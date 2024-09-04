«Вы прикалываетесь? Где Седокова?»: экс-вокалистка «ВИА Гры» удивила подписчиков новым образом

Анна Седокова удивила кардинальными внешними преображениями — певица предстала перед поклонниками в новом образе.
Предположительно, экс-вокалистка ВИА Гры сделала ряд косметологических процедур, а еще ринопластику, подтяжку лица. Анна надела облегающие черное платье, каблуки и уложила волосы в хаотичные локоны.
Пользователи Сети сравнили певицу с Мэрайей Кэри, Валей Карнавал, Алсу и Юлией Началовой, а некоторые и вовсе ее не узнали.
— Вы прикалываетесь все? Это другой человек просто. Где Седокова? Я понимаю всё, я не против пластической хирургии, когда останется свое лицо, просто свежее. Сейчас все возможно. Но когда человека не узнать, просто какая-то другая девушка с голосом Седоковой. Странно это очень, — высказалась под постом певицы пользователь Nastya_hus.
— По мне, так она была очень красивая, а сейчас она стёрла в себе себя. Стала копией Началовой, — написала boom.nota.
— Кто это? Где Анна? Это прикол какой-то, — удивляется Алена Насырова.
Певица прилетела в Стамбул в стоматологическую клинику на осмотр.
Летом Анна Седокова делилась с подписчиками тем, насколько тяжело ей далось участие в реалити «Выжить в Дубае». На нее обрушился буллинг от других участников и Анна чувствовала себя изгоем.
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