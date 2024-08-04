Выступает в балахонах и перепевает Пугачеву за 100 тысяч рублей. Как живет и чем зарабатывает герой мема «борщ с капусткой»

После пика популярности Никита Литвинков успел отслужить в армии и отсидеть в миграционной тюрьме в Таиланде Источник: HarassmentPand / YouTube, Никита Литвинков / VK.com











В конце июня стало известно, что герой мема «борщ с капусткой, но не красный» Никита Литвинков попал в больницу в тяжелом состоянии. Как писал Telegram-канал Baza, у него произошла передозировка наркотиками. Месяцем ранее он попал в миграционную тюрьму в Таиланде из-за превышения сроков пребывания в королевстве. Рассказываем, чем сейчас занимается интернет-звезда.

Корреспондент MSK1.RU попытался взять интервью у Никиты Литвинкова, но тот за двухчасовой разговор в Discord запросил 15 тысяч рублей. Как мы выяснили, за текстовое и телевизионное интервью герой мемов берет разную сумму, однако разницу он не уточнил.



На странице во «ВКонтакте» Никита Литвинков публикует фото в парике, балахоне и на каблуках, как бы пародируя Аллу Пугачеву. Впрочем, желания добиться схожести с Примадонной он и не скрывает.

Источник: Никита Литвинков / VK.com











В таком образе он выступает на сцене — недавно в качестве приглашенного гостя он появился на сольном концерте скандального шоумена Стаса Барецкого в московском клубе Live Stars. Редакция MSK1.RU узнала у Литвинкова и расценки за частное выступление — нам он сказал, что конечная сумма зависит от вида мероприятия и репертуара, уточнив, что «кто заказывает, тот и платит деньги».

Источник: Никита Литвинков / VK.com











Мы решили заказать его шоу на корпоратив и попросили исполнить несколько хитов Аллы Пугачевой — «Арлекино», «Миллион алых роз», «Позови меня с собой» — и пару песен современных исполнителей — Вали Карнавал и Инстасамки. За такой сет-лист Никита Литвинков запросил 100 тысяч рублей и добавил, что может даже взять аккордеон.



— «Арлекино» не спою. У Пугачевой полно шикарных песен, можем обсудить, — сказал он MSK1.RU. — Всё остальное никогда не пел, придется учить. Но это всё за 100 к. Могу взять аккордеон. Хоть Олю Бузову [спою].

Как удалось выяснить MSK1.RU, частные концерты — лишь дополнительный заработок героя мема «Борщ с капусткой, но не красный». Сейчас он официально трудоустроен.

Чем еще известен Никита Литвинков

Никите Литвинкову 30 лет. Он родился в селе Митрофановка Воронежской области. Затем переехал в подмосковный Королев и поступил в школу № 13. Там в 2008 году местные журналисты снимали репортаж о питании в школьных столовых — так и появился знаменитый ролик с длинноволосым мальчиком, который рассказывал про «сосисочки, непонятный салат и вкусный чай, утоляющий жажду».

Источник: HarassmentPand / YouTube











К парню быстро пришла популярность — вскоре он принял участие в передаче «Пусть говорят». Вместе с ним в выпуске появился Рома Желудь.

После выпуска из школы Литвинков отучился в Воронежской музыкальной школе и пошел в армию. Там он продолжил заниматься музыкой — на YouTube появлялись видео, где он вместе с сослуживцами поет и играет на аккордеоне.

Источник: Сергей Суров / YouTube.com











О герое мема стали забывать, но три года назад он появился на канале «Подкасточная» и сильно удивил зрителей изменениями во внешности. Парень отрастил длинные волосы и надел на интервью колье и перстни. Там же он рассказал, что одинок и часто выпивает.

Источник: Подкасточная / YouTube











Затем Литвинков оказался в компании видеоблогеров Сергея Симонова и VJlink и стал участвовать в их стримах на YouTube. В мае этого года Никита уехал в Таиланд и завел Telegram-канал, куда стал публиковать фотографии из путешествия.



В Таиланде его задержала местная полиция, и он оказался в миграционной тюрьме. Выяснилось, что он просрочил выезд из королевства почти на 150 дней. По словам знакомых, он якобы оформил местные автомобильные права и посчитал, что это продлит ему визу. Мужчина связался со своими родными с чужого телефона и попросил выслать ему 70 тысяч рублей, а затем сказал, что ему нужен обратный билет в Россию.

Источник: Никита Литвинков / VK.com









