«Не очень выспалась»: дочка Пелагеи впервые пошла в школу — видео

Певица не стала надевать дочери банты Источник: телеграм-канал «Пелагея»











Дочка Пелагеи впервые пошла в школу. Видео, как Тася идет в школу певица опубликовала в своих социальных сетях.

— Первоклашка «вау», не очень выспалась, но хочу увидеться с друзьями, — рассказала Тася дочка Пелагеи.

Сама певица написала, что учебный год привносит в жизнь детей и их родителей много хорошего и полезные испытания. Пелагея немного жалеет, что закончилось лето, но готова окунуться в осеннее время.

На линейку Пелагея надела голубое короткое платье, а дочке не стала надевать банты.

Источник: телеграм-канал «Пелагея»

Недавно певица выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина и добилась отмены запрета выезда заграницу для своей дочери. В начале лета их дочка не смогла вылететь с бабушкой в Турцию. О запрете на выезд стало известно в самом аэропорту.