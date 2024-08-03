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Развлечения Десять минут — и вы купаетесь в деньгах. Таролог раскрыла простой способ разбогатеть

Десять минут — и вы купаетесь в деньгах. Таролог раскрыла простой способ разбогатеть

Анна Зотина рассказала, какие волшебные слова нужно произносить каждый день

857
20 комментариев
Таролог из Екатеринбурга раскрыла секрет богатства

Таролог из Екатеринбурга Анна Зотина раскрыла секрет, как стать богатым. По ее словам, достаточно написать дома фразу «Деньги в мою жизнь приходят легко и с удовольствием» и проговаривать ее много раз. Например, эти волшебные слова можно закрепить на зеркале в ванной и читать их, пока вы чистите зубы.

— Как это работает? Даже у тех, кто скептики, когда ты начинаешь это говорить, сначала ты такой: «А зачем?» А потом раз — и... Чем чаще ты это произносишь, тем чаще мозг подает тебе сигнал, и ты уже говоришь это с другим настроем, ты реально в это веришь. А когда ты в это веришь, тебе жизнь это подтверждает. Это самый банальный инструмент, аффирмация называется. Я думаю, что о нем многие уже знают. Он работает, — рассказала таролог.

Анна поделилась, что сама неоднократно проверяла этот способ на себе. И уточнила: чтобы привлечь к себе больше денег, нужно уметь их тратить.


— Деньги — это энергия, она должна работать, действовать. Когда ты деньги тратишь с удовольствием, они в еще большем объеме к тебе возвращаются, — говорит она. — Мы очень часто не позволяем себе баловать себя. Даже бывают женщины, которые в браке, они, например, получили деньги, идут в магазин что-то себе купить, а потом такие: «Ладно, лучше мужу или ребенку что-то куплю». Это неправильно, нужно начинать с себя, пойти себя обязательно побаловать.

Воспользуетесь советом таролога про денежную фразу?

Да, я верю в это
Нет, не верю
Проверю ради интереса

Последний месяц лета надо прожить так, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Астролог из Екатеринбурга Ольга Дектянникова рассказала E1.RU, каким будет наступивший август.

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Комментарии
20
Smykson
3 августа 2024, 15:11
".Десять минут — и вы купаетесь в деньгах..." (Анна Зотина). Нет такого имени в списке Форбс, два раза посмотрел первые сто пунктов списка. Если у кого есть возможность посмотреть список должников перед "налоговой" - отзовитесь.
strannik
3 августа 2024, 14:52
Чтобы денег хватило всем, правительству надо запустить печатный станок. В девяностые денег было много у людей.
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