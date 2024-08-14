Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?
В собрании сказок «Тысяча и одна ночь» Шахерезада, чтобы избежать казни, рассказывает царю Шахрияру сотни захватывающих историй. Царем какой страны был Шахрияр?
- Египта
- Индии
- Персии
- Израиля
В какой стране находится Мачу-Пикчу — одно из новых семи чудес света?
- Мексика
- Перу
- Чили
- Бразилия
Как вошла в историю Фанни Каплан?
- Заработала состояние на одежде для царской семьи
- Придумала новое направление в поэзии
- Стала героем Великой Отечественной войны
- Совершила покушение на Ленина
Эту сказку, по признанию автора, он услышал в детстве от ключницы Пелагеи — женщина рассказывала ее, чтобы помочь мальчику побороть бессонницу. О какой сказке идет речь?
- Цветик семицветик
- Аленький цветочек
- Конек-горбунок
- Сказка о золотом петушке
В Большой русской энциклопедии это явление описывается так: «момент нижней кульминации центра Солнца». О чем идет речь?
- Полночь
- Солнечное затмение
- Магнитная буря
- Полдень
Какой пролив разделяет Россию и США?
- Пролив Дрейка
- Босфор
- Берингов пролив
- Нет никакого пролива между Россией и США
В каком из слов пишется приставка пре-?
- Пр_танцовывать
- Пр_болел
- Пр_мудрый
- Пр_открыть
Чего боятся люди, страдающие от аблютофобии?
- Чихающих людей
- Здороваться за руку
- Выходить из дома
- Принимать ванну
К какой группе можно отнести инфузорию-туфельку?
- Вирус
- Паразит
- Бактерия
- Простейшее
Назовите фильм СССР, который получил премию «Оскар».
- Иди и смотри
- Москва слезам не верит
- А зори здесь тихие
- Сталкер