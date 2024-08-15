Поход в горы и прогулки на лошадях: мисс Россия из Сибири показала видео своего путешествия в Казахстан

Девушка присоединилась еще к одному популярному тренду Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Победительница конкурса «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова поделилась кадрами с отдыха в Казахстане. Она опубликовала видео в личных соцсетях.



Как отметила сибирячка, в путешествие на автомобиле она отправилась вместе с родными. Судя по кадрам, модель успела покататься на лошадях, погулять по горам и даже сделать селфи в полях с тюками сена.



— Настолько ли на самом деле велика тяга к месту или всё же к воспоминаниям и близким людям? Казахстан в моих воспоминаниях размыт. Знакомлюсь заново. Восточно-Казахстанская область поразила своей красотой, — отметили девушка.

Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Эльмира Абдразакова училась в новосибирском СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проектах «Последний герой» (16+) и «Дом-2» (16+). Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Ранее Абдразакова по дороге в Казахстан вняла семейные видео в полях подсолнухов. Смотрим по-настоящему милое видео.