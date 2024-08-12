Скорпионам — прибыль, Козерогам — ревность: гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю

Рассказываем, на что рекомендуется обратить внимание на этой неделе Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В начале недели многие обращаются к гороскопам и прогнозам эзотериков, чтобы узнать, что ждет в ближайшие семь дней в работе и личной жизни. Поэтому НГС подготовил астропрогноз для всех знаков Зодиака на неделю. Читайте, к чему стоит готовиться.

Овен

Сейчас не время для демонстрации своих амбиций. Самоуверенность тоже может оказаться лишней, не будьте чрезмерно требовательны к окружающим. Постарайтесь понять близких и их запросы. Сейчас не рекомендуется связывать себя какими-либо обещаниями, скорее всего, вы не сможете их выполнить по объективным причинам. Пятница будет удачна для научной, творческой или иной интеллектуальной работы. В воскресенье постарайтесь свести к минимуму контакты, они грозят оказаться слишком утомительными.



Телец

Наступает время, благоприятное для решительных действий, перемен и четкого планирования будущих событий. Так что не бойтесь ставить большие цели и просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. В четверг вероятны новые полезные знакомства, при необходимости вы можете рассчитывать на поддержку друзей. К концу недели снизьте нагрузку на работе до минимума, не назначайте важных встреч. В воскресенье постарайтесь сохранять равновесие и не раздражаться из-за близких людей.



Близнецы

Наступает неделя довольно удачная в эмоциональном плане. Вы ощутите радость и равновесие. Вы будете как никогда легки на подъем, так что путешествуйте, общайтесь, встречайтесь. В пятницу подумайте, что бы вы хотели бы изменить, очень скоро у вас появится такая возможность. Вы будете окружены заботой и любовью.



Рак

Начать стоит с победы над ленью. Если она удастся, то результаты этой недели позволят вам ощутить чувство удовлетворения. Многие дела наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Начнет коренным образом налаживаться ситуация на работе, возрастут доходы, улучшиться личная жизнь, даже повысится жизненный тонус. Так что будьте активнее.



Лев

Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать, обратить внимание на недостатки и устранить их и лишь после этого начать воплощать их в жизнь. Неделя будет весьма насыщенной, вероятны знакомства, встречи, поездки, поступление огромного количества новой информации. Не пытайтесь принимать участие во всем и пытаться использовать все возможности сразу. Расставьте приоритеты.



Дева

Неделя может начаться с приятных сюрпризов. Используйте отпуск для смены обстановки, отвлекитесь от дел и забот, они могут подождать. Будьте внимательны, есть риск забыть в порыве творческого вдохновения водительские права дома или не поздравить близкого друга с днем рождения. Наиболее благоприятным днем на этой неделе для вас будет пятница.



Весы

Нужно доводить до завершения практически все начатые дела именно на этой неделе. Не откладывайте ничего на потом. В личной жизни возможны глобальные перемены. Ваши желания начинают сбываться. Приток сил позволит в буквальном смысле свернуть горы, могут воплотиться в жизнь даже самые смелые мечты. Главное — не сомневайтесь, так как многое зависит от вас.



Скорпион

Вам необходимо не отклоняться от намеченного и поверенного курса. Вы можете достичь блестящих результатов на работе, ваш авторитет возрастет, можно надеяться на солидную прибыль. Вас ждет карьерный рост. Именно сейчас вы можете успеть многое и довести до завершения важные дела и проекты, однако эмоциональная сбалансированность вам не повредит. Помогите своим ближним в волнующих их вопросах, и этим вы сделаете доброе дело не только им, но и себе.



Стрелец

Работа может потребовать от вас дополнительных усилий, поэтому лучше сразу решить для себя, с каким ее объемом вы можете реально справиться, и ни под каким видом не соглашаться на увеличение этого лимита. Не застревайте на мелких задачах, а сосредоточьтесь на более глобальных целях. Не жалейте времени и сил на проверку надежности новых партнеров, только тогда есть смысл начинать совместную деятельность. Удачу могут принести новые идеи и контакты, в то же время постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч.



Козерог

На этой неделе вас может одолеть ревность и раздражительность. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к концу недели вы почувствуете упадок сил. Вы долго скрывали свои способности, пришло время открыть их для окружающих, они будут просто потрясены. В пятницу четко формулируйте свои цели в разговоре, это будет крайне важно для вас впоследствии. Помогайте друзьям и родственникам по мере возможности, но оставляйте силы и для себя любимого.



Водолей

Имейте в виду, что очень многое из того, что вы пожелаете на этой неделе, может сбыться. Так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Или хотя бы следить за четкостью формулировок. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая все лишнее. В выходные вы можете прекрасно провести время с друзьями за городом, где вы почувствуете себя душой компании.



Рыбы

На этой неделе вы постепенно решите практически все накопившиеся дела, но могут добавиться новые проблемы. Все сюрпризы, приятные и не очень, будут в основном связаны с работой. Вам необходимо успокоиться и сосредоточиться на самом важном, при этом не упускайте из виду мелочей. Постарайтесь уделить внимание детям и оградить их от импульсивных и необдуманных поступков. Вас могут посетить оригинальные идеи, которые желательно где-нибудь зафиксировать.



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