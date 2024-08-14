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Развлечения тест Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

Проверьте, насколько вы эрудированный человек

2 992
13 комментариев
Не на все вопросы получится ответить не задумываясь

Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?

ТЕСТПройден 1561 раз
1 / 10
В собрании сказок «Тысяча и одна ночь» Шахерезада, чтобы избежать казни, рассказывает царю Шахрияру сотни захватывающих историй. Царем какой страны был Шахрияр?
  • Египта
  • Индии
  • Персии
  • Израиля
2 / 10
В какой стране находится Мачу-Пикчу — одно из новых семи чудес света?
  • Мексика
  • Перу
  • Чили
  • Бразилия
3 / 10
Как вошла в историю Фанни Каплан?

  • Заработала состояние на одежде для царской семьи
  • Придумала новое направление в поэзии
  • Стала героем Великой Отечественной войны
  • Совершила покушение на Ленина
4 / 10
Эту сказку, по признанию автора, он услышал в детстве от ключницы Пелагеи — женщина рассказывала ее, чтобы помочь мальчику побороть бессонницу. О какой сказке идет речь?
  • Цветик семицветик
  • Аленький цветочек
  • Конек-горбунок
  • Сказка о золотом петушке
5 / 10
В Большой русской энциклопедии это явление описывается так: «момент нижней кульминации центра Солнца». О чем идет речь?
  • Полночь
  • Солнечное затмение
  • Магнитная буря
  • Полдень
6 / 10
Какой пролив разделяет Россию и США?
  • Пролив Дрейка
  • Босфор
  • Берингов пролив
  • Нет никакого пролива между Россией и США
7 / 10
В каком из слов пишется приставка пре-?
  • Пр_танцовывать
  • Пр_болел
  • Пр_мудрый
  • Пр_открыть
8 / 10
Чего боятся люди, страдающие от аблютофобии?
  • Чихающих людей
  • Здороваться за руку
  • Выходить из дома
  • Принимать ванну
9 / 10
К какой группе можно отнести инфузорию-туфельку?
  • Вирус
  • Паразит
  • Бактерия
  • Простейшее
10 / 10
Назовите фильм СССР, который получил премию «Оскар».
  • Иди и смотри
  • Москва слезам не верит
  • А зори здесь тихие
  • Сталкер

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Комментарии
13
Алле гараж
14 августа 2024, 14:09
Еще один вопрос для эрудитов-где находиться дно?
Гость
14 августа 2024, 14:12
Персии Перу Покушение на Ленина Аленький цветочек Полночь Берингов пролив Премудрый Принимать ванну Простейшее Москва слезам не верит
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