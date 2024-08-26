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Развлечения Лена — расхитительница грибниц: новосибирская модель Playboy отправилась в лес на тихую охоту — видео

Лена — расхитительница грибниц: новосибирская модель Playboy отправилась в лес на тихую охоту — видео

Сибирячка недавно вернулась с отдыха на Мальдивах

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1 комментарий

Красотка собрала несколько полных лукошек

Новосибирская модель Елена Перминова похвасталась уловом белых грибов. Кадры тихой охоты сибирячка опубликовала в соцсетях.

Как отметила Перминова, за грибами она отправилась сразу после возвращения с отдыха на Мальдивах. Судя по кадрам, сибирячка нашла по-настоящему грибное месте, ей удалось собрать несколько полных лукошек.

— Извините, но дальше будет просто грибное порно. То, что я больше всего предвкушала. После возвращения с Мальдив, — написала Перминова. При этом модель не указала место, где он собирала грибы.

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе певца Стаса Пьехи.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Елена Перминова поделилась семейными кадрами с отдыха на Мальдивах.

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Комментарии
3
Гость
26 августа 2024, 16:46
Красотка собрала несколько полных лукошек Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) всегда забавляют подобные надписи
Гость
26 августа 2024, 16:53
Это она cиcьки наращивала или нет? Что-то я запуталась в текстах пятидипломных...
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