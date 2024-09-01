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Развлечения Новосибирская студентка победила в кулинарном шоу на «Пятнице» — девушка приготовила торт с мозгами

Новосибирская студентка победила в кулинарном шоу на «Пятнице» — девушка приготовила торт с мозгами

Изначально судьи заявили, что торт выглядит скучно и просто

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Девушке 16 лет

16-летняя студентка из Новосибирска Софья Клыпина стала участницей кулинарного шоу «Кондитер. Дети» (16+) на телеканале «Пятница». Сибирячка приготовила торт из бисквитов с кокосовым кремом, сверху которого она поместила мозг, выполненный из шоколада.

— Я учусь на первом курсе колледжа на повара кондитера. Сегодня я принесла свой тортик на тему будущее. Так как it-специальность будет популярна и это мозг искусственного интеллекта, — объяснила Софья.

Еще до того, как попробовать торт Ренат Агзамов заявил, что он выглядит скучно и просто. Но на вкус судьи хорошо оценили торт и девушка прошла в финал.

В основе торта кокосовая стружка

В финале детям нужно было приготовить точную копию торта будущего, которую изготовил Агзамов. Участники были свободы в начинке и компонентов для торта, но в остальном он должен быть идентичен оригиналу.

Софья решила приготовить кокосовые бисквиты, а для крема девушка взяла маракуйю. В финале жюри оценку оценили торт на высокую. В итоге девушке удалось пройти дальше в проект, где она поборется за звание «Главного кондитера России» и полмиллиона рублей.

Ранее 11-летняя жительница Новосибирска Мирослава Зуборцева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Ее торт на тему «десерты из будущего» впечатлил звездное жюри.

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Кондитер. Дети Новосибирск Торт Мозг
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