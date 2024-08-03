Десять минут — и вы купаетесь в деньгах. Таролог раскрыла простой способ разбогатеть

Таролог из Екатеринбурга раскрыла секрет богатства Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Таролог из Екатеринбурга Анна Зотина раскрыла секрет, как стать богатым. По ее словам, достаточно написать дома фразу «Деньги в мою жизнь приходят легко и с удовольствием» и проговаривать ее много раз. Например, эти волшебные слова можно закрепить на зеркале в ванной и читать их, пока вы чистите зубы.

— Как это работает? Даже у тех, кто скептики, когда ты начинаешь это говорить, сначала ты такой: «А зачем?» А потом раз — и... Чем чаще ты это произносишь, тем чаще мозг подает тебе сигнал, и ты уже говоришь это с другим настроем, ты реально в это веришь. А когда ты в это веришь, тебе жизнь это подтверждает. Это самый банальный инструмент, аффирмация называется. Я думаю, что о нем многие уже знают. Он работает, — рассказала таролог.

Анна поделилась, что сама неоднократно проверяла этот способ на себе. И уточнила: чтобы привлечь к себе больше денег, нужно уметь их тратить.



— Деньги — это энергия, она должна работать, действовать. Когда ты деньги тратишь с удовольствием, они в еще большем объеме к тебе возвращаются, — говорит она. — Мы очень часто не позволяем себе баловать себя. Даже бывают женщины, которые в браке, они, например, получили деньги, идут в магазин что-то себе купить, а потом такие: «Ладно, лучше мужу или ребенку что-то куплю». Это неправильно, нужно начинать с себя, пойти себя обязательно побаловать.



Воспользуетесь советом таролога про денежную фразу? Да, я верю в это Нет, не верю Проверю ради интереса

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