«Классная пара была бы»: рэперу Тимати нашли невесту

Тимати пришел на шоу со скептическим настроением, но к концу выпуска его мнение поменялось Источник: vk.com / natalnaya_karta_show











Бывший рэпер Тимати стал гостем шоу «Натальная карта» — выпуск с его участием стал мемным. В Сети появилось много шуток с вырванными из контекста репликами и строчками из песен артиста, намекающими на то, что между ним и ведущей шоу Олесей Иванченко пробежала искра.

Суть программы заключается в том, что ведущие — Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев разбирают натальную карту гостя. Олеся верит в астрологию, а Дима — сильно сомневается. Кто их них прав — решает гость. Выпуски шоу набирают миллионы просмотров на видеосервисах.

Тимур Юнусов пришел на шоу со скептическими взглядами: он с ходу заявил, что не верит в астрологию, но в ходе передачи засомневался. Ведущие вынудили его поговорить на личные темы, затрагивающие отношения, любовь и семью.

Тимати заявил, что у него отсутствует фобия официального брака, и сейчас он как никогда раньше готов вступить в серьезные отношения и намекнул, что возможно это произойдет «в ближайшем обозримом будущем».

Тимати ни разу не был женат официально Источник: vk.com / natalnaya_karta_show











— Мне хотелось бы узами брака связать себя с человеком, в котором я на 100% уверен, чтобы это было один раз, без развода. Я не спешил. Я насладился, вдоволь погулял, посмотрел мир, достаточно долго пробыл в свободном статусе. К 40 годам я готов обстоятельно подойти к этому вопросу, — заявил Тимур Юнусов.

Зрители заметили, как Олеся Иванченко очаровала рэпера — он то и дело бросал на нее взгляды.

— Мне кажется Тиману не хватает такой Олеси рядом, с ней бы он бы всегда так искренне улыбался, — предположила пользовательница Сети.

— Мы как родственники, которые хотят выдать свою девочку замуж за богатого статусного мужа, — пишут пользователи, явно заметившие химию между Олесей и Тимати.

— Самый сексуальный выпуск, — делится мнением Ната Будникова.

В конце выпуска Тимати отдал свой голос Олесе Источник: vk.com / natalnaya_karta_show











Олеся Иванчук по гороскопу — Дева, а у Тимати, если верить натальной карте — Венера в Деве, что означает их совместимость.

— Классная пара была бы Олеся и Тимати, — мечтает еще одна пользовательница.

— Олеся в целом его типаж, если посмотреть на его спутниц, — добавляет другая.

— Ждем новый разрыв отношений Тимати. И переживаем за отношения Тимати и Олеси, — прокомментировала выпуск поклонница «Натальной карты».

Соведущий Олеси — Дмитрий Журавлев шуточно исполнил песню Тимати «В клубе», сделав акцент на строчки: «Вижу, ты согласна, это было ясно. Хоть мама говорила, что быть с Тимати опасно».

Олеся лишь посмеялась и бросила многозначительный взгляд на героя шоу. Девушка находится в отношениях со стендапером Максимом Зайцем, а возлюбленной Тимати на сегодня является модель Валентина Иванова.