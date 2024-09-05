Драма Квин: разглядываем готический образ Леди Гаги на красной ковровой дорожке в Венеции

Леди Гага в образе королевы драмы Источник: Telegram-канал MUR











Леди Гага появилась перед поклонниками в шикарном образе — на красную ковровую дорожку она вышла в драматичном черном платье Dior и эффектной маске-шляпе от Филипа Трейси. На безымянном пальце звезды красовалось обручальное кольцо с бриллиантом. Сопровождал Леди Гагу ее жених — Майкл Полански.

Актриса и певица нарядилась по случаю премьеры второй части фильма «Джокер: Безумие на двоих» — мюзикл показали на 81-м Венецианском международном кинофестивале.

Необычная маска вызвала вау-эффект Источник: Telegram-канал MUR











«Джокер: Безумие на двоих» — это история о том, как несостоявшийся комик Артур Флек (Хоакин Феникс), находясь на принудительном лечении в больнице Аркхем, встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн.

Кинокритики уже высоко оценили работу Леди Гаги — она отлично справилась с ролью неуравновешенной возлюбленной Джокера.

Напомним, что летом поклонники Леди Гаги полагали, что актриса и певица беременна, что оказалось неправдой.