«Раз, два, три, мама-папа не умри»: в какие приметы и страшилки верили дети 90-х — признавайтесь, что тоже знаете их?

Дети в 80-х и 90-х годах много времени проводили на улице Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Современные дети убивают время в гаджетах, почти не гуляют на улице и живым играм предпочитают виртуальные, тогда как дети 90-х наоборот больше времени проводили на улицах. При этом в детских компаниях тех лет бытовали разные приметы и страшилки, а также «рецепты» избавления от проблемы. Корреспондент НГС Настасья Медведева сделала подборку детского дворового фольклора, пообщалась с психологом и выяснила, почему появлялись пугалки и куда они делись сейчас. Что будет, если через тебя перешагнули, почему друзьям нельзя обходить столб с разных сторон и чем опасно хождение по черточкам на асфальте — в нашем материале.



Про удачу в школе

Многие дети 80-х, 90-х и начала 2000-х годов знали, что нужно предпринять, если над головой пролетает стая птиц. Школьники тех времен быстро садились на корточки. Считалось, если этого ритуала не сделать, нахватаешь в школе «двоек».



Если дети того времени хотели получить пятерку на экзамене, они часто доверяли не своим знаниям, а пятирублевой монетке, которую принято было положить в правую туфлю. Сложно рассуждать об эффективности метода, но многие школьники признавались: метод действительно работал.



Про дружбу и ссоры

Популярной пугалкой было предсказание о скорой ссоре. Для этого достаточно обойти с другом столб или дерево с разных сторон. После такой оплошности стоило вернуться назад, сказать хором: «Привет на сто лет» и пройти препятствие уже вместе — с одной стороны. Только так, по мнению школьников тех лет, можно было избежать конфликта с другом.



Еще один верный вестник ссор в детстве — если один друг или подруга наступил другому на ногу. Чтобы отменить «проклятье», следовало наступить своему оппоненту на ногу в ответ, а не то скандал неизбежен. Многие дети, нечаянно наступив кому-то на ногу, сами просили наступить на них в ответ.

Дворовый фольклор дети передавали от одних к другим Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Также считалось, что к ссоре с другом может привести случайное столкновение лбами. С позиции взрослых людей можно понять, что это не удивительно — кому понравится такое неприятное происшествие? Однако в детстве так не казалось. По другой версии, такое столкновение могло привести к смерти близких. Чтобы избежать ссоры и тем более смерти родных, нужно было еще три раза легонько столкнуться лбами, приговаривая при этом «Раз, два, три. Папа с мамой — не умри».



Также считалось, что беду может накликать мертвая кошка. Если увидел такую на обочине дороги, нужно было быстро пройти мимо, приговаривая трижды: «Кошки платок к несчастью». Тогда невзгоды должны были обойти стороной.

Кроме того, нельзя было ходит под двумя столбами, которые соединялись в виде буквы Л. Пройдешь под таким — жди потери близкого человека.

Про безопасность и женихов

Забавной приметой детства был запрет на хождение по черточкам на асфальте и любым другим линиям, встречающимся на пути. Считалось: если пройти по такой, в скором времени лишишься ноги в месте пересечения с линией. Именно поэтому дети 80-х и 90-х перепрыгивали такие «препятствия». Ничего хорошего не сулило и хождение по канализационным люкам (да и сейчас не советуем по ним ходить из соображений безопасности), поэтому было принято и их перепрыгивать.



Также бытовало мнение: если ты сидишь или лежишь, а кто-то тебя перешагнул, больше не вырастешь. Поэтому дети в панике просили человека переступить их в обратном направлении. Только так можно было снять заклятье.



Высшей степенью доверия считалось, если вам, доверяя какой-то секрет, поклялись на «родную мать», причем делать это требовалось «без крестиков, без ноликов, без всяких алкоголиков». В такие моменты дающий клятву должен был продемонстрировать, что ни на руках, ни на ногах его пальцы не скрещены. В противном случае клятва считалась недействительной.



Дурным предзнаменованием для любой девчонки было, если кто-то хлопал ее по мягкому месту. Считалось, что таким образом у нее «отбивают женихов», пусть и гипотетических. Чтобы отменить «силу проклятья», шлепнувший должен был немедленно одернуть подол платья у той, кого шлепнул. Если та, кому грозила потеря женихов, находилась в штанах, манипуляцию следовало проводить с кофтой или футболкой.

Наступать на колодцы считалось опасным Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Крайне опасно было, рассказывая про чьи-то увечья, показывать их на себе — считалось, что рассказчика постигнет та же участь. После опрометчивого высказывания с демонстрацией на себе срочно следовало как бы смахнуть рукой с себя то, о чем шла речь, «сдуть в противоположенном от себя направлении и сказать: «Ты лети, лети, лети, ни на кого не попади. Стоп». Считалось, что так увечье не грозит ни тебе, ни окружению.



Крайне опасным считалось зашивать что-то на себе и при этом разговаривать с кем-то — так можно было потерять память. Поэтому во время таких процедур зашивающий брал что-либо в рот, чтобы не возникло соблазна поговорить.



Про исполнение желаний

Дети 90-х верили: чтобы мечта сбылась, достаточно увидеть падающую звезду, получить билет в общественном транспорте, три цифры у которого слева совпадают в сумме с тремя цифрами, расположенными справа. Высшей степенью гаранта на исполнение желания было отыскать сирень с пятью и больше лепестками. Такой цветок для осуществления мечты нужно было непременно съесть, загадав желание. Впрочем, такой же ритуал был и со «счастливым билетом».



Если какое-то слово говорили случайно хором, надо было побыстрее сказать: «моя удача!» — и тоже можно было смело загадывать желание. Работала схема и с теми, кто садился вокруг людей с одинаковыми именами.



И пусть желания сбывались в далеком детстве не всегда или не сразу, все продолжали слепо верить в удачу.



Мнение психолога

Клинический психолог Юлия Деревяга отмечает, даже в наше время люди довольно прочно верят в приметы и суеверия несмотря на развитие науки, психологии и доступность информации.



— Отчасти это наше наследство от предков, которые различные явления мира объясняли с помощью особых предзнаменований. Люди, которые сами недавно стали родителями, отмечают, что в их детстве было больше разговоров о суевериях, а современные дети об этом говорят реже. Такое отличие связано с изменением социального окружения. Если раньше информацию мы получали от старшего поколения, то сейчас в познании мира активное участие принимает Интернет, — отметила Юлия Деревяга.

Современные дети больше доверяют Интернету, а не взрослым Источник: Роман Данилкин / 63.RU











При этом, отметила эксперт, актуальность такой формы объяснения происходящих событий остается. С помощью веры в приметы ребенок (хотя этим активно пользуются и взрослые) пытается упростить работу психики по восприятию сложных событий в мире и справиться со страхом неопределенности. Кроме того, это помогает облегчить напряжение через снятие с себя ответственности.



— Если мир более простой и понятный, то не требуется такого большого затрата энергии на понимание всех тонкостей и подстройки своего поведения. Этот процесс — естественный защитный механизм психики раннего периода жизни. С возрастом (и при условии отсутствия препятствий к психическому развитию) это меняется, психические защиты становятся более зрелыми и позволяют активнее включать себя в жизненные процессы, — заключила психолог.

А вы верите в приметы и страшилки? Раньше верила, сейчас нет Да, до сих пор прошу наступить на ногу в ответ В детстве считала, что все это чушь, а сейчас верю Бегу писать мнение в комментарии