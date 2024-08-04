Гражданин начальник. Как парень из глубинки стал звездой российского кино и погиб на взлете карьеры

Актер Юрий Степанов ушел из жизни на пике карьеры Источник: скриншот из сериала «Гражданин начальник»











Юрий Степанов прославился прежде всего как сериальный актер. Многие помнят его героев в «Гражданине начальнике» (18+), «Штрафбате» (16+). Фильмы с участием актера тоже не забыть: «Груз 200» (18+), «Жмурки» (18+), «Дневник его жены» (18+), «Прогулка» (18+), «Дикое поле» (16+). IRCITY.RU рассказывает о том, как простой парень из глубинки в нулевые стал одним из самых известных киноследователей, но карьера оборвалась на взлете.

«Успокоился? Теперь займись делом»

Юрий Степанов родился в селе Рысево под Иркутском. Маму и папу называл «родителями с большой буквы». Константин Николаевич был директором совхоза, заслуженным работником сельского хозяйства РСФСР. За трудовые заслуги главу семейства даже наградили орденом Трудового Красного Знамени. Мама, Раиса Михайловна работала в школе: была учителем биологии и руководила кружком, посвященным этому же предмету.

Актер рос в многодетной семье и на селе, а это значит, что нужно уметь все: копать огород, ухаживать за скотиной, собирать грибы и ягоды, заниматься животноводством, рыбалкой и охотой. Уже в девятом классе Юрий однажды добыл в лесу серьезный трофей — застрелил лося. На каникулы отец регулярно пристраивал отпрыска на подработки — Степанов-младший успел побыть и каменщиком, и плотником.



Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал охотоведом. Но мальчик выбрал другую стезю. В соседнем селе Тайтурка познакомился с руководителями Дома культуры — Анатолием и Людмилой Абсандульевыми. Он был директором и попутно вел секцию по боксу, а она — худруком и вела кружок танцев. Юрий танцевал у Людмилы Николаевны и ездил по окрестным деревням и селам с выступлениями. Именно она подготовила его к поступлению в Иркутское театральное училище (этот вуз актер окончил с отличием в 1984 году).

— Когда я стал студентом театрального училища, отец сказал: «Хорошо, учись. Деньгами помогу». Но вот я окончил его с красным дипломом, папа мой спросил: «Ну все? Успокоился? Теперь займись серьезным делом». Я же решил ехать в Москву, — рассказывал Степанов в интервью.

Юрий Степанов в молодости Источник: «Рассказы о людях» / YouTube











В столице поступил в ГИТИС, наставником стал прославленный режиссер Петр Фоменко. Ему Степанов обязан многими успехами на сцене. Он вошел в число выпускников, которые составили первую труппу открывшегося в 1993 году театра-мастерской Фоменко. Степанов вскоре стал там ведущим актером и служил до тех пор, пока не ушел из жизни.

В годы учебы в ГИТИСе за Юрием закрепилось амплуа актера-комика: у него была тяга к импровизации, розыгрышам. Обаятельное лицо и чуть полноватая фигура позволяли ему создавать образ добродушного клоуна. В то же время Степанов легко перевоплощался в лиричного, беспощадно ироничного и иногда даже жестокого персонажа.

«Теперь бесплатно возят на такси»

В кино Степанов дебютировал под руководством своего театрального наставника Петра Фоменко в телеспектакле «Гробовщик» (16+). Затем была небольшая роль: сыграл сотрудника «Газпрома» Герасима в фильме «Орел и решка» (18+) Георгия Данелии. Но первые главные роли пришли к Степанову на рубеже веков.

Одна из первых ролей Степанова была в фильме Георгия Данелии Источник: скриншот из фильма «Орел и решка»











Актер признавался в интервью, что никогда не любил пробы, хотя это — неотъемлемая часть творческой жизни любого артиста. И так получилось, что на одну из самых известных ролей он не пробовался совсем. Режиссер Николай Досталь утвердил его сразу, как увидел. На роль следователя прокуратуры Павла Пафнутьева — главного героя сериала «Гражданин начальник».



— Мы с Николаем Досталем работали ночами, потому что на съемочной площадке не было времени обсудить роль. Вечером садились, выводили свои версии, потом сводили к одной общей концепции, а утром, подготовленные, уже приходили на съемочную площадку. Это происходит сегодня редко… Николай Досталь — прекрасный человек, учитель, который научил меня за время съемок еще одной профессии — быть режиссером. Не было скидок на то, что это сериал и здесь можно сделать тяп-ляп, — рассказывал Степанов.

Многим телезрителям полюбился добрый и честный следователь Паша Пафнутьев — герой сериала «Гражданин начальник» Источник: скриншот из сериала «Гражданин начальник»











Гражданин начальник предстал в сериале не совсем обычным милиционером, который регулярно устраивает погони и расстреливает направо и налево преступников. Он, скорее, немного неуклюжий, но честный следователь, который, несмотря на кажущуюся миловидность, пойдет до конца, чтобы добиться справедливости. Пафнутьев работал в большей степени не мускулами и оружием, а головой — и многих зрителей, судя по отзывам, это подкупило.

— Известность, которую я приобрел после этого сериала, иногда уже просто все забивает. И я еще пытаюсь определиться, как на это реагировать. С одной стороны, хочется закрыться, а с другой — ну чего закрываться? Ведь ты же снимался для народа. Кстати, меня теперь часто бесплатно возят на такси. Узнают, денег не берут, даже обижаются, когда предлагаю. Так и ездим, — вспоминал актер.

Человека, которого тебе предстоит сыграть, уже пора заносить в Красную книгу! Юрий Степанов актер театра и кино

Еще одной знаковой ролью Степанова стал бывший вор в законе Антип Глымов в сериале «Штрафбат». Как и в случае с «Гражданином начальником», картину снимал Николай Досталь.



— Мой герой живет автономной жизнью — понятно, что она лихая, в ней есть свой романтизм, но эта романтика должна быть закрыта для массовых глаз, а мы сейчас только и делаем, что все это уголовное «чудо» раскручиваем. И забываем, что мы — криминальная страна! <…> [Антип Глымов] не бежит с поля боя, не прячется, он воюет. У моего Глымова нет никаких прототипов. А если говорить по большому счету, то меня интересовало, на что мой герой способен, а на что нет, — говорил Степанов.



По словам актера, во время съемок на площадку приезжал священник, который должен был дать небольшую консультацию. Во время разговора с группой батюшка упомянул: души таких людей, как штрафбатчики, не нашли успокоения, поскольку их некому было оплакивать. После этого, рассказывал Степанов, он лишь укоренился в своей уверенности в том, что работать над этой картиной было правильным решением.

Роль Антипа Глымова в «Штрафбате» Степанов считал одной из главных в карьере Источник: скриншот из сериала «Штрафбат»











Актер неоднократно признавался, что работу в кино воспринимал, как заработок. И, если бы возник выбор, играть на сцене или сниматься в очередном фильме или сериале, он бы без всяких сомнений выбрал первый вариант.



А еще после главных ролей — в «Гражданине начальнике», «Штрафбате» и «Стилете» (16+) — Степанов заявил, что устал. В какой-то момент возникло пресыщение профессией.



— С каждым днем входить в творческий процесс все тяжелее и тяжелее. Но я это пока оправдываю тем, что у меня такой этап. Хотя я уже строю планы на будущее, несколько отличные от моего актерского настоящего. Еще в детстве я не мог копать картошку, потому что это монотонный труд, не могу собирать ягоды, грибы — однообразие меня бесит! А сейчас даже в профессии разнообразие ролей меня нисколько не радует, потому что я понимаю, что как бы я ни крутился, это все равно перманентная ситуация и повторы неизбежны. Это как компьютерная игра… — так актер говорил в 2004 году.



Актерская профессия есть некое жертвоприношение.

Все надо пропускать через себя, думать, страдать, и после всего этого возвращаться к семье нормальным человеком. Юрий Степанов актер театра и кино

А ведь после этого было еще шесть плодотворных лет. Степанов успел сыграть в «Жмурках», «Первом после Бога» (18+), «Грузе 200», «Достоевском» (18+). Не забывал и о театре, ведь Петр Фоменко заклинал: «Я тебя, старик, благословляю, но умоляю: только не уходи из театра».



Сын пошел по стопам отца

С супругой Ириной Сорокиной Юрий Степанов познакомился в театре. История любви не совсем обычная для актерской среды. Профессия жены — закройщик-портной, она работала модельером и костюмером в театре, где служил Степанов.



Они познакомились в 1994-м: Юрий играл роль Горбуна в пьесе по драматическому произведению Марины Цветаевой «Приключение» (16+), а Ирина занималась подготовкой костюмов для актеров. Знакомство переросло в дружбу, дружба — в отношения. Пара поженилась в 1997-м, после рождения первенца Константина. Он появился на свет в День защитника Отечества, 23 февраля.



— Я шутил, что женюсь ради прописки, а она отвечала, что мужа, так и быть, пропишет к себе, — рассказывал Степанов.



В браке родился еще один сын — Дмитрий, это произошло в 2007-м. Спустя четыре года стало известно, что у пары будет еще один ребенок. Но его появления на свет Юрий Степанов не дождался.



В ночь на 3 марта 2010 года актер, вымотанный выступлением на сцене театра-мастерской Петра Фоменко (в этот день зрителям представляли спектакль «Три сестры» (16+)), поймал попутку, чтобы уехать домой. На перекрестке улиц Люблинской и Шкулева в «Жигули», где находился Степанов, въехала Mazda. От удара машину с актером откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой». Удар пришелся в то место, где находился Юрий. К сожалению, шансов выжить в этой аварии у него не было.



Прощание с актером проходило в театре Петра Фоменко. Проститься пришли коллеги — артисты Тагир Рахимов, Алексей Серебряков, Евгений Стычкин, Роман Мадянов, Олег Любимов. Режиссер Николай Досталь, который снял несколько звездных для Степанова картин, назвал его «настоящим другом, товарищем, мужиком, прекрасным артистом и человеком». Увидеть актера в последний раз пришли и политики, в их числе был даже лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кадры с места аварии Источник: YouTube

Супруга Ирина Сорокина тяжело переживала трагедию. Она рассказывала, что первые дни после смерти мужа постоянно плакала и не могла поверить, что случилась такая нелепая и несправедливая смерть. Но ей пришлось быть сильной: у пары остались двое сыновей, третий был на подходе.



Он родился через несколько недель после смерти Степанова. Изначально супруги хотели назвать третьего ребенка Степаном, но затем Ирина Сорокина решила, что сына будут звать Юрий — в честь отца.

Младшего сына назвали в честь отца — Юрием Степановым. И он решил продолжить актерскую династию Источник: скриншот из фильма «Чук и Гек. Большое приключение»









