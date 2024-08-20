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Развлечения Лазурное море и вилла за 750 тысяч в сутки: новосибирская модель показала, как отдыхает на Мальдивах

Лазурное море и вилла за 750 тысяч в сутки: новосибирская модель показала, как отдыхает на Мальдивах

В путешествие девушка отправилась вместе с мужем и детьми

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Красотка отдыхает на острове Кунфунаду

Новосибирская модель Елена Перминова поделилась кадрами семейного отдыха на Мальдивах. Фото сибирячка опубликовала в личных соцсетях.

Как рассказала Елена в соцсетях, она вместе с супругом и четырьмя детьми остановилась на в отеле на острове Кунфунаду. Отметим, что номера в таком отеле начинаются от 750 тысяч рублей за сутки.

Постояльцы живут на отдельных виллах

— Отдыхаем в раю, — написала Перминова в сети.

В комментариях под постом поклонники восхитились фигурой модели и оценили впечатляющие красоты природы.

— Какие атмосферные кадры, — написала misha_subanta.

— Дети красавцы. Моделей понарожала, — отметила chopariksa.

— Восхитительно. Как будто это другой мир, — прокомментировала elenamasksm.

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе певца Стаса Пьехи.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Елена Перминова похвасталась кадрами с отдыха в Греции. В путешествие сибирячка ездила с друзьями.

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