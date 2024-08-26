«Такой мощи нет нигде в мире»: телеведущая Ирена Понарошку прилетела отдохнуть в горах Алтая

Российская телеведущая Ирена Понарошку приехала отдохнуть на Алтай. Кадры из путешествия по живописным местам Сибири журналист опубликовала в личных соцсетях.
— Такой красивой природы, таких просторов, такой мощи, как на Алтае, я не видела и не чувствовала нигде в мире, — написала телеведущая.
Как отметила Понарошку, Алтай — это один из четырех регионов России который ей очень нравится и куда она всегда рада возвращаться.
Понарошку начала карьеру в журналистике с 16 лет на телеканале MTV в должности ассистента ведущего. После этого она заняла должность помощника продюсера. Позднее стала телеведущей в передачи «Тотальное шоу», «Русская 10-ка», «Утро на ТНТ» и «Звезда On-line» на телеканале «Звезда».
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Алтай все больше пользуется популярностью у российских звезд, недавно там отдыхала Кристина Асмус и снимали шоу «Последний герой», ведущей которого стала Ксения Бородина, она сама провела на Алтае примерно месяц. Также регион посетили Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и детьми, и Ольга Бузова.
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