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Развлечения тест Белая береза, ты под чьим окном? Продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

Белая береза, ты под чьим окном? Продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

Единицы смогут пройти тест без единой ошибки — а вы справитесь?

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Вспоминайте — не расстраивайте Сергея Александровича

Мало кто в школе обожал учить стихи наизусть, чтобы потом рассказывать их перед всем классом. Но если родители все-таки заставили вас вызубрить домашнее задание по литературе, то мы уверены: эти строки всё еще хранятся в вашей памяти. Получится ли их вытащить оттуда? Давайте проверим — пройдите тест на знание стихотворений Сергея Есенина из школьной программы.

ТЕСТПройден 33 раза
1 / 10
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти…
  • Нежной чередой
  • Ласковой дугой
  • Белой бахромой
  • В позе боевой
2 / 10
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать…
  • И терять свою жизнь без оглядки
  • Да со смертью играть мнё все в прятки
  • Заживу я по новой, ребятки
  • Нету больше во мне той запалки
3 / 10
Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный…
  • Надоело быть внутри пустым
  • Я не буду больше молодым
  • Весь мой путь был гладким и гнилым
  • Я себя не чувствую живым
4 / 10
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь …
  • Посыпает мою рану соль
  • Пожирает мою душу моль
  • Осыпает мозги алкоголь
  • Доиграл свою главную роль
5 / 10
Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь…
  • Мне на плечи руки опустив
  • Гладкую ключицу оголив
  • Только лишь любви моей вкусив
  • Мою шею нежно обхватив
6 / 10
Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре…
  • Да позвать всех любимых подруг
  • И забыть про свой страшный недуг
  • Мой последний, единственный друг
  • Алкоголем запив свой испуг
7 / 10
Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная...
  • Блестит вся на заре
  • Сияет в сентябре
  • Прибилася к земле
  • Колышется во мгле
8 / 10
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
  • Что похабник я и скандалист
  • Исписал свой последний я лист
  • Что я жалок и мерзок, как глист
  • Не поэт я, а лишь — пародист
9 / 10
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой...
  • Вдаль дорога утекла
  • Выпускаю дым из рта
  • Дышит конница моя
  • Подвязалася сосна
10 / 10
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
  • Как и ждать своих последних дней
  • Хоть бывают жизни и длинней.
  • А прожить ее, пожалуйста, сумей.
  • Но и жить, конечно, не новей.

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Школа Литература Уроки Стихи Стихотворения Сергей Есенин Знания Тесты Тест Сложный тест
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