Лазурное море и вилла за 750 тысяч в сутки: новосибирская модель показала, как отдыхает на Мальдивах

Новосибирская модель Елена Перминова поделилась кадрами семейного отдыха на Мальдивах. Фото сибирячка опубликовала в личных соцсетях.
Как рассказала Елена в соцсетях, она вместе с супругом и четырьмя детьми остановилась на в отеле на острове Кунфунаду. Отметим, что номера в таком отеле начинаются от 750 тысяч рублей за сутки.
— Отдыхаем в раю, — написала Перминова в сети.
В комментариях под постом поклонники восхитились фигурой модели и оценили впечатляющие красоты природы.
— Какие атмосферные кадры, — написала misha_subanta.
— Дети красавцы. Моделей понарожала, — отметила chopariksa.
— Восхитительно. Как будто это другой мир, — прокомментировала elenamasksm.
Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе певца Стаса Пьехи.
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Ранее Елена Перминова похвасталась кадрами с отдыха в Греции. В путешествие сибирячка ездила с друзьями.
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