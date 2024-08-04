Остаток взрыва сверхновой: новосибирский астрофотограф снял яркую туманность — впечатляющие кадры

Съемки туманности заняли около двух часов Источник: Алексей Поляков, vk.com











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял далекую туманность Вуаль. Кадрами новосибирец поделился на своей странице в социальной сети «Вконтакте».



Кадры новосибирец сделал в ночь на воскресенье, 4 августа. Ему пришлось уехать за 30 километров от Новосибирска.



— Первую часть ночи снимал остатки сверхновой — туманность Вуаль. А потом уже Сатурн, когда он поднялся на достаточную высоту. Съемки длились всю ночь, она у нас сейчас с 23 часов и где-то до 4 часов утра, — рассказал НГС Алексей Поляков.



В ближайших планах у новосибирца — снять комплекс тёмных туманностей в созвездии Персея. Сам процесс съемки займет около 30–40 часов, этим астрофотограф планирует заниматься осенью.



Туманность Вуаль находится в созвездии Лебедя. Сверхновая звезда взорвалась примерно 5–8 тысяч лет назад, из-за чего и образовалась туманность. расстояние до нее оценивается примерно в 2400 световых лет. Остаток взрыва сверхновой — выброшенный взрывом звездный материал и специальное вещество, которое поглотило ударную волну.

