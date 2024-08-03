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Развлечения обзор Остается только выть: как суперлуние в 2024 году скажется на вашей жизни

Остается только выть: как суперлуние в 2024 году скажется на вашей жизни

Говорят, в это время опасно путешествовать и делать операции

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1 комментарий
Если верить приметам и поверьям, суперлуние очень сильно влияет на человека. И не лучшим образом

Суперлуние — достаточно редкое астрономическое явление, обросшее массой различных поверий, предположений и слухов. Ему приписывают множество мистических свойств — от влияния на организм человека до воздействия на природные процессы Земли. До конца 2024 года мы сможем увидеть в небе огромную луну еще 4 раза. Рассказываем, когда это произойдет и какое влияние может оказать спутник Земли на нашу жизнь.

Что такое суперлуние

Из самого названия можно предположить, что спутник нашей планеты с какой-то точки зрения будет «супер». Конечно, это совсем не раскрывает сути, но именно такое понятие было введено астрологами в 1979 году. С того момента оно часто мелькает в гороскопах, но в научных работах такого не встретить.

С точки зрения астрономии наиболее близкое понятие к суперлунию — перигей. Это период, когда Луна находится на минимальном расстоянии от нашей планеты с учетом спиралевидной эллиптической орбиты. Таким образом зрительно небесный объект становится визуально ярче и больше, если этот момент совпадает с полнолунием.

Ученые отмечают, что свечение Луны приблизительно на 30% больше относительно обычного в полнолуние, а в размерах спутник прибавит от 7 до 15%. Понятно, что не заметить такое явление ночью будет достаточно сложно.

Суперлуние в России в 2024 году, даты и время

Суперлуние считается редким явлением из-за того, что происходит оно не чаще 4 раз в год. В России в 2024 году огромную Луну можно будет наблюдать под конец лета и осенью. 19 августа, 18 сентября, 17 октября, 15 ноября.

Когда ждать суперлуния в России в 2024 году

Именно в эти дни Луна будет казаться крупнее всего, а ее видимость станет максимальной. Но нужно учесть, что размеры далеко не предельны — по мнению ученых, максимальное приближение спутника Земли произойдет только в 2052 году. Можно сказать, что ждать, чтобы увидеть самую большую Луну в своей жизни, осталось недолго.

Что можно делать в суперлуние

У астрологов есть своя позицию относительно суперлуния. По их мнению, человек должен сосредоточиться на себе и собственной жизни. Следует заняться генеральной уборкой, чтобы избавиться от накапливающегося негатива, простить и попросить прощения, если с кем-то есть разногласия, или заняться саморазвитием. Также суперлуние считается лучшим периодом для благотворительности.

Чего нельзя делать в суперлуние

На суперлуние категорически нельзя начинать отношения или переводить их на новый этап. Заключенный брак, поданное заявление в ЗАГС и даже банальное предложение может закончиться крахом. Путешествовать, посещать нотариуса, подписывать документы также не стоит.

Особый запрет со стороны астрологов идет на плановые хирургические операции, в частности стоматологические. Понятно, что если случай экстренный, то отказываться от врачебной помощи нельзя. Но именно такова позиция астрологов. Садиться на диету или начинать похудение в такие дни тоже нельзя.

Как суперлуние влияет на человека и природу

Распространено мнение, что Луна имеет особое влияние на приливы, отливы, землетрясения, цунами и так далее. В некоторой степени гравитация спутника Земли действительно воздействует на происходящие процессы. Однако не всё так однозначно.

Различие между обычными приливами во время полнолуния и суперлуния всего в несколько сантиметров. Так что на разрушительное цунами это совершенно не тянет, так же как и на существенное природное изменение.

Можно заявить, что некоторые разрушительные природные явления также произошли в суперлуние. Но доказать это очень сложно, так как многолетние наблюдения показывают, что всё это лишь совпадения.

В 2013 году ученые из Швейцарии заявили, что обнаружили взаимосвязь между положением Луны на орбите и сном человека. Однако при проведении повторного эксперимента подтвердить результаты не удалось.

Какие приметы связаны с суперлунием

Если верить приметам и поверьям, суперлуние негативно влияет на человека, провоцируя насилие и жестокость даже в отношении к самому себе. В такие периоды часты конфликты, нередко — с трагическим исходом.

Также считается, что Луна способна притягивать удачу в финансовых делах. Но для этого необходимо просто загадать желание, ведь для переговоров такие дни не подходят категорически. А так Вселенная благоприятно реагирует на тех, кто мечтает о повышении зарплаты или премии, и в обычный день. Если, конечно, человек готов хоть что-то сделать ради исполнения этого своего желания.

Есть также мнение, что человек, обнаруживший и зашивший дыру в кармане в суперлуние, сможет привлечь невиданную прибыль. Но эта примета пока мало чем подкреплена — времени с момента отделения суперлуния от обычного полнолуния прошло не так-то и много.

Многие заявляют, что чувствуют себя иначе в суперлуние. Одни ощущают небывалый прилив сил, а другие — утомление. Кому-то особенно везет, а кто-то говорит, что неудачи начинают буквально преследовать и всё валится из рук.

А на вас Луна и суперлуние влияют?

Постоянно завишу от всех этих звезд, планет, спутников и погоды
Было дело
Совсем никак
Вою на Луну каждую ночь

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Комментарии
1
Гость
3 августа 2024, 06:58
"суперлуние негативно влияет на человека, провоцируя насилие и жестокость даже в отношении к самому себе." А 24 февраля 22 г было суперлуние или какая иная моча в голову ударила рос плебсу?
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