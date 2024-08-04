Russian Girls: вспоминаем историю культовой группы 90-х «Комбинация» — концерты, криминал и разборки спустя 30 лет

Поп-группа «Комбиниция» обрела популярность в 90-е, а песни стали хитами на десятилетия Источник: uznayvse.ru











Группа «Комбинация» мощно ворвалась на советскую эстраду, моментально влюбив в себя слушателей. В музыкальном коллективе привлекательным было все: близкие и понятные тексты песен, интересное звучание, состав и харизма ее участниц. Ни один праздник не обходился без танцев под American boy или «Бухгалтера», каждая новая песня становилась хитом. На основе богатой биографии группы снят сериал — его выход запланирован на осень 2024 года. В ожидании премьеры предлагаем вспомнить историю культового ансамбля, пережившего взлет, падение и натиск лихих 90-х.



Русские девчонки

В 90-е годы этот дерзкий девичий коллектив произвел настоящий фурор. Группа «Комбинация» лихо исполняла на сцене песни на остросоциальную тематику — тексты отражали происходящие в обществе события, будь то дефицит товаров или молодежная мода, поклонение представителям развитых капиталистических стран и не только. Бодрое и ненавязчивое звучание добавляло особой прелести, и в итоге творчество заводных девчонок сильно полюбилось слушателям.

Участницы группы носили яркие лосины с туниками и делали начесы — все в лучших традициях моды 90-х годов Источник: rbc.ru











На создание вокально-инструментального коллектива Александра Шишинина вдохновила группа «Мираж», а провокационное для тех времен название означает не женское белье, а комбинацию музыки и стиля: мыслим глубже.

Группа образовалась в 1988 году, а настоящую популярность приобрела в начале 1990-х годов. Самые известные хиты «Комбинации» многие до сих пор знают наизусть: «Russian Girls», «American Boy», «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски», «Вишнёвая девятка», «Белый вечер», «Какие люди в Голливуде».



Композитором «Комбинации» стал Виталий Окороков, он же пригласил в коллектив студентку консерватории Алену Апину. Вторая вокалистка — Татьяна Иванова, еще школьница, пришла по приглашению Шишинина — ее продюсер буквально привел с улицы. Выступать группа начала в Саратова.

Из Саратовского музыкального училища в группу пришли клавишница Светлана Костыко (Зося) и гитаристка Татьяна Долганова. Из соседнего города Энгельс в Саратов приезжала на репетиции бас-гитаристка Ольга Ахунова. Вскоре нашлась и барабанщица — Юлия Козюлькова.

Источник: youtube.com / Медиатека Джем

День рождения коллектива — 7 сентября 1988 года, именно в этот день девчонки дали первый концерт, в том же году самиздатом они выпустили первый альбом «Ход конем». На следующий год появился их первый хит Russion Girl, который принес девушкам популярность, началась гастрольная деятельность.

«Комбинация» давала по 60 концертов в день, их продюсер, Александр Шишинин держал участниц в ежовых рукавицах: запрещал им курить и употреблять спиртное, а после выступлений держал их в гостиничных номерах под замком.



Два кусочека колбаски

За годы работы золотого состава «Комбинации» было выпущено 6 альбомов, «Московская прописка» стал последним: он сразу взлетел на вершины хит-парадов. В 1991 году группу неожиданно покинула Алена Апина — она решила начать сольную карьеру, Шишинин воспринял такой шаг как предательство. Начался активный поиск новой вокалистки.

Группа «Комбинация» быстро обрела популярность, на западе их планировали продвигать под названием Russian Girls Источник: uznayvse.ru











Группа успела съездить на гастроли в Германию, где Татьяна Иванова отдувалась одна. Спустя время к коллективу присоединилась жительница Нижнего Тагила Светлана Кашина. С ее участием было выпущено несколько успешных песен и альбомов, включая «Два кусочека колбаски» и «Вишневая девятка».



Криминальное чтиво

С именем группы связано несколько криминальных историй. В 1991 году была убита девушка, как две капли воды похожая на Татьяну Иванову. Убийству Ларисы Каменковой был посвящен один из выпусков «Следствие вели...»: в программе рассказали, что она была удушена гитарной струной из-за отказа участия в мошенничестве. Каменковой предлагали войти в состав поддельной группы Комбинация, чтобы попасть в доверие к известному миллионеру. В интернете можно найти огромное количество материалов по этому резонансному делу.

Татьяна Иванова, Александр Шишинин и Алена Апина Источник: uznayvse.ru











В 1993 году погиб продюсер группы Александр Шишинин — его убили в подъезде дома, где он снимал квартиру. На мужчину напал неизвестный и нанес удар заточкой в живот. Известно, что за несколько часов до гибели Александр звонил в милицию и сообщил, что ему поступают угрозы. По одной версии — продюсера принуждали заключить контракт с фирмой известного советского медиаменеджера, другая версия — Шишинин пострадал из-за пристрастия к азартным играм: у него накопился крупный долг. Преступление до сих пор не раскрыто.



Новые комбинации

После смерти Александра Шишинина состав группы снова поменялся. Ушла Светлана Кашина, постепенно отошел от дел Виталий Окороков. Продюсером «Комбинации» стал Александр Толмацкий. Популярность коллектива начала падать. На вокале осталась только Татьяна Иванова, девушки выступали в ряде теле- и радиопрограмм. Последний альбом был выпущен в 1998 году — «Давай поболтаем», но широкую известность пластинка не получила.

Последующие годы «Комбинация» продолжала выступать на праздниках и ретро концертах. Ни новых песен, ни альбомов — собрались, спели, станцевали, ушли. Состав участниц то и дело менялся, одна лишь Татьяна Иванова ни разу не сдвигалась с места.

«Комбинация», 30 лет спустя Источник: uznayvse.ru











С развитием музыкальной индустрии о дерзких девчонках из 90-х стали постепенно забывать, разве что какой-нибудь предприниматель закатывает коллектив в ностальгическом стиле. Иногда к Ивановой присоединяется Апина. Так, в 2018 году вокалистки снова объединились в дуэт и сняли клип на песню «Последняя поэма».

Источник: youtube.com / StarPro

На свой тридцатилетний юбилей группа в первоначальном составе отправилась в тур «А нам 30!» и дала более 30 концертов по России и Германии.



Сериал о группе «Комбинация»



О группе «Комбинация» заговорили вновь в прошлом году — как раз тогда, когда гремело «Слово пацана». Случилась романтизация прошлой эпохи: все снова будто переместились во времени в СССР. Режиссер Никита Власов задумал снять сериал о культовом музыкальном коллективе.

В центре сюжета будет история основателя и продюсера группы Александра Шишинина (его сыграет Никита Кологривый), а также история развития музыкального коллектива. «Комбинация» стала первой в Советском союзе поп-группой, в которой участвовали только девушки.

Сериал «Комбинация» (18+) снимают в Саратове Источник: kinopoisk.ru











Часть фильма посвящена гибели в 1993 году Александра Шишинина, в картине задействована почти вся его семья. Коллеги из 164.ru поговорили с дочерью Шишинина Викторией Олейниковой: девушка не имеет отношения к кино, она владелица турагентства, но у нее все равно есть небольшая эпизодическая роль, как она сама говорит, с большим смыслом.



Виктория рассказала, что переживает за то, каким получится киношный образ ее отца, а также поделилась интересными моментами со съемок: например, Никита Кологривый носит настоящие вещи Александра Шишинина (их сохранила ее бабушка). Сестра Виктории — Ульяна — играет в сериале их мать — и делает это, по словам Олейниковой, очень гармонично. Девушка высоко оценила визуальный ряд, костюмы, работу Власова она называет красивой и уникальной.

Нью Рашен Гёрлс

Пока в Саратове снимали сериал «Комбинация» (18+) о популярной в 90-х девичьей группе из города на Волге, экс-солистки поп-коллектива Татьяна Иванова и Алена Апина планируют судиться с молодым саратовским дуэтом Russian Girls, который взялся исполнять их старые хиты на новый лад. Например, новый «Американ бой» с патриотически измененным текстом: в песне героиня теперь не уезжает из России к американскому парню, а наоборот возвращается к родному Сереге.

Russiun Girl — это вокальный дуэт. Его участницы — Самара Кадырова и Яна Болотная. Прежде чем начать исполнять известные хиты, девушки обратились к композитору группы Виталию Окорокову и попросили разрешение. Тот ответил согласием без каких-либо нареканий. Разрешение он оформил официально и заверил подписью.

Самара говорит, что совершенно непонятно, чем может быть возмущена группа «Комбинация». О том, что что-то не нравится Татьяне Ивановой, они узнали из комментариев в своем телеграм-канале, а о претензиях Алены Апиной — вообще из программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

— Они поют все наши песни с нашими бэками. Например, мне нравится песня «Льдинка» в исполнении Ларисы Долиной. Давайте я утоплю вокал Ларисы Долиной и сделаю его бэк-вокалом. Будет круто. Они не должны петь под наши голоса, — заявила в программе Алена Апина и сказала, что будет судиться с землячками.

Самара Кадырова и Яна Болотная грезят о популярности, хотят писать собственные песни и гастролировать по стране Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Все отношения саратовской группы и известного композитора регулирует лейбл ДЖЕМ — российская музыкальная организация, которая сохраняет каталоги популярных артистов и авторов. Песня «Американ бой» была переписана официально. Певицы уверяют, что над песнями проведено много работы, много вложений. Записи надо было апгрейдить, музыка прошлого не соответствует современным стандартам. Все «бэки» (партии бэк-вокала) они записывают сами. Те, которые исполняли предыдущие вокалистки, тоже остались.



Виталий Окороков предполагает, что Алене Апиной понадобилось напомнить о себе, но все права на песни, фонограммы принадлежат ему.

— Любой судья спросит их: «А где вы были 30 лет?» Все эти годы они давали концерты, всё у них было хорошо. Сейчас времена изменились, когда мои песни зазвучали в сериалах, например «Слово пацана», — спасибо режиссеру, я уже и сам о них забыл.

Виталий Окороков уверен, что авторское право на его стороне, и сожалеет, что певица Апина, с которой они некогда тепло дружили, позволяет наезды в его сторону.



Что еще почитать

«Эпоха, когда родители зажигали»: как новосибирцы тусили на «Супердискотеке 90-х» — кислотный репортаж с отвязных времен.

Тайна Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». Вспоминаем певца, исполнившего мечту миллионов.

За 30 лет стали еще горячее: 6 звезд из 90-х, чьей внешности позавидуют даже юные модели.