Уголок суровой зимы посреди жаркого лета: 30 тонн снега привезли на Михайловскую набережную — фото

На набережной проходит фестиваль «Уличная классика» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несколько тонн настоящего снега привезли на Михайловскую набережную. Здесь проходят соревнования сноубордистов. Десятки лучших спортсменов в шортах и футболках выйдут на снежную трассу, чтобы показать свое мастерство.



— Снег настоящий, на набережную привезут порядка 30 тонн. Там будет специальное оборудование, будут досыпать новый, — сообщает ТАСС Новосибирск со ссылкой на департамент молодежной политики.

Трассу готовят к заезду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А тем временем температура воздуха за окном составляет +22 градуса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Снег переносят в мешках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Трассу выравнивают лопатами и щетками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Соревнования по сноуборду проходят в рамках фестиваля «Уличная классика». Свои умения уже показали десятки талантливых парней и девчонок в уличных танцах, заездах на велосипедах bmx и роликах, а также в воркауте.

