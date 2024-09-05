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Развлечения Бородина встретила возлюбленного с табличкой в аэропорту — он в ответ тайно подарил огромный букет

Бородина встретила возлюбленного с табличкой в аэропорту — он в ответ тайно подарил огромный букет

Цветы лежали на заднем сидении машины телеведущей, их она не замечала

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12 комментариев

Телеведущая говорит, что сильно скучала по новому бойфренду, пока он был в командировке

Телеведущая Ксения Бородина встретила своего возлюбленного Николая Сердюкова с табличкой в аэропорту. Он в ответ тайно подарил звезде огромный букет, с ним она каталась по Москве и даже не замечала подарок.

Телеведущая стояла у выхода с большой табличкой, чтобы встретить Николая Сердюкова. По словам звезды, все, кто видел ее улыбались.

— Ты лучшее, что со мной было этим летом, — написано на табличке Бородиной.

Сам Сердюков также решил порадовать звезду, он тайно через знакомых попросил положить ей букет на заднее сидение машины. Оказалось, что Бородина сначала и не заметила подарок.

— Они сговорились с Юрой. Я всю дорогу ехала на машине за рулем, останавливалась на заправке, но не видела, что у меня цветы на заднем сидении, — написала звезда.

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Недавно Ксения Бородина рассказала, как закрутился ее новый роман. Возлюбленные познакомились во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае, там Бородина была ведущей, а Сердюков — участником. По началу, объяснила звезда, Николай показался ей токсичным, чувства возникли лишь в последний день на Алтае.

Пара уже успела вместе слетать в родной город Николая Сердюкова. Ксению Бородину очень тепло встретила мама блогера.

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Комментарии
12
второйсправа
5 сентября 2024, 10:45
нас рать
Жук
5 сентября 2024, 10:28
Прочитал голосом Николая Дроздова.
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