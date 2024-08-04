Уголок суровой зимы посреди жаркого лета: 30 тонн снега привезли на Михайловскую набережную — фото

Несколько тонн настоящего снега привезли на Михайловскую набережную. Здесь проходят соревнования сноубордистов. Десятки лучших спортсменов в шортах и футболках выйдут на снежную трассу, чтобы показать свое мастерство.
— Снег настоящий, на набережную привезут порядка 30 тонн. Там будет специальное оборудование, будут досыпать новый, — сообщает ТАСС Новосибирск со ссылкой на департамент молодежной политики.
Соревнования по сноуборду проходят в рамках фестиваля «Уличная классика». Свои умения уже показали десятки талантливых парней и девчонок в уличных танцах, заездах на велосипедах bmx и роликах, а также в воркауте.
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