«Не очень выспалась»: дочка Пелагеи впервые пошла в школу — видео

Дочка Пелагеи впервые пошла в школу. Видео, как Тася идет в школу певица опубликовала в своих социальных сетях.
— Первоклашка «вау», не очень выспалась, но хочу увидеться с друзьями, — рассказала Тася дочка Пелагеи.
Сама певица написала, что учебный год привносит в жизнь детей и их родителей много хорошего и полезные испытания. Пелагея немного жалеет, что закончилось лето, но готова окунуться в осеннее время.
На линейку Пелагея надела голубое короткое платье, а дочке не стала надевать банты.
Недавно певица выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина и добилась отмены запрета выезда заграницу для своей дочери. В начале лета их дочка не смогла вылететь с бабушкой в Турцию. О запрете на выезд стало известно в самом аэропорту.
Вчера корреспонденты НГС побывали в нескольких школах Новосибирска, во время праздника начался дождь и школьникам пришлось спрятаться под зонтиками. Посмотрите, как прошли школьные линейки.