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Развлечения «У нее две мечты»: 9-летняя сибирячка споет перед Ани Лорак и Игорем Крутым

«У нее две мечты»: 9-летняя сибирячка споет перед Ани Лорак и Игорем Крутым

Девочка попадет в выпуск популярного ТВ-шоу

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Три голоса от судей нужно получить, чтобы попасть в следующий этап

9-летняя вокалистка из Кемерова Елизавета Шмыгля попала в эфир НТВ. Она показала свой талант перед известными музыкантами и исполнителями, среди которых Люся Чеботина и Игорь Крутой, сообщила пресс-служба канала.

Выступление девочки можно будет увидеть в выпуске популярного шоу «Ты супер!» (6+), организованного для детей, оставшихся без попечения родителей.

Елизавета Шмыгля попала во второй выпуск восьмого сезона, который будут транслировать на НТВ в воскресенье, 8 сентября. Известно, что в первом туре кемеровчанка выйдет на сцену и споет заранее подготовленную песню перед звездным жюри. Оценивать вокал школьницы будут певица Ани Лорак, прославившаяся треками «Сопрано», «Солнце» и «Наполовину», Алексей Воробьев («Сумасшедшая», «Я тебя люблю»), Люся Чеботина («За бывшего», «Солнце Монако») и композитор Игорь Крутой.

Участнице нужно три раза услышать «Ты супер!», чтобы попасть во второй тур.

Как сообщает пресс-служба, девятилетняя Лиза и ее брат живут без родителей. Опеку над ними взяли родные бабушка и дедушка, так как мама завела новую семью, а отца давно нет. Но с матерью Лиза общается.

Маленькая участница ТВ-шоу занимается вокалом в поселковом Доме культуры «Боровой». Туда она ходит последние два года, участвуя в региональных и всероссийских конкурсах, где занимает первые места.

— Лиза очень талантливая, музыкальная, жизнерадостная, любит танцевать и кататься на велосипеде, любит творчество Полины Гагариной и Анны Асти. У девочки две мечты: первая — побывать в Москве — уже исполнилась благодаря проекту «Ты супер!», вторую — стать певицей — девочка надеется осуществить в будущем, — говорится в публикации телеканала.

Детско-музыкальное шоу «Ты супер!» стартовало в 2017 году. С первого сезона в нем могут участвовать лишь школьники, оставшееся без родительской ласки. Самыми известными участниками программы стали Диана Анкудинова и Денберел Ооржак. Победители сезонов получают денежный приз, а также возможность попасть в список отбора для детского «Евровидения» или «Новой волны». Бессменными ведущими шоу являются уроженец Кузбасса Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Среди участников шоу есть и новосибирцы. 14-летний Ринат Телеуов из приемной семьи выступит на музыкальном шоу. Подросток воспитывается в Карасуке и проходит обучение в районной детской школе искусств по направлению сольного пения.

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