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Развлечения Звезда «Уральских пельменей» похвасталась шикарными часами Cartier с бриллиантами. Раскрываем их стоимость

Звезда «Уральских пельменей» похвасталась шикарными часами Cartier с бриллиантами. Раскрываем их стоимость

Ксения Корнева рассказала, как решилась на дорогостоящую покупку

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7 комментариев

Звезда «Пельменей» показала свои новенькие часы с бриллиантами

Новосибирская актриса и звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева поделилась со своими подписчиками обновкой — дорогущими часами Cartier.

Она призналась, что решилась на покупку шикарного украшения после прочтения книги про семью Картье.

— Сам Бог велел. Девочки, я такая довольная, — написала Корнева в соцсетях.

На официальном сайте бренда указано, что часы из новой коллекции Ballon Bleu de Cartier сделаны из нержавеющей стали. В водонепроницаемый механизм встроено 11 бриллиантов классической огранки общим весом 0,05 карата.

Стоимость таких часов — от 6250 $ (570 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

Такие часы можно купить только под заказ

Ранее Ксения Корнева съездила в Амстердам и встретилась там с Леонардо Ди Каприо, Леди Гагой и Джонни Деппом! Правда, памятные фото артистка сделала не с живыми мировыми звездами, а с их восковыми копиями в музее мадам Тюссо.

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ПО ТЕМЕ
Уральские пельмени Ксения Корнева Часы Cartier Украшение Покупка
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Комментарии
7
Гость
30 августа 2024, 15:52
ой как непатриотично
Гость
30 августа 2024, 15:51
сами себе дорогие часы покупают несчастные люди ибо счастливым дорогие часы - дарят.
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