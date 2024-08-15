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Развлечения Поход в горы и прогулки на лошадях: мисс Россия из Сибири показала видео своего путешествия в Казахстан

Поход в горы и прогулки на лошадях: мисс Россия из Сибири показала видео своего путешествия в Казахстан

Она отправилась в поездку вместе с родными

777
4 комментария
Девушка присоединилась еще к одному популярному тренду

Победительница конкурса «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова поделилась кадрами с отдыха в Казахстане. Она опубликовала видео в личных соцсетях.

Как отметила сибирячка, в путешествие на автомобиле она отправилась вместе с родными. Судя по кадрам, модель успела покататься на лошадях, погулять по горам и даже сделать селфи в полях с тюками сена.

— Настолько ли на самом деле велика тяга к месту или всё же к воспоминаниям и близким людям? Казахстан в моих воспоминаниях размыт. Знакомлюсь заново. Восточно-Казахстанская область поразила своей красотой, — отметили девушка.

Эльмира Абдразакова училась в новосибирском СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проектах «Последний герой» (16+) и «Дом-2» (16+). Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Абдразакова по дороге в Казахстан вняла семейные видео в полях подсолнухов. Смотрим по-настоящему милое видео.

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Мисс Россия Эльмира Абдразакова Новосибирск Казахстан
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Комментарии
5
shamank331
15 августа 2024, 19:56
зачем здесь публикация древней мисс, которая даже по профилю не работает после вуза, ни чем полезным ре замечена, но топчет подсолнухи на потных конях судя по заголовкам))))
Гость
15 августа 2024, 18:59
Полезная статья, будто тут кому то етсь дело до мисс рФ.
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