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Развлечения обзор «Вы прикалываетесь? Где Седокова?»: экс-вокалистка «ВИА Гры» удивила подписчиков новым образом

«Вы прикалываетесь? Где Седокова?»: экс-вокалистка «ВИА Гры» удивила подписчиков новым образом

Пользователи Сети не оценили преображения певицы и осудили за излишнюю пластику

1 617
15 комментариев

Анна Седокова показала новый образ в соцсетях

Анна Седокова удивила кардинальными внешними преображениями — певица предстала перед поклонниками в новом образе.

Предположительно, экс-вокалистка ВИА Гры сделала ряд косметологических процедур, а еще ринопластику, подтяжку лица. Анна надела облегающие черное платье, каблуки и уложила волосы в хаотичные локоны.

Пользователи Сети сравнили певицу с Мэрайей Кэри, Валей Карнавал, Алсу и Юлией Началовой, а некоторые и вовсе ее не узнали.

Фото «до» и «после» — Анну действительно не узнать

— Вы прикалываетесь все? Это другой человек просто. Где Седокова? Я понимаю всё, я не против пластической хирургии, когда останется свое лицо, просто свежее. Сейчас все возможно. Но когда человека не узнать, просто какая-то другая девушка с голосом Седоковой. Странно это очень, — высказалась под постом певицы пользователь Nastya_hus.

— По мне, так она была очень красивая, а сейчас она стёрла в себе себя. Стала копией Началовой, — написала boom.nota.

— Кто это? Где Анна? Это прикол какой-то, — удивляется Алена Насырова.

Певица прилетела в Стамбул в стоматологическую клинику на осмотр.

Летом Анна Седокова делилась с подписчиками тем, насколько тяжело ей далось участие в реалити «Выжить в Дубае». На нее обрушился буллинг от других участников и Анна чувствовала себя изгоем.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
15
трям-брям
4 сентября 2024, 16:14
Просто Аннушка пытается ценник свой повысить. Но это ненадолго. Эффект новизны быстро проходит.
МАРГО
4 сентября 2024, 15:58
Что характерно - они все на одно лицо и размер груди. А вот меня запоминают всегда с первого раза - я такая одна))) Никогда не понимала, зачем женщины подражают кому либо. Куда приятнее быть такой, каких больше нет и не будет. Как говорит мой супруг - иду по улице и понимаю, таких, как ты, просто больше не существует. Бе - бе - бе 😝😝😜
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