году — Олег.

Свой мистический дар у Арсения Шепса также имелся. По его словам, ему достались навыки целителя. Правда, развивать их он почему-то не стал. Также он сам утверждал, что его приглашали на шоу «Битва экстрасенсов» (16+), но от предложения организаторов он отказался.

На телевидении Арсению Шепсу побывать всё же удалось. И не раз Источник: «Самара ГИС»

Кроме экстрасенсорики Арсений Шепс интересовался и политикой. В 2015 году он пытался попасть в Совет районных депутатов Промышленного района Самары. Его анкету до сих пор можно обнаружить на сайте регионального избиркома.

Билборды с призывами поддержать Арсения Шепса можно было увидеть в разных частях города. Однако успешной его политическую карьеру назвать нельзя. В Совет депутатов он так и не попал.

Помимо целительства и политики, Арсений Шепс был тесно связан и с кулинарией. Несколько лет назад он давал интервью самарскому гламурному журналу, и его представили как «председателя попечительского совета Самарской гильдии шеф-поваров».

Мошенник и разбойник?

Уголовное дело о мошенничестве рассматривали в суде Кировского района Источник: «Новости Самары — Самара life»











На сайте избирательной комиссии Самарской области в сведениях об Арсении Шепсе стоят две любопытные отметки. Первая — о непогашенной судимости по статье «Мошенничество». Вторая — также о судимости, но уже по статье «Разбой», она погашена в 2012 году.

Фабула уголовного дела о мошенничестве прекрасно известна. По версии следствия, в 2009 году Арсений Шепс предложил местной жительнице купить два земельных участка в Красноглинском районе. Женщина планировала построить на этой площади дом для себя и своих троих детей. Сначала она передала «посреднику» задаток в размере 50 тысяч рублей, затем 110 тысяч и 160 тысяч рублей. Последняя сумма якобы была необходима для оплаты недвижимости. Но в итоге на момент рассмотрения дела в суде никаких документов потерпевшая не получила.

Как считают следователи, по такой же схеме со своими деньгами успели распрощаться еще два человека. В их случае общая сумма ущерба составила 325 тысяч рублей. Причем уголовное дело о мошенничестве следователи возбудили еще в 2011 году. Но практически сразу его приостановили, так как подозреваемого не смогли найти. Хотя сам Арсений Шепс утверждал в суде, что от следствия не скрывался. Он просто переехал из Самары в Москву. И объяснение своему участию в возможной мошеннической схеме подсудимый также смог найти. По его словам, он был просто посредником, а покупать земельные участки должен был совсем другой человек. При этом Арсений Шепс возместил потерпевшим все убытки.

В следующий раз в мошенничестве «целителя» заподозрили в 2016 году. К тому времени он уже возглавлял благотворительный фонд «Содействие». По данным системы «Контур.Фокус», он «предоставлял социальные услуги престарелым и инвалидам без обеспечения проживания». Председателем же числился как раз Арсений Шепс.

В самарских СМИ появилась информация, что сотрудники фонда собирают деньги для помощи тяжелобольным детям. Но руководитель организации якобы не отчитывается ни перед родителями, ни перед благотворителями, его деятельность непрозрачна. В итоге «Спасение» и Арсения Шепса заподозрили в мошенничестве.

О подозрительной деятельности фонда писали как самарские СМИ («Волга.Ньюс»), так и представители «Русфонда» и проекта «Стоп обман» от ассоциации «Все вместе».

Арсений Шепс был даже лицом обложки самарского гламурного журнала Источник: Proрадости / Vk.com

В результате летом 2017 года Промышленный районный суд ликвидировал благотворительный фонд «Спасение». Решение всех бюрократических вопросов заняло еще несколько месяцев, и точку в самарской странице организации удалось поставить 8 ноября 2017 года. А уже через неделю в Москве зарегистрировали… благотворительный фонд социальной помощи детям «Спасение». И ее учредителем стал не кто иной, как Арсений Шепс. Однако, по данным «Контур.Фокуса», от своего участия в жизни организации он отказался в середине декабря 2021 года.

Еще одно ликвидированное юрлицо Арсения Шепса — ООО «Процветание». Организацию зарегистрировали в Самаре в 2018 году. Основной профиль деятельности — производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Правда, и это юрлицо исключили из ЕГРЮЛ в 2021 году как недействующее.

Скандалист и любитель судов

Параллельно с обвинениями в мошенничестве из-за деятельности «Спасения» у Арсения Шепса возникли новые проблемы с законом. В январе 2016 года его заподозрили в оскорблении представителя власти.

— Арсений Шепс находился в нетрезвом состоянии и продолжал распивать спиртные напитки в общественном месте (на фудкорте ТЦ «Мега Сити». — Прим. ред.). Работники одного из кафе вызвали полицейских. Во время составления протокола об административном правонарушении Шепс начал оскорблять силовиков. После этого его задержали и доставили в дежурную часть, — приводил слова старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой сайт «Волга ньюс».

Поход в ТЦ закончился для Арсения Шепса штрафом Источник: Роман Данилкин











Материалы передали в мировой суд. В итоге благотворителя оштрафовали на 8 тысяч рублей.

На рубеже 2017 и 2018 годов о деятельности ликвидированного фонда «Спасение» снова заговорили журналисты. Тогда в Самару приехали сотрудники одного из федеральных каналов. Корреспонденты побеседовали с родителями, которые обращались за помощью к Арсению Шепсу. Также журналисты планировали предоставить слово и самому председателю фонда, но безуспешно. Более того, как утверждают авторы репортажа, по одному из адресов, где якобы зарегистрировано «Спасение», находится жилой дом.

В итоге материал всё же вышел в эфир. Но Арсений Шепс посчитал сюжет оскорбительным. Сначала он обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства. В качестве ответчиков выступали самарский журналист Сергей Арсеничев и ВГТРК. После первого же заседания жалобу передали для дальнейшего рассмотрения по подсудности в Савеловский районный суд Москвы. И уже во время заседания в этой инстанции стало известно, что же именно не понравилось Арсению Шепсу в репортаже.

— Репортаж назывался «Фонд, собиравший деньги на лечение детей, подозревают в мошенничестве». В нем, по мнению истца, есть фразы, которые порочат его честь и не соответствуют действительности: «полиция проводит проверку в отношении трижды судимого»; «организация собирала деньги якобы на лечение тяжелобольных детей, но до адресата они так и не доходили»; «так мама девочки и стала клиентом организации. Деньги на ее ребенка собирали несколько месяцев. Председатель фонда в переписке обещал оплатить лечение, но сроки оплаты переносил три раза. А потом и совсем пропал»; «это не просто обман, а жестокий цинизм, ведь решением суда по результатам проверки Минюста фонд ликвидировали еще в июле», «он мог по своему усмотрению либо осчастливить кого-то деньгами, либо оставить их себе. С 2012 года фонд работал в Самаре, Тольятти, Сочи, Томске, Ростове, Челябинске, Рыбинске и Петрозаводске. Деньги на больных детей собирались, но до адресатов не доходили», «после публикации самарского журналиста о подозрениях в мошенничестве, из Самары волонтеры фонда пропали, но в других городах бизнес на чужом горе продолжается», — говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

Однако суд в итоге отказал Арсению Шепсу.

— Истец не доказал факт распространения указанных сведений ответчиками. Также он не предоставил доказательств выхода репортажа в эфир. Приведенные Арсением Шепсом фразы не содержат упоминания об истце, поэтому они не могут считаться порочащими честь и достоинство. Эти же цитаты соответствуют действительности, а именно обстоятельствам, установленным вступившим в силу решением Промышленного районного суда, — говорится в решении.

«Это заведение всегда было полным отстоем»

Вот уже несколько лет имя Арсения Шепса не всплывает в публичной плоскости. Свою страницу во «Вконтакте» он закрыл. Тем не менее известно, что сейчас он проживает в Санкт-Петербурге. По крайней мере, такая геолокация указана в его профиле. О причинах смены места жительства он не распространяется.

Когда Арсений переехал в Санкт-Петербург, неизвестно Источник: Арсений Шепс / Vk.com











В июле 2023 года Арсений Шепс оставил короткую рецензию об одном из самарских заведений. Речь идет о чайном клубе «Красный халат». Одна из посетительниц заведения пожаловалась на бизнес-ланч в этом ресторане. Арсений Шепс, сам в прошлом повар, поддержал недовольную гостью.

— Это заведение всегда было полным отстоем, — прокомментировал он.

Также Арсений Шепс встал на защиту своих более известных братьев. В декабре 2023 года Александр и Олег были гостями на «Шоу Воли» (16+). В эфире экстрасенсы успели даже поссориться. Эта новость разошлась по группам в соцсетях. Некоторые подписчики оказались недовольны обсуждением этого инцидента. Арсений Шепс же попытался в едкой форме ответить комментаторам и администраторам паблика.

Неудачная попытка задеть недовольных земляков Источник: «Новости Самары — Самара life»









