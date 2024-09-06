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Развлечения Старший Шепс решил уйти из экстрасенсов и стал уголовником. Драматичная история одного из братьев

Старший Шепс решил уйти из экстрасенсов и стал уголовником. Драматичная история одного из братьев

У Арсения были задатки медиума, но он выбрал другую дорогу

1 622
10 комментариев

Арсений Шепс также получил свою минуту славы. Но какую?

Имена братьев-экстрасенсов Александра и Олега Шепсов знают многие. Но в их семье определенную популярность успел завоевать еще один брат — Арсений. Правда, его репутацию нельзя назвать безупречной. Что же известно о третьем представителе «магической» семьи? Читайте в материале наших самарских коллег из 63.RU.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец…»

Арсений Шепс — старший из братьев. Он родился 2 марта 1982 года в Куйбышеве. Его отец Олег — инженер, а мать Людмила — врач. В 1986 году у Арсения появился появился младший брат Александр, а в 1998 году — Олег.

Свой мистический дар у Арсения Шепса также имелся. По его словам, ему достались навыки целителя. Правда, развивать их он почему-то не стал. Также он сам утверждал, что его приглашали на шоу «Битва экстрасенсов» (16+), но от предложения организаторов он отказался.

На телевидении Арсению Шепсу побывать всё же удалось. И не раз

Кроме экстрасенсорики Арсений Шепс интересовался и политикой. В 2015 году он пытался попасть в Совет районных депутатов Промышленного района Самары. Его анкету до сих пор можно обнаружить на сайте регионального избиркома.

Билборды с призывами поддержать Арсения Шепса можно было увидеть в разных частях города. Однако успешной его политическую карьеру назвать нельзя. В Совет депутатов он так и не попал.

Помимо целительства и политики, Арсений Шепс был тесно связан и с кулинарией. Несколько лет назад он давал интервью самарскому гламурному журналу, и его представили как «председателя попечительского совета Самарской гильдии шеф-поваров».

Мошенник и разбойник?

Уголовное дело о мошенничестве рассматривали в суде Кировского района

На сайте избирательной комиссии Самарской области в сведениях об Арсении Шепсе стоят две любопытные отметки. Первая — о непогашенной судимости по статье «Мошенничество». Вторая — также о судимости, но уже по статье «Разбой», она погашена в 2012 году.

Фабула уголовного дела о мошенничестве прекрасно известна. По версии следствия, в 2009 году Арсений Шепс предложил местной жительнице купить два земельных участка в Красноглинском районе. Женщина планировала построить на этой площади дом для себя и своих троих детей. Сначала она передала «посреднику» задаток в размере 50 тысяч рублей, затем 110 тысяч и 160 тысяч рублей. Последняя сумма якобы была необходима для оплаты недвижимости. Но в итоге на момент рассмотрения дела в суде никаких документов потерпевшая не получила.

Как считают следователи, по такой же схеме со своими деньгами успели распрощаться еще два человека. В их случае общая сумма ущерба составила 325 тысяч рублей. Причем уголовное дело о мошенничестве следователи возбудили еще в 2011 году. Но практически сразу его приостановили, так как подозреваемого не смогли найти. Хотя сам Арсений Шепс утверждал в суде, что от следствия не скрывался. Он просто переехал из Самары в Москву. И объяснение своему участию в возможной мошеннической схеме подсудимый также смог найти. По его словам, он был просто посредником, а покупать земельные участки должен был совсем другой человек. При этом Арсений Шепс возместил потерпевшим все убытки.

В следующий раз в мошенничестве «целителя» заподозрили в 2016 году. К тому времени он уже возглавлял благотворительный фонд «Содействие». По данным системы «Контур.Фокус», он «предоставлял социальные услуги престарелым и инвалидам без обеспечения проживания». Председателем же числился как раз Арсений Шепс.

В самарских СМИ появилась информация, что сотрудники фонда собирают деньги для помощи тяжелобольным детям. Но руководитель организации якобы не отчитывается ни перед родителями, ни перед благотворителями, его деятельность непрозрачна. В итоге «Спасение» и Арсения Шепса заподозрили в мошенничестве.

О подозрительной деятельности фонда писали как самарские СМИ («Волга.Ньюс»), так и представители «Русфонда» и проекта «Стоп обман» от ассоциации «Все вместе».

Арсений Шепс был даже лицом обложки самарского гламурного журнала

В результате летом 2017 года Промышленный районный суд ликвидировал благотворительный фонд «Спасение». Решение всех бюрократических вопросов заняло еще несколько месяцев, и точку в самарской странице организации удалось поставить 8 ноября 2017 года. А уже через неделю в Москве зарегистрировали… благотворительный фонд социальной помощи детям «Спасение». И ее учредителем стал не кто иной, как Арсений Шепс. Однако, по данным «Контур.Фокуса», от своего участия в жизни организации он отказался в середине декабря 2021 года.

Еще одно ликвидированное юрлицо Арсения Шепса — ООО «Процветание». Организацию зарегистрировали в Самаре в 2018 году. Основной профиль деятельности — производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Правда, и это юрлицо исключили из ЕГРЮЛ в 2021 году как недействующее.

Скандалист и любитель судов

Параллельно с обвинениями в мошенничестве из-за деятельности «Спасения» у Арсения Шепса возникли новые проблемы с законом. В январе 2016 года его заподозрили в оскорблении представителя власти.

— Арсений Шепс находился в нетрезвом состоянии и продолжал распивать спиртные напитки в общественном месте (на фудкорте ТЦ «Мега Сити». — Прим. ред.). Работники одного из кафе вызвали полицейских. Во время составления протокола об административном правонарушении Шепс начал оскорблять силовиков. После этого его задержали и доставили в дежурную часть, — приводил слова старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой сайт «Волга ньюс».

Поход в ТЦ закончился для Арсения Шепса штрафом

Материалы передали в мировой суд. В итоге благотворителя оштрафовали на 8 тысяч рублей.

На рубеже 2017 и 2018 годов о деятельности ликвидированного фонда «Спасение» снова заговорили журналисты. Тогда в Самару приехали сотрудники одного из федеральных каналов. Корреспонденты побеседовали с родителями, которые обращались за помощью к Арсению Шепсу. Также журналисты планировали предоставить слово и самому председателю фонда, но безуспешно. Более того, как утверждают авторы репортажа, по одному из адресов, где якобы зарегистрировано «Спасение», находится жилой дом.

В итоге материал всё же вышел в эфир. Но Арсений Шепс посчитал сюжет оскорбительным. Сначала он обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства. В качестве ответчиков выступали самарский журналист Сергей Арсеничев и ВГТРК. После первого же заседания жалобу передали для дальнейшего рассмотрения по подсудности в Савеловский районный суд Москвы. И уже во время заседания в этой инстанции стало известно, что же именно не понравилось Арсению Шепсу в репортаже.

— Репортаж назывался «Фонд, собиравший деньги на лечение детей, подозревают в мошенничестве». В нем, по мнению истца, есть фразы, которые порочат его честь и не соответствуют действительности: «полиция проводит проверку в отношении трижды судимого»; «организация собирала деньги якобы на лечение тяжелобольных детей, но до адресата они так и не доходили»; «так мама девочки и стала клиентом организации. Деньги на ее ребенка собирали несколько месяцев. Председатель фонда в переписке обещал оплатить лечение, но сроки оплаты переносил три раза. А потом и совсем пропал»; «это не просто обман, а жестокий цинизм, ведь решением суда по результатам проверки Минюста фонд ликвидировали еще в июле», «он мог по своему усмотрению либо осчастливить кого-то деньгами, либо оставить их себе. С 2012 года фонд работал в Самаре, Тольятти, Сочи, Томске, Ростове, Челябинске, Рыбинске и Петрозаводске. Деньги на больных детей собирались, но до адресатов не доходили», «после публикации самарского журналиста о подозрениях в мошенничестве, из Самары волонтеры фонда пропали, но в других городах бизнес на чужом горе продолжается», — говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

Однако суд в итоге отказал Арсению Шепсу.

— Истец не доказал факт распространения указанных сведений ответчиками. Также он не предоставил доказательств выхода репортажа в эфир. Приведенные Арсением Шепсом фразы не содержат упоминания об истце, поэтому они не могут считаться порочащими честь и достоинство. Эти же цитаты соответствуют действительности, а именно обстоятельствам, установленным вступившим в силу решением Промышленного районного суда, — говорится в решении.

«Это заведение всегда было полным отстоем»

Вот уже несколько лет имя Арсения Шепса не всплывает в публичной плоскости. Свою страницу во «Вконтакте» он закрыл. Тем не менее известно, что сейчас он проживает в Санкт-Петербурге. По крайней мере, такая геолокация указана в его профиле. О причинах смены места жительства он не распространяется.

Когда Арсений переехал в Санкт-Петербург, неизвестно

В июле 2023 года Арсений Шепс оставил короткую рецензию об одном из самарских заведений. Речь идет о чайном клубе «Красный халат». Одна из посетительниц заведения пожаловалась на бизнес-ланч в этом ресторане. Арсений Шепс, сам в прошлом повар, поддержал недовольную гостью.

— Это заведение всегда было полным отстоем, — прокомментировал он.

Также Арсений Шепс встал на защиту своих более известных братьев. В декабре 2023 года Александр и Олег были гостями на «Шоу Воли» (16+). В эфире экстрасенсы успели даже поссориться. Эта новость разошлась по группам в соцсетях. Некоторые подписчики оказались недовольны обсуждением этого инцидента. Арсений Шепс же попытался в едкой форме ответить комментаторам и администраторам паблика.

Неудачная попытка задеть недовольных земляков

Также в интервью одному из самарских гламурных журналов Арсений Шепс заявил, что женат. Сохранил он этот статус спустя несколько лет или же является холостяком, неизвестно.

ПО ТЕМЕ
Александр Шепс Олег Шепс Битва экстрасенсов Мошенничество Разбой Политика Суд Защита чести и достоинства
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Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
6 сентября 2024, 15:04
Вообще не интересна подобного рода информация
134282988
6 сентября 2024, 15:43
так фонд назывался Содействие или Спасение?
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