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Развлечения Красивые открытки на День строителя: 10 идей, как поздравить профессионалов

Красивые открытки на День строителя: 10 идей, как поздравить профессионалов

С ними праздник уж точно запомнится

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На День строителя есть одна особая примета: счастливый специалист — к крепким домам

Чтобы узнать, когда отмечается День строителя, досnаточно запомнить простейшее правило: празднуют его всегда во второе воскресенье августа, то есть в 2024 году в честь строителей вся страна будет гулять 11 августа. А если среди ваших близких тоже есть те, кто строит города, думаем, вам пригодятся наши открытки ко Дню строителя. Тем более что они такие красивые — глаз не оторвать.

Хотя официально федеральным День строителя стал только в 2011 году, появился он еще в середине пятидесятых. В то время в Советском Союзе был настоящий строительный бум. Сотнями вводились новые предприятия, полным ходом шли работы на БАМе, власти всерьез взялись за жилищный сектор, поставив перед собой конкретную цель — «к 1980 году каждая советская семья должна встретить коммунизм в отдельной квартире».

Встречать коммунизм советским семьям предлагалось в легендарных хрущевках. И именно первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, в честь которого прозвали знаменитые постройки, считается «отцом» Дня строителя. По основной версии, он приехал однажды на строящуюся Жигулевскую ГЭС и так ей впечатлился, что решил как-то отблагодарить строителей. Хрущев учредил для них профессиональный праздник и лучше выдумать не мог.

Впервые День строителя отметили в 1956 году — 12 августа. Так совпало, что буквально за пару недель до этого в Москве открыли стадион «Лужники», и это событие приурочили к празднику, который с тех пор стал традиционным и ежегодным. И кстати, каждый год к празднику во многих городах страны старались вводить новый значимый объект.

Так, 13 августа 1960 года в Ленинграде сдали второй наземный вестибюль станции «Площадь Восстания», пристроенный к Московскому вокзалу. 11 августа 1969 года в Москве построили участок Горьковско-Замоскворецкой линии Каширская-Каховская с четырьмя станциями. 12 августа 1974 года в Москве открыли станции «Калужская» и «Беляево» Калужско-Рижской линии. 8 августа 1987 года в Горьком сдали станции «Автозаводская» и «Комсомольская».

Традиции празднования Дня строителя в Советском Союзе от современных не слишком-то отличались. Тогда тоже награждали передовиков, закатывали концерты, важные люди толкали торжественные речи.

Чем отличались советские строители, так это довольно своеобразными обычаями.

Например, новичкам, чтобы попасть в профессию, недостаточно было просто принести трудовую в отдел кадров. Нужно было еще пройти обряд инициации: съесть пуд соли, почувствовать, как горит работа, и произнести клятву. В качестве «пуда соли» выступала соленая краюха хлеба, которую нужно было съесть, горение работы олицетворяла чаша с огнем, над которой нужно было держать руки, ну а в конце торжественной клятвы новобранцев били кирпичом по голове. К счастью, в этот момент на голове новоиспеченного строителя уже сияла каска, а удар был чисто символическим.

Есть у строителей и свои приметы. Одна из самых древних — оставлять под первым венцом дома оберег, который защищал здание и его будущих жителей. В качестве оберега чаще всего использовали серебряный рубль. Кроме того, начало строительства новой серии домов отмечают, разбивая бутылку игристого о первую плиту.

У строителей мостов тоже есть свои приметы. Главная из них — про ответственность. Сдав мост, они собираются под ним и ждут, когда по нему проедет первая колонна машин. Такой обычай говорит о том, что строители отвечают за свои творения головой.

Сегодня День строителя в России отмечают с большим размахом. В честь праздника в разных городах устраивают концерты, парады строительной техники, проводят мастер-классы для всех желающих. А если среди ваших близких есть строители, поделитесь с ними нашими праздничными открытками. Пусть это будет еще одной доброй традицией.

А вы отмечаете День строителя?

Конечно, это мой профессиональный праздник!
Отмечаем, у нас в семье есть строители
Есть строители среди друзей и знакомых, поздравляю их
Отмечаю, хоть строителей знакомых нет
Мне только повод дай!
Нет, не отмечаю
Какой такой День строителя?

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День строителя Праздник Поздравления Открытки
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