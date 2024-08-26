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Развлечения «Такой мощи нет нигде в мире»: телеведущая Ирена Понарошку прилетела отдохнуть в горах Алтая

«Такой мощи нет нигде в мире»: телеведущая Ирена Понарошку прилетела отдохнуть в горах Алтая

Как отметила журналист, Алтай один из ее любимых мест в России

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20 комментариев

Природа впечатлила ведущую

Российская телеведущая Ирена Понарошку приехала отдохнуть на Алтай. Кадры из путешествия по живописным местам Сибири журналист опубликовала в личных соцсетях.

— Такой красивой природы, таких просторов, такой мощи, как на Алтае, я не видела и не чувствовала нигде в мире, — написала телеведущая.

Как отметила Понарошку, Алтай — это один из четырех регионов России который ей очень нравится и куда она всегда рада возвращаться.

Понарошку начала карьеру в журналистике с 16 лет на телеканале MTV в должности ассистента ведущего. После этого она заняла должность помощника продюсера. Позднее стала телеведущей в передачи «Тотальное шоу», «Русская 10-ка», «Утро на ТНТ» и «Звезда On-line» на телеканале «Звезда».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Алтай все больше пользуется популярностью у российских звезд, недавно там отдыхала Кристина Асмус и снимали шоу «Последний герой», ведущей которого стала Ксения Бородина, она сама провела на Алтае примерно месяц. Также регион посетили Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и детьми, и Ольга Бузова.

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Комментарии
21
Олег0707
26 августа 2024, 18:15
К Новосибирску эта новость какое отношение имеет?
1023125
26 августа 2024, 18:06
Скоро цены на Алтае будут «только для белых».
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