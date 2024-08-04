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Развлечения Остаток взрыва сверхновой: новосибирский астрофотограф снял яркую туманность — впечатляющие кадры

Остаток взрыва сверхновой: новосибирский астрофотограф снял яркую туманность — впечатляющие кадры

Туманность находится на расстоянии около 2400 световых лет

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4 комментария
Съемки туманности заняли около двух часов

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял далекую туманность Вуаль. Кадрами новосибирец поделился на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Кадры новосибирец сделал в ночь на воскресенье, 4 августа. Ему пришлось уехать за 30 километров от Новосибирска.

— Первую часть ночи снимал остатки сверхновой — туманность Вуаль. А потом уже Сатурн, когда он поднялся на достаточную высоту. Съемки длились всю ночь, она у нас сейчас с 23 часов и где-то до 4 часов утра, — рассказал НГС Алексей Поляков.

В ближайших планах у новосибирца — снять комплекс тёмных туманностей в созвездии Персея. Сам процесс съемки займет около 30–40 часов, этим астрофотограф планирует заниматься осенью.

Туманность Вуаль находится в созвездии Лебедя. Сверхновая звезда взорвалась примерно 5–8 тысяч лет назад, из-за чего и образовалась туманность. расстояние до нее оценивается примерно в 2400 световых лет. Остаток взрыва сверхновой — выброшенный взрывом звездный материал и специальное вещество, которое поглотило ударную волну.

Ранее Алексей Поляков сделал снимки Сатурна. На ярком кадре хорошо видны очертания планеты и ее кольца.

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Комментарии
4
Barmaleя
4 августа 2024, 14:22
Кто взорвал сверхновую? Разобраться и доложить. Я этого так не оставлю.
Гость
4 августа 2024, 14:31
Астрофотограф тоже "сверхновый"? "Снимает" звёзд каждую ночь ближе к вечеру.
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