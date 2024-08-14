«Цена без торга!»: в Новосибирске продают коллекцию советских купюр и монет за миллион рублей

Коллекцию сибирячка собирала сама Источник: «Авито»











Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию советских банкнот и монет, оценив её в 1 миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».



— Продам коллекцию СССР. 1961, 1991, 1993 года, — написала продавец.



На фотографии видно, что в коллекции есть банкноты разных годов, номинал которых варьируется от 3 до 100 рублей. В общей сложности в коллекции представлены 34 купюры и 11 монет.



Корреспондент НГС связался с автором объявления — Марией. Женщина заявила, что коллекцию собирала сама. Варианты торга и обмена она не рассматривает.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 13 августа. На момент написания публикации на нем было 145 просмотров. Мария не сказала, интересовался ли кто-то ее коллекцией.



Ранее НГС писал, что сибирячка продаёт коллекцию фарфора за 300 тысяч рублей.

