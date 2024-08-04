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Развлечения Уголок суровой зимы посреди жаркого лета: 30 тонн снега привезли на Михайловскую набережную — фото

Уголок суровой зимы посреди жаркого лета: 30 тонн снега привезли на Михайловскую набережную — фото

В Новосибирске проходят соревнования сноубордистов

1 078
9 комментариев
На набережной проходит фестиваль «Уличная классика»

Несколько тонн настоящего снега привезли на Михайловскую набережную. Здесь проходят соревнования сноубордистов. Десятки лучших спортсменов в шортах и футболках выйдут на снежную трассу, чтобы показать свое мастерство.

— Снег настоящий, на набережную привезут порядка 30 тонн. Там будет специальное оборудование, будут досыпать новый, — сообщает ТАСС Новосибирск со ссылкой на департамент молодежной политики.

Трассу готовят к заезду
А тем временем температура воздуха за окном составляет +22 градуса
Снег переносят в мешках
Трассу выравнивают лопатами и щетками

Соревнования по сноуборду проходят в рамках фестиваля «Уличная классика». Свои умения уже показали десятки талантливых парней и девчонок в уличных танцах, заездах на велосипедах bmx и роликах, а также в воркауте.

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Комментарии
13
Татьяна 53
4 августа 2024, 20:50
За чей счёт "банкет"?
shamank331
4 августа 2024, 20:53
Дно по распилу бюджета городского через молодёжную политику пробито, видимо всё способы уже перепробовали, осталось в Сибири, где зима по сути 8 месяцев в году из которых 6 месяцев снежных, проводить соревнования по сноуборду именно летом. Вот чем нибудь тяжёлым дать по той светлой голове что придумала, по той тёмной голове, что утвердила и по той наглой рыжей ряхе, кто подписал финансирование, хорошо так дать, чтоб и жили долго, но всё время овощем и желательно в тюрьме за нецелевую растрату бюджетных средств.
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