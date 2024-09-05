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Развлечения обзор Драма Квин: разглядываем готический образ Леди Гаги на красной ковровой дорожке в Венеции

Драма Квин: разглядываем готический образ Леди Гаги на красной ковровой дорожке в Венеции

Актриса пришла на показ мюзикла «Джокер: Безумие на двоих», где она играет роль Харли Квин

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8 комментариев

Леди Гага в образе королевы драмы

Леди Гага появилась перед поклонниками в шикарном образе — на красную ковровую дорожку она вышла в драматичном черном платье Dior и эффектной маске-шляпе от Филипа Трейси. На безымянном пальце звезды красовалось обручальное кольцо с бриллиантом. Сопровождал Леди Гагу ее жених — Майкл Полански.

Актриса и певица нарядилась по случаю премьеры второй части фильма «Джокер: Безумие на двоих» — мюзикл показали на 81-м Венецианском международном кинофестивале.

Необычная маска вызвала вау-эффект

«Джокер: Безумие на двоих» — это история о том, как несостоявшийся комик Артур Флек (Хоакин Феникс), находясь на принудительном лечении в больнице Аркхем, встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн.

Кинокритики уже высоко оценили работу Леди Гаги — она отлично справилась с ролью неуравновешенной возлюбленной Джокера.

Напомним, что летом поклонники Леди Гаги полагали, что актриса и певица беременна, что оказалось неправдой.

В начале августа актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева встретилась с Леонардо Ди Каприо и Леди Гагой в Амстердаме — фото со знаменитостями она опубликовала у себя в соцсетях.

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Комментарии
8
Гость
5 сентября 2024, 13:01
Гагага)))
Гость
5 сентября 2024, 13:14
А как ей в туалет сходить в такой юбке? Неудобно же на корточках.
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