«Такой мощи нет нигде в мире»: телеведущая Ирена Понарошку прилетела отдохнуть в горах Алтая

Природа впечатлила ведущую Источник: Irenaponaroshku / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Российская телеведущая Ирена Понарошку приехала отдохнуть на Алтай. Кадры из путешествия по живописным местам Сибири журналист опубликовала в личных соцсетях.

— Такой красивой природы, таких просторов, такой мощи, как на Алтае, я не видела и не чувствовала нигде в мире, — написала телеведущая.

Как отметила Понарошку, Алтай — это один из четырех регионов России который ей очень нравится и куда она всегда рада возвращаться.

Источник: Irenaponaroshku / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Понарошку начала карьеру в журналистике с 16 лет на телеканале MTV в должности ассистента ведущего. После этого она заняла должность помощника продюсера. Позднее стала телеведущей в передачи «Тотальное шоу», «Русская 10-ка», «Утро на ТНТ» и «Звезда On-line» на телеканале «Звезда».

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