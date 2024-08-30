Звезда «Уральских пельменей» похвасталась шикарными часами Cartier с бриллиантами. Раскрываем их стоимость

Новосибирская актриса и звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева поделилась со своими подписчиками обновкой — дорогущими часами Cartier.



Она призналась, что решилась на покупку шикарного украшения после прочтения книги про семью Картье.



— Сам Бог велел. Девочки, я такая довольная, — написала Корнева в соцсетях.



На официальном сайте бренда указано, что часы из новой коллекции Ballon Bleu de Cartier сделаны из нержавеющей стали. В водонепроницаемый механизм встроено 11 бриллиантов классической огранки общим весом 0,05 карата.



Стоимость таких часов — от 6250 $ (570 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).