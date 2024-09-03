НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

облачно, без существенных осадков

ощущается как +11

2 м/c,

зап.

 745мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26

Когда выпадет первый снег?

Ваше мнение о работе
Рост ключевой ставки
Крутой бизнес России
Афиша на сентябрь
Мы в Telegram
Развлечения «Не очень выспалась»: дочка Пелагеи впервые пошла в школу — видео

«Не очень выспалась»: дочка Пелагеи впервые пошла в школу — видео

Сама певица немного грустит, что лето закончилось

551
6 комментариев

Певица не стала надевать дочери банты

Дочка Пелагеи впервые пошла в школу. Видео, как Тася идет в школу певица опубликовала в своих социальных сетях.

— Первоклашка «вау», не очень выспалась, но хочу увидеться с друзьями, — рассказала Тася дочка Пелагеи.

Сама певица написала, что учебный год привносит в жизнь детей и их родителей много хорошего и полезные испытания. Пелагея немного жалеет, что закончилось лето, но готова окунуться в осеннее время.

На линейку Пелагея надела голубое короткое платье, а дочке не стала надевать банты.

Недавно певица выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина и добилась отмены запрета выезда заграницу для своей дочери. В начале лета их дочка не смогла вылететь с бабушкой в Турцию. О запрете на выезд стало известно в самом аэропорту.

Вчера корреспонденты НГС побывали в нескольких школах Новосибирска, во время праздника начался дождь и школьникам пришлось спрятаться под зонтиками. Посмотрите, как прошли школьные линейки.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пелагея Певица Школа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
267039456
3 сентября 2024, 10:55
Что вы говорите! Да не может быть! Это же чудо! Не забудьте написать, вернулась ли она со школы? И не надо ложной скромности, смело ляпайте пометку " срочно"! С нетерпением ждём новых откровений!
Grape Reflection 🍇
3 сентября 2024, 10:57
Ого, Пелагея тоже открыла для себя Оземпик 😁
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют влияние сентябрьского новолуния — советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,49

Юлия,41

Елена,45

Inna,44

Тепло,49

Светлана,37

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление