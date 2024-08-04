Белая береза, ты под чьим окном? Продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

Мало кто в школе обожал учить стихи наизусть, чтобы потом рассказывать их перед всем классом. Но если родители все-таки заставили вас вызубрить домашнее задание по литературе, то мы уверены: эти строки всё еще хранятся в вашей памяти. Получится ли их вытащить оттуда? Давайте проверим — пройдите тест на знание стихотворений Сергея Есенина из школьной программы.
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти…
- Нежной чередой
- Ласковой дугой
- Белой бахромой
- В позе боевой
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать…
- И терять свою жизнь без оглядки
- Да со смертью играть мнё все в прятки
- Заживу я по новой, ребятки
- Нету больше во мне той запалки
Всё пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный…
- Надоело быть внутри пустым
- Я не буду больше молодым
- Весь мой путь был гладким и гнилым
- Я себя не чувствую живым
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь …
- Посыпает мою рану соль
- Пожирает мою душу моль
- Осыпает мозги алкоголь
- Доиграл свою главную роль
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь…
- Мне на плечи руки опустив
- Гладкую ключицу оголив
- Только лишь любви моей вкусив
- Мою шею нежно обхватив
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре…
- Да позвать всех любимых подруг
- И забыть про свой страшный недуг
- Мой последний, единственный друг
- Алкоголем запив свой испуг
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная...
- Блестит вся на заре
- Сияет в сентябре
- Прибилася к земле
- Колышется во мгле
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
- Что похабник я и скандалист
- Исписал свой последний я лист
- Что я жалок и мерзок, как глист
- Не поэт я, а лишь — пародист
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой...
- Вдаль дорога утекла
- Выпускаю дым из рта
- Дышит конница моя
- Подвязалася сосна
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
- Как и ждать своих последних дней
- Хоть бывают жизни и длинней.
- А прожить ее, пожалуйста, сумей.
- Но и жить, конечно, не новей.