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Развлечения Голубая Луна всему виной: что ни в коем случае нельзя делать 19 августа

Голубая Луна всему виной: что ни в коем случае нельзя делать 19 августа

Прислушиваться или нет к советам астрологов — решать вам

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9 комментариев
Даже если вы не верите в приметы и суеверия, на голубую Луну стоит посмотреть — во-первых, это красиво

В августе россияне смогут понаблюдать необычное астрономическое явление — суперлуние, которое также прозвали голубой Луной. Это понятие не имеет отношения к цвету спутника Земли, а перевод английской идиомы «once in a Blue Moon», то есть то, что бывает очень редко. Однако даже столь редкое явление часто вызывает страхи у людей. Вместе с астрологом и звездочетом мы разобрались, чего ждать от голубой Луны.

Что такое голубая Луна

Голубой Луной называют четвертое полнолуние в течение трех месяцев астрономического сезона, либо когда в одном календарном месяце случается два полнолуния. Ближайшее — сезонное суперлуние — случится 19 августа.

— Голубое Осетровое суперлуние произойдет в 21:26 по московскому времени, — объясняет нумеролог и астролог Гуля Давлетова. — Почему осетровое? Названия пришли к нам из индейских традиций, которые отражают особенности сезона или месяца. Издавна у многих племен, живших на берегах Великих озер, август считался удачным месяцем для ловли осетра.

Суперлуние — это момент максимального сближения Луны с Землей. В этом году 19 августа произойдет первое суперлуние, когда спутник Земли будет выглядеть на 7% больше и светить на 16% ярче, чем в обычные полнолуния.

— Рекомендую 18,19, 20 августа наблюдать за Луной, это будет зрелищно и без всяких астрономических приборов, — советует Гуля Давлетова. — В следующий раз сезонная голубая Луна будет 20 мая 2027 года, а календарная должна состояться 31 мая 2026 года.

Стоит ли пугаться суперлуния

Астролог Гуля Давлетова объясняет, что с точки зрения ведической астрологии Луна отвечает за эмоции, ум и психику. Ее максимальная близость к Земле будет оказывать влияние на людей в депрессии, хроническом стрессе, усталости, с нестабильным психическим состоянием.

— Влияние энергий Луны начинает ощущаться за три дня до события, особо чувствительными людьми — за 7 дней до и после полнолуния, — комментирует астролог.

Звездочет и историк Илья Кио отмечает, что в этот раз голубая Луна окажется в Водолее, поэтому она будет влиять на коммуникацию между людьми, поездки, получение знаний.

— Это время, когда люди между собой могут наладить контакт, — считает Илья Кио. — Голубая Луна в Водолее может кого-то проверять на полученные навыки или преодоление сложностей. Эта Луна завершает и закрывает сезон, поэтому является периодом подведения итогов. В это время можно будет понять, чего человек достиг, какие у него слабые и сильные стороны.

Как ощущается влияние голубой Луны

Некоторые специалисты считают, что это астрономическое явление может влиять на самочувствие людей. Например, астролог Гуля Давлетова обращает внимание на то, что суперлуние — время пиковой лунной активности, поэтому мы можем испытывать следующие проявления:

  • Расслабленность, рассеянность, снижение концентрации.

Тяжелее дается как физическая, так и интеллектуальная работа. Ум и тело переключаются в режим отдыха.

  • Возрастает чувствительность как эмоциональная, так и физическая.

В эти дни мы склонны принимать всё близко к сердцу и слишком эмоционально реагировать на любые ситуации. Тело становится более чувствительным по сравнению с другими периодами лунного цикла.

  • Может проявляться расстройство сна в разных формах.

Например, человек неожиданно может чувствовать сонливость днем и испытывать трудности с засыпанием ночью. Во время суперлуния часто снятся яркие, эмоциональные сны.

Звездочет Илья Кио добавляет, что голубую Луну наделяют мистическими свойствами.

— Сны, которые снятся во время этого полнолуния, будут или вещими, или осознанными. Бывает, что человек на тонком плане может что-то почувствовать и увидеть во сне, — рассказывает эксперт. — Во время осознанных снов человек путешествует в разные измерения и узнает о своем будущем и каких-то загадках жизни. Ему приходит информация, которую он может контролировать во сне.

Илья Кио добавляет, что голубая Луна очень негативно влияет на энергетических вампиров и на людей, у которых есть психические патологии.

— В такое полнолуние могут обостриться абьюзивные отношения, психоз или алкоголизм, могут написать бывшие. Голубая Луна может с ума сводить и подстрекать этих людей на какие-то деяния. Поэтому нужно быть осторожными, правильно выстраивать личные границы и не пускать в свое поле негативных людей, которых активирует Луна, — предостерегает звездочет.

Как пережить голубую Луну

Все мы разные, и если одни проживают и магнитные бури, и астрономические события практически незаметно для себя, то другие ощущают на себе влияние лунных циклов по полной. Астролог Гуля Давлетова дала рекомендации, как пережить период голубой Луны максимально комфортно. А уж прислушиваться к рекомендациям или нет — решать вам.

В период с 16 по 23 августа:

  • выделите больше времени для сна, соблюдайте режим дня, так как недосып в полнолуние ощущается более болезненно, чем в другое время;

  • освободите больше часов для отдыха;

  • сведите к минимуму рабочие задачи, которые требуют высокой концентрации и выдержки;

  • исключите процедуры, связанные с болью, например поход к стоматологу или на эпиляцию. Вместо этого лучше посетите массаж или спа-процедуры;

  • уделите время делам, которые наполняют вас энергией, приносят удовольствие;

  • не поддавайтесь агрессии, манипуляциям, не ругайтесь, старайтесь находить компромиссы в любых ситуациях;

  • не давайте и не берите в долг,

  • уделите время медитациям и духовным практикам, которые позволят более глубоко понять себя и мир.

Ощущаете влияние голубой Луны?

Да, всё валится из рук
Нет, но вижу по окружающим
Всё это выдумки

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Голубая Луна Осетровое полнолуние Полнолуние Астрология
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Комментарии
9
Директор Завода (Ржака)
14 августа 2024, 20:03
Боря Моисеев жив.
Гость
14 августа 2024, 20:34
А как быть с Голубой Лагуной???
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