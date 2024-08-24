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Развлечения обзор Финал СВО, новая пандемия, мировой кризис: что известный астролог Аджай Бхамби рассказал о 2025 годе

Финал СВО, новая пандемия, мировой кризис: что известный астролог Аджай Бхамби рассказал о 2025 годе

И какую ситуацию он назвал началом новой эры

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27 комментариев
Аджай Бхамби говорит, что на события следующего года серьезно повлияет Юпитер

Целитель, астролог и известный во всём мире предсказатель Аджай Бхамби рассказал, что ждет Россию в 2025 году. Раньше его предсказания сбывались с удивительной точностью, поэтому и сейчас, как нам кажется, к его словам можно прислушаться. И вот каким он видит ближайшее будущее.

Новый смертоносный вирус

Раньше Аджай Бхамби говорил о вероятности серьезной эпидемии в 2020 году, и во всём мире случилась пандемия коронавируса. Но для всей планеты это была большая неожиданность, и никто к ней не готовился, не было ни лекарств, ни четкого плана действий. Но, с другой стороны, изобрели и лекарство.

— Было развитие медицины, и появилось лекарство. Я думаю, что если эпидемия и произойдет в ближайшем будущем, то это будет уже по-другому, — говорит Бхамби. — Да, новые вирусы будут сильные, но они не будут эффективными, потому что фармакология найдет решение по лечению этих вирусов, и мы сможем контролировать эпидемию.

Так что, если вы переживали по поводу оспы обезьян, которая сейчас бушует в некоторых регионах, похоже, можно не переживать.

Мировой кризис

Аджай Бхамби говорит, что в ближайшем будущем всё больше стран будут присматриваться к союзу БРИКС, и это поспособствует зарождению и формированию нового мира.

— До сегодняшнего дня мы видели доминирование США в мировом порядке, однако к концу десятилетия этот феномен начнет снижаться. Центр силы перейдет с Запада на Восток, — уверяет Бхамби. — В ближайшие годы мы увидим, что всё больше стран будут отходить от соединения с Америкой, потому что доллар будет терять силу. За последние 100 лет США контролировали всех практически, и это принесло хаос в этот мир. Поэтому все люди будут это осознавать, и больше стран будут присоединяться к БРИКС.

Во многом, по словам астролога, изменения будут происходить из-за Юпитера — в 2025 году он будет двигаться совершенно нетипично для себя.

— Обычно Юпитер проходит один знак зодиака в год. Но что произойдет в следующем году? 14 мая 2025 года Юпитер войдет в знак Близнецов, а спустя пять месяцев, в октябре, окажется в Раке. Через два месяца он вернется обратно в Близнецы, а потом снова перейдет в Рак, — объясняет провидец. — Такое быстрое движение Юпитера принесет нам изменения буквально как по щелчку пальцев. Например, что происходило последние сто лет: Америка управляла финансовым миром. Но что произойдет в 2025 году: доллар рухнет, а сила перейдет с Запада на Восток. Это коснется и России, и Индии, и Китая. Силы будут на этой стороне планеты, не на другой. Именно на это и повлияет Юпитер, он изменит расстановку сил и энергии, в том числе денежной.

Когда закончится СВО

В декабре 2022 года Бхамби говорил, что градус напряженности, связанный с российско-украинским конфликтом, начнет снижаться к 2030 году, все начнут концентрироваться на мире и комфорте. С апреля 2023 года пограничная ситуация улучшится, и Россия сыграет большую роль в мировых событиях, положив конец конфликту. Теперь же он несколько скорректировал даты.

— Я думаю, что мирные переговоры будут в ближайшие месяцы, но результаты не будут эффективными. Хороших результатов надо ждать со следующего года — март, апрель. До этого времени вряд ли, — заявил астролог. — Но также еще шанс появится с ноября и после. И потом уже всё будет понемногу утихать.

Конфликт между Россией и Украиной подойдет к концу в 2025 году. Потому что Юпитер не любит конфликты.

Также до марта 2025 года напряженной останется обстановка на Ближнем Востоке.

— Сейчас там период конфликта и сопротивления, в которые могут втянуться еще больше стран. Но Юпитер поможет всем примириться, — уверяет предсказатель.

Заглянул индийский провидец и в более далекое будущее. Например, до конца десятилетия он предрекает нашему миру множество серьезных проблем, но к 2033 году начнется новая эра.

— Мышление человека изменится, появится больше добрых и творческих людей. Новый человек построит свое общество, которое устремится к природе. Люди начнут уезжать из больших городов в малые и станут уделять время душе, а не вечной работе, — подытожил Аджай Бхамби.

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Комментарии
28
Федотт
24 августа 2024, 20:07
Ну что я могу сказать. Лучше чем говорили классики и не скажешь. ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ (знаменитый бомбейский брамин -йог) Любимец Рабиндраната Тагора ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ Лекция на тему "Плодотворная реинкарнационная идея" Опыты по Шерлоку Холмсу. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Пророк Самуил отвечает вопросами на вопрос. Материализация духов и раздача слонов населению. Бендер толком не знал, как выглядит плодотворная реинкарнационная идея, но он точно так же знал, что это вряд ли знают и большинство людей, которые придут на лекцию, а одиночек он не боялся.
Марго. Вредная
24 августа 2024, 20:09
Климатические беженцы - вот наше недалёкое будущее. Мыслите глобальнее, граждане.
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